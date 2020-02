Paixão por Niterói que já dura 110 anos

Hoje é dia 19 de fevereiro de 2020 e também dia do aniversário de Izolina Ferreira de Souza. Mas não é uma comemoração qualquer, pois a graciosa Izolina está comemorando 110 anos. Nascida em 1910, a idosa vai ganhar uma

festa de aniversário com direito a muitas guloseimas e homenagens, parte do Projeto Aniversariante Centenário, da

Secretaria Municipal do Idoso de Niterói (SMID).

Izolina nasceu em São Cristóvão mas é niteroiense de coração, pois morou mais de 40 anos na Região Oceânica

e em Icaraí. Mãe de dez filhos, todos nascidos de parto natural em casa, foi empresária no ramo de sapataria e coleciona

muitas histórias junto com sua família. O filho mais velho dela já tem 88 anos e apesar da longevidade familiar, ela foi a única que ultrapassou o centenário. “Mamãe trabalhou muito e teve uma vida muito sacrificada pois meu pai morreu muito cedo e ela ficou sozinha para criar os dez filhos. Acredito que o segredo para viver tanto foi uma vida regrada com uma alimentação muito boa e sem nunca ter vícios, de cigarro ou bebidas alcoólicas”, exemplificou a sétima filha, Iacir de Souza Góis, 76 anos, que visita a mãe todos os dias no Hotelar, um lar para idosos em Icaraí.

A festa de 110 anos faz parte do projeto da SMID que tem apoio do setor privado para a comemoração. O secretário

da pasta, Beto Saad, disse que todo mundo que completa 100 anos ou mais ganha a festa e que atualmente cerca de 100

pessoas já ultrapassaram o centenário na cidade. “É uma felicidade fazer uma comemoração dessa e é algo fantástico. Com isso conseguimos traduzir a história de um século e dez anos, não só comemorando, mas mostrando aos jovens que é possível prolongar uma vida focado no equilíbrio”, comentou Saad, que no sábado passado comemorou 100 anos de Angelina Benedita dos Santos, nascida em 15 de fevereiro de 1920, e moradora do Asilo Casa de Amparo Sênior, no Vital Brazil.

Além da festa os idosos centenários também ganham como presente um azulejo comemorativo com nome e data de nascimento da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Niterói (CDL-Niterói). “Sempre participamos desse projeto e acreditamos que o idoso precisa ser valorizado, todos nós seremos idosos um dia. Participamos dessa campanha para incentivar os empresários para que apoiem os idosos. Esse ato é uma questão de responsabilidade social e apoio e respeito ao estatuto do idoso. A comemoração é muito importante e me sinto muito honrado em participar desse aniversário”, finalizou o presidente da CDL-Niterói, Luis Vieira.