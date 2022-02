Palestra sobre pré-natal reúne gestantes no Parque Indiano

Rio Bonito tem se preocupado cada vez mais com a saúde e os cuidados das gestantes do município. A Secretaria Municipal de Saúde por meio das Estratégias de Saúde da Família (ESFs) do Parque Indiano, realizou uma palestra para gestantes, sobre a importância da realização dos exames de pré-natal e pré-natal odontológico. Além de avaliação nutricional e vacina, as gestantes também receberam informações sobre os riscos e cuidados com a saúde bucal durante a gestação e da importância de fazer o pré-natal corretamente, para evitar problemas para mãe e bebê. Todos os exames são gratuitos.

O pré-natal odontológico previne infecções bucais que poderiam aumentar o risco de nascimento prematuro ou com baixo peso. Também pode ajudar a evitar o diabetes gestacional, além de possibilitar que a futura mamãe seja orientada sobre os cuidados com a amamentação e a saúde bucal do neném.

Na gestação ocorrem alterações hormonais que afetam a fisiologia bucal, podendo levar à exacerbação do processo carioso e a afecções gengivais. Não é o período gestacional o responsável por tais alterações, mas pode agravar um quadro de inflamação gengival preexistente, principalmente se houver negligência da higiene bucal.

Problemas bucais

O principal problema que ocorre durante a gravidez é a gengivite gravídica. Como a gestante costuma ficar com sensibilidade na gengiva por causa da alteração hormonal, a falta de higiene bucal adequada pode acarretar no acúmulo de placa bacteriana e, consequentemente, inflamação. A evolução dessa inflamação pode causar periodontite, um caso mais grave de gengivite, podendo afetar diretamente o bebê.

Rio Bonito investe em hospital

As mulheres de Rio Bonito terão mais uma opção, já que a prefeitura assinou um convênio com a Caixa Econômica Federal, para construção de um Centro de Parto Normal no município, que vai seguir todos os protocolos do Ministério da Saúde e da Rede Cegonha, com o objetivo de humanizar e melhorar a assistência à gravidez, ao parto e pós-parto.

Com a construção do Centro, a secretaria de Saúde pretende implantar um novo modelo de atenção à saúde da mulher e da criança, com foco na atenção ao parto, nascimento, crescimento e desenvolvimento da criança de zero aos 24 meses. Esse novo modelo será composto por Centros de Parto Normal (CPN), Casa da Gestante, Bebê e puérperas (CGBP) e adequação da Ambiência: Unidade Neonatal e Banco de Leite Humano.

O Centro terá equipamentos modernos para monitoramento do trabalho de parto e assistência à mulher e ao recém-nascido. A rede de atenção à saúde materna e infantil será organizada para garantir o acesso, acolhimento e resolutividade, reduzindo assim, a taxa de mortalidade materna e neonatal.