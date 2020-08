Palestras online vão encerrar a campanha Agosto Dourado

Para encerrar o mês da campanha Agosto Dourado, em prol do aleitamento materno, no dia 27, às 15h, a Secretaria de Saúde vai realizar palestras online. As palestrantes serão a médica pediatra sanitarista Ana Christina Escrivães, da equipe técnica de Gestão da Saúde Integral da Criança e Adolescente da SMS de Maricá; e a enfermeira Karina de Oliveira da Silva, consultora em amamentação e responsável pela sala de coleta de leite materno e apoio à amamentação da SMS de Maricá.

Ambas vão tirar dúvidas frequentes sobre o aleitamento materno e desmistificar crenças envolvidas no tema. Segundo Karina, um dos principais medos referidos por mães é a dor ou lesões provocadas pela má pega do bebê, como rachaduras.

“Outras dificuldades estão relacionadas a pouca produção de leite, o mito do leite fraco, receio estético de ‘mamas flácidas’. Dificuldades como bico invertido também são observadas. Uma das propostas da sala e das USF é sempre de acolher a mãe e a família mediante as incertezas e inseguranças momentâneas dando suporte emocional para que ela passe por essa fase transitória de forma tranquila”, comenta Karina.

As palestras serão realizadas a partir do aplicativo Zoom (plataforma disponível para baixar gratuitamente no celular ou no computador). A participação é aberta a toda população sem custo, com limite de 100 pessoas inscritas. As inscrições para receber o link gratuito deve ser feita pelo número de WhatsApp 2637-3395.