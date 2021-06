País passa dos 465 mil óbitos pela Covid-19

As autoridades de saúde registraram no Brasil 77.898 novos casos de covid-19 totalizando 16.625.572 brasileiros que já tiveram ou têm o novo coronavírus. Segundo o levantamento diário sobre a pandemia, foram confirmadas 2.346 mortes por Covid-19 entre a segunda-feira (31/05) e ontem. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias chegou a 1.870, o quinto aumento seguido.

Veja a sequência da última semana na média móvel:

Quarta (26): 1.823

Quinta (27): 1.766

Sexta (28): 1.806

Sábado (29): 1.836

Domingo (30): 1.844

Segunda (31): 1.849

Terça (1º): 1.870

Ainda há 3.885 mortes em investigação. O termo é empregado pelas autoridades de saúde para designar casos em que um paciente morre, mas a causa segue sendo apurada mesmo após a declaração do óbito.

O número de pessoas que pegaram covid-19 e se recuperaram desde o início da pandemia chegou a 15.068.146. Isso corresponde a 90,6% do total dos infectados pelo vírus.

O ranking de estados com mais mortes pela covid-19 é liderado por São Paulo (112.210). Em seguida vêm Rio de Janeiro (50.840), Minas Gerais (40.556), Rio Grande do Sul (28.354) e Paraná (26.631). Os estados com menos vidas perdidas para a pandemia são Roraima (1.639), Acre (1.669), Amapá (1.702), Tocantins (2.889) e Alagoas (4.768).

Estado do Rio se aproxima dos 51 mil mortos

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) registrou, entre segunda-feira (31) e ontem, 3.939 novos casos e 256 mortes. Desde o início da pandemia, o total de óbitos no estado é de 50.840 e o número de casos chegou a 869.302. A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 5,85%, a maior do país. Entre os casos confirmados, 805.372 pacientes se recuperaram da doença.

Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 82,8%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 59,3%.