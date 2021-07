Pais e filhos aliviados com a volta das aulas presenciais

A volta das aulas presenciais, interrompidas em razão da pandemia, trouxe alívio para aqueles que sofreram com o isolamento social. O contato com outros jovens e crianças, acabando com o tempo ocioso em casa, está sendo fundamental no desenvolvimento dos rebentos. Quem garante é a advogada Adrilene de Souza, 42 anos, moradora de Icaraí, e mãe de Yasmin, 6 anos, que estuda no colégio Paulo de Almeida Campos, da rede municipal.

Segundo Adrilene, sua filha estava perdendo muito com a falta de interatividade com outras crianças. “Ela reclamava bastante. Agora está eufórica com a escola. Ela não conseguia se concentrar nas aulas online”, conta.

A advogada ressalta a importância da aula presencial para o crescimento de sua filha. “Moro num prédio que quase não tem criança. Ela ficou muito tempo sozinha, sem fazer amigos” diz a mãe, elogiando a instituição de ensino. “As crianças ficam separadas nas salas, com o distanciamento correto. Eles mandam fotos e vídeos pra gente, já que não podemos entrar. E garanto que não há aglomeração” relata.

Outro que ficou feliz com a volta das aulas presenciais foi Alexandre Fernandes, 43 anos, pai de Fernanda, 12, e Antônio, 8. “Para a minha filha, a adaptação as aulas online foi tranquila, mas para o meu filho era bem complicado. Ele não conseguia se concentrar nas aulas. Fora o fato de poder ter recreio, até poder fazer uma refeição perto de outras crianças”, salientou o advogado, cujo os filhos estão matriculados no Instituto Abel.

Alexandre explica que o colégio dividiu as turmas para evitar aglomerações. “A Fernanda faz três semanas de forma presencial e uma semana online. Já o Antônio, eles tiveram que dividir a turma dele para ficar no distanciamento correto” ressaltou.

Mas há casos de pais que preferem manter os filhos em casa, como o casal Maria e José Carlos Torres “Nós optamos assim, pois achamos mais seguro. Temos pessoas idosas em casa e estamos evitando o contato externo ao máximo. Em breve isso passará, pois as vacinas já estão aí”, diz o técnico de informática, pai de Gabriela e Lucas, de 6 e 17 anos. “Eu também trabalho remoto e posso ajudar nessas aulas. Porém, acredito que em breve voltarão para as aulas presenciais”, conta.

Já Herika Cordeiro, está passando um dobrado com seu filho, Iury, 5 anos, aluno da Escola Sesc, em Santa Rosa. “Ele só tem aulas online e no período noturno, justamente o horário que eu também faço faculdade à distância. Está sendo bem difícil administrar isso. Ele odeia essas aulas online”, lamenta a dona de casa.

A mãe Herika conta que seu filho Iury tem muitas dificuldades com as aulas online

Ela planeja até a troca de colégio do filho se as coisas não melhorarem. “Ele estudava em outra escola particular, mas fiquei desempregada e consegui essa bolsa no Sesc. Mas eles não disponibilizaram ainda a aula presencial e isso tem dificultado bastante o aprendizado dele. Mas eles prometeram voltar já em agosto com as aulas presenciais”, revela.