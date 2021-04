País passa de 380 mil mortos por Covid-19

O Brasil registrou na quarta-feira (21), 3.157 óbitos em 24h, chegando ao total de 381.687 desde o início da pandemia.

Já os casos confirmados em 24h foram 71.231, totalizando 14.122.116 pessoas infectadas pelo vírus. A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) registrou, até ontem (21), 365 mortes e 4.101 casos confirmados de covid-19 nas últimas 24 horas.

Os dados foram divulgados no painel de monitoramento do vírus que já conta com 42.110 vítimas da doença e 712.525 casos confirmados. A taxa de ocupação de leitos de Unidades de Terapia intensiva (UTI) no RJ subiu para

87,1%. No caso dos leitos de enfermaria a taxa é de 69,4%.

