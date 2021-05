País tem menor número de óbitos diários desde março

O Brasil registrou 1.054 mortes por Covid-19 em 24 horas e totalizou na segunda-feira (3) 408.829 óbitos desde o início da pandemia. É o menor número de mortes diárias, desde 8 de março. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias chegou a 2.375. Foram 37.451 casos confirmados em um dia, totalizando 14.791.434 brasileiros que já tiveram ou têm o novo coronavírus.

Já no Estado do Rio, a Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) registrou, até segunda-feira (3), 748.614 casos confirmados e 44.897 óbitos por coronavírus no estado. Entre domingo (2) e ontem (3), foram contabilizados 1.165 novos casos e 62 mortes. A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 6%, a maior do país. Entre os casos confirmados, 695.771 pacientes se recuperaram da doença. Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia intensiva (UTI) para a Covid-19 no Estado é de 86,3%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 62,8%.