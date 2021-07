Figura marcante e sempre lembrada na cidade de São Gonçalo, George Savalla Gomes, conhecido como palhaço Carequinha, completaria 106 anos neste domingo (18). “Ele não era mágico, mas coloria o mundo com seus truques, além de inovar o conceito do palhaço no circo mundial, transformando seu personagem em palhaço-herói”, escreveu a prefeitura em homenagem a este personagem que encantou crianças e adultos do município.

Nascido no dia 18 de julho de 1915, em Rio Bonito, o Palhaço Carequinha passou a maior parte da vida em São Gonçalo e deixou um legado na nossa cidade. George Savalla Gomes, encantou gerações com bordões já imortalizados como: “Hoje tem marmelada? Tem, sim senhor!” e “E o palhaço, o que é? É ladrão de mulher!”.

Ele faleceu aos 90 anos, no dia 5 de abril de 2006. A história que corre na cidade é que Carequinha nasceu literalmente no circo. A sua mãe, Elisa Savalla, era trapezista e teve as contrações do parto pendurada no trapézio. Ele, aos cinco anos, já fazia piruetas no circo da família, O Circo Savalla.

O Palhaço Carequinha foi o primeiro artista de circo a fazer sucesso na televisão e foi pioneiro no Brasil a usar o formato de programas infantis de auditório, que até hoje fazem sucesso.