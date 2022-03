Painel: Troca-troca e federações fecharão quadro eleitoral

Os portadores de mandatos empenhados em participar da eleição tem 27 dias para desfiliação dos seus atuais partidos, onde se sentem incomodados por razões ideológicas ou possibilidades eleitorais de cada legenda.

Mas quando se esperava que as Federações viessem a serem formadas, ainda este mês, o TSE baixou resolução ampliando para 31 de maio o prazo para elas se validarem com registro oficial, mesmo podendo serem constituídas desde já.

É um quadro difícil para os indecisos, por desconhecerem os rumos de cada partido e diante da possibilidade de uniões de partidos que já tem candidatos a Presidente e a Governador, com eliminação de alguns nomes já em campanha.

Ninguém quer ir para o partido que já tem expoentes eleitorais, com garantia de conquista das primeiras vagas legislativas. Assim vivem os que estão no Republicanos. Sua direção reclama que Bolsonaro encaminhou para o PL os políticos com mais poder eleitoral, como os mais presentes na mídia ou atuais ocupantes de cargos importantes cargos federais. Suas chances de formação de bancada ficam minimizadas, bem como o acesso ao Fundo Eleitoral.

Drama de Ciro e de Lula

O principal é Ciro Gomes, cujo partido tem sido tentado a ser federalizado ao PT de Lula, fechando-lhe até as portas alternativas do PSB e outros menores.

O favoritismo de Lula e a grandeza da sua bancada de 53 deputados, certos da eleição não é atraente para o “troca-troca”, apesar do empenho de ter uma grande maioria para liderar como Presidente ou como oposicionista na Câmara Federal.

Adeptos de sua candidatura acham mais atraente aqueles que estão prontos a participar do governo, mas com moderação e possibilidade de influenciar a Federação a qual vierem a se integrar. O mais favorecido deverá ser o PSB caso se confirme a filiação de Geraldo Alckmin

Desarmamento

O que a Rússia mais quer é acabar com a hegemonia militar da Ucrânia e com as ameaças de sua integração à OTAN.

Grande passo foi dado com a dominação de Chernobyl e da maior usina nuclear do país, sem danos ou vazamentos. A tragédia de Chernobyl aconteceu abril de 1986.

Sem poderio militar e com a fuga de mais de 1,6 milhões dos seus 44 milhões de habitantes moradores, a Rússia pode até ter a “bondade” permitir a independência do país como aconteceu com a Criméia, Donetsk e Luhansk.

COVID MATA MAIS

Mesmo vivendo sob bombardeios, e pressionada por apenas um homem, sem religião, a Ucrânia tem sofrido menos perdas de vidas que a tragédia brasileira da Covid.

Em meados de fevereiro perdíamos mais de 800 vidas a cada 24 horas número reduzido para a faixa de 500 neste início de março.

Em dois anos da pandemia, já passamos dos 650 mil óbitos, número bem próximo dos 664.908 habitantes de Aracaju, a 32ª mais populosa do Brasil. Equivale a mais de 30% de toda a população de Niterói, a sexta mais populosa do Estado do Rio.

Região comprimida

Por mais eficiente que sejam as medidas orientadoras das autoridades e as ações repressivas a tumultos causados por motoristas, a Região Oceânica – beneficiada com o túnel Luis Antonio Pimentel – não se livrará do caos viário no curso dos “feriadões”.

A questão poderia ser minimizada com a redução do tráfego no sentido da Avenida Tamandaré e até o Tibau, se fosse aberto um acesso do túnel, beirando a mata e direto àquele bairro.

Outro acesso seria a abertura de uma via desde a descida da serra, no sentido da Avenida Ewerton Xavier, passando atrás do Condomínio Jardim Ubá.

Falamos de soluções para os niteroienses.