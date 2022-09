Painel: Taxa média de juros cai em agosto, mas segue tendência de alta

A taxa média de juros das concessões de crédito livre e direcionado teve leve queda no mês de agosto, mas mantém a tendência de alta em 12 meses, segundo as Estatísticas Monetárias e de Crédito divulgadas ontem (28) pelo Banco Central (BC). A taxa alcançou 28,7% ao ano em agosto, redução de 0,7 ponto percentual no mês e alta de 7,6 pontos percentuais em 12 meses.

A alta dos juros bancários médios ocorre em um momento em que a taxa básica de juros da economia, a Selic, está em seu maior nível desde janeiro de 2017, em 13,75% ao ano.

Na última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), a Selic foi mantida nesse patamar, após 12 elevações consecutivas, em um ciclo de aperto monetário que começou em meio à alta dos preços de alimentos, de energia e de combustíveis. A Selic é o principal instrumento usado pelo BC para alcançar a meta de inflação.

Em ata divulgada terça-feira (27), o Copom avaliou que “o repasse da Selic para as taxas finais de diferentes modalidades de crédito tem ocorrido conforme esperado, ainda que as concessões de crédito para pessoa jurídica sigam mais robustas que o esperado”. A elevação da taxa básica ajuda a controlar a inflação porque causa reflexos nos preços, já que juros mais altos encarecem o crédito e estimulam a poupança, contendo a demanda aquecida.

No crédito livre para as famílias, a taxa média de juros chegou a 53,9% ao ano, com aumento de 0,5 ponto percentual em relação a julho e de 13,4 pontos percentuais em 12 meses. Nas contratações com empresas, a taxa livre caiu 0,6 ponto percentual no mês e cresceu 6,6 pontos percentuais em 12 meses, alcançando 22,8% ao ano.

Para pessoas físicas, o destaque foi o cartão de crédito, com alta de 2,1 pontos percentuais no mês e 25,5 pontos percentuais em 12 meses, alcançando 87,3% ao ano. No crédito rotativo, que é aquele tomado pelo consumidor quando paga menos que o valor integral da fatura do cartão e dura 30 dias, houve aumento de 3,5 pontos percentuais no mês e 62,9 pontos percentuais em 12 meses, para 398,4% ao ano. Após os 30 dias, as instituições financeiras parcelam a dívida. Nesse caso do cartão parcelado, os juros subiram 4,2 pontos percentuais no mês e 22,3 pontos percentuais em 12 meses, para 185,9% ao ano.

Também influenciaram o aumento dos juros para as famílias as taxas do cheque especial, com alta de 1,2 ponto percentual no mês e 3,5 pontos percentuais em 12 meses (128,6% ao ano). Por outro lado, os juros do crédito pessoal não consignado caíram 1,1 ponto percentual no mês de agosto e aumentaram 5,5 pontos percentuais em 12 meses (85,4% ao ano).

No crédito livre às empresas, houve queda de 1,5 ponto percentual no mês e alta de 5,8 pontos percentuais em 12 meses em capital de giro, chegando a 22% ao ano. Já no cheque especial, os juros subiram 3,6 pontos percentuais no mês e caíram 1,2 ponto percentual em 12 meses, indo para 325,4% ao ano. O financiamento a importações caiu 2,3 pontos percentuais em agosto e subiu 1,7 ponto percentual em 12 meses, para 11,7% ao ano. Por fim, o cartão de crédito teve recuo de 3,5 pontos percentuais nos juros do mês e aumento de 14,1 pontos percentuais em 12 meses, para 39,7% ao ano.

O RIO DE JANEIRO É O TERCEIRO ESTADO COM MAIS ELEITORES

Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro – TRE-RJ

Embora encerre a campanha como o menos visitado pelos cinco mais cotados candidatos à Presidência do país, o Estado do Rio tem um poderio de votos só superado por São Paulo e Minas Gerais. Seus 12.827.309 eleitores se igualam à grandeza da soma de votos de nove distantes unidades federativas. Neste rol se inclui mais da metade do contingente reunido na capital federal.

A cidade do Rio supera o eleitorado de todo o Estado de Santa Catarina, por exemplo.

A grande concentração eleitoral está em apenas seis municípios: a capital e mais Duque de Caxias, São Gonçalo, Nova Iguaçu, Niterói e São João do Meriti, com quase 70% do eleitorado num Estado de 92 municípios.

Veja a distribuição, por ordem de grandeza:

RIO DE JANEIRO 5.002.621

Duque de Caxias 672.127

São Gonçalo 670.645

Nova Iguaçu 611.834

São João do Meriti 377.403

CAMPOS DOS GOYTACAZES 369.468

Belford Roxo 338.715

Petrópolis 247.769

Volta Redonda 225.799

Magé 197.368

Itaboraí 176.121

Macaé 172.923

Cabo Frio 161.760

Nova Friburgo 154.843

Maricá 143.479

Mesquita 136.389

Barra Mansa 135.565

Angra dos Reis 132,701

Nilópolis 131.101

Teresópolis 129,040

Araruama 102.817

RESENDE 97.031

Itaguaí 94.679

Queimados 94.389

Itaperuna 75.600

Japeri 75.270

Saquarema 73.700

Piraí 70.549

S. Pedro da Aldeia 69.495

Três Rios 63.188

Seropédica 58.007

Cachoeiras de Macacu 45.775

Rio Bonito 45.348

Guapimirim 42.262

S. Francisco do Itabapoana 38.863

São João da Barra 38.350

Paraíba do Sul 34.504

Mangaratiba 34,482

Paracambi 33.960

Casimiro de Abreu 33.894

Sapucaia 33.434

Paraty 32.746

São Fidélis 31.987

Bom Jesus do Itabapoana 31.430

Iguaba Grande 27.083

Tanguá 25.441

Miguel Pereira 24.084

Paty dos Alferes 23.323

Pirai 22.982

Bom Jardim 22.364

Itaocara 20.263

Silva Jardim 19.626

Quissamã 19.475

Conceição de Macacu 17.828

Porto Real 17.737

Cordeiro 17.243

S. José do Vale do Rio Preto 16.980

Sapucaia 16.631

Mendes 15.789

Rio Claro 15.730

Carapebus 12.875

Natividade 12.872

Cardoso Moreira 12.121

Italva 11.729

Eng. Paulo de Frontin 11.098

Quatis 10.860

Duas Barras 10.006

Areal 9.824

Aperibé 9.722

Santa Maria Madalena 9.044

Trajano de Moraes 8.757

Rio das Flores 8.611

Comendador Levy Gasparian 8.100

S. Sebastião do Alto, 7.765

Laje do Muriaé 7.394

São José do Ubá 7.354

Macuco 7.153

BOM DESEMPENHO

O último debate entre os candidatos a governador teve seu lado positivo com o respeito expresso por eles, evitando acusações e valorizando informações sobre a administração, seja abordando ações ou programações futuros.

A oportunidade de apresentação num grande palco como a televisão, permitiu ao candidato Paulo Ganime mostrar a sua determinação e competência.

O embate radical não aconteceu entre o governante Cláudio Castro e o oposicionista Marcelo Freixo, deixando de existir um fato novo para se evitar um segundo turno.

Rodrigo Neves conseguiu sair-se melhor como representante da governabilidade, com a vantagem da melhor imagem no vídeo, sobressaindo-se como um novo líder politico estadual.

MEDO DAS CHUVAS

A previsão da meteorologia é de tempo chuvoso para esfriar a tensão política no domingo eleitoral.

O sistema de localização dos eleitores em pontos de votação perto de suas casas não é preocupante, salvo para os mais idosos e carentes.

Mas é preocupante para os controladores de cabos eleitorais que habitualmente se acercam das pessoas e distribuem panfletos nas proximidades dos locais de votação.

A chuva e o anunciado tempo frio está previsto para municípios mais próximos da capital, das serras e do sul fluminense.