País ultrapassa os 516 mil óbitos por Covid-19

O Brasil chegou nesta terça-feira (29) a 516.119 óbitos desde o começo da pandemia. Entre segunda-feira (28) e hoje (29) o país registrou 1.917 mortes pela Covid-19. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias chegou a 1.603, o menor número desde o dia 9 de março (quando estava em 1.572).

De 17 de março até 10 de maio, foram 55 dias seguidos com essa média acima de 2 mil. No pior momento desse período, a média chegou ao recorde de 3.125, no dia 12 de abril.

Já os casos confirmados foram 64.706 entre segunda-feira (28) e hoje (29), totalizando 18.512.126 brasileiros que já tiveram ou têm o novo coronavírus.

Rio de Janeiro passa dos 55 mil óbitos

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) registrou, até esta terça-feira, 957.424 casos confirmados e 55.337 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 3.566 novos casos e 142 mortes. A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 5,78%, a maior do país. Entre os casos confirmados, 892.309 pacientes se recuperaram da doença.

Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 62,8%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 39,6%.