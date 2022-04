Palácios deve estrear contra a Ponte Preta

Principal reforço em 2022, Carlos Palácios custou R$ 10 milhões para os cofres do Vasco da Gama, que investiu no meia atacante chileno. Impressionando nos treinamentos no CT Moacyr Barbosa, o jogador pode estrear amanhã (26) à noite às 21h30, em São Januário, contra a Ponte Preta pela quarta rodada do Brasileirão.

No entanto, a tendência é que Palácios inicie no banco de reservas. Segundo o planejamento da comissão técnica de Zé Ricardo, a intenção é para que o jovem meia atacante não queime etapas. A aposta, entretanto, é que o chileno ganhe a vaga de titular naturalmente.

Briga pela posição no meio

Além da possível estreia, a concorrência no meio campo poderá aumentar. O meia Bruno Nazário conversou de forma aberta com Zé Ricardo sobre sua atual função no elenco. O jogador está insatisfeito e pediu para ser o reserva imediato do veterano Nenê, articulador do time. A formação tático da equipe vascaína ainda é um mistério. Certo mesmo é o desfalque do volante Juninho, que teve lesão confirmada na coxa direita.

Logo depois do treinamento de hoje (26), jogadores, comissão técnica e diretoria se reuniram com torcedores de organizadas do clube. O encontro foi pacífico e teve o aval dos dirigentes, e durou uma hora com cobranças por resultados. Este é o pior início de Série B do Vasco, que possui três empates e três pontos.

Foto: Carlos Palácios assinou até 2025 com o Vasco da Gama – Daniel Ramalho