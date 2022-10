Painel: Supremo faz nova audiência de conciliação sobre cobrança do ICMS

O Supremo Tribunal Federal (STF) realizou na terça-feira (11) mais uma audiência da comissão que busca conciliação entre estados e o governo federal sobre a compensação do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre produtos essenciais, como combustíveis, energia elétrica, comunicações e transportes coletivos.

Na reunião, as partes debateram a competência legal da União para tratar da questão, sendo que o ICMS é um imposto estadual. A forma de compensação dos estados pelas perdas de arrecadação e a garantia de repasse mínimo também foram temas do debate. As próximas reuniões do grupo estão previstas para os dias 19 e 25 de outubro.

Os trabalhos da comissão deverão ir até 4 de novembro deste ano. O grupo também é composto por representantes do Senado, da Câmara dos Deputados e do Tribunal de Contas da União (TCU).

A questão é discutida na ação em que o presidente Jair Bolsonaro defende a limitação da alíquota do tributo, nos 26 estados e no Distrito Federal. O impasse jurídico começou após a sanção da Lei Complementar 192/2022. Com a lei, os estados ficaram impedidos de cobrar mais de 17% ou 18% de ICMS sobre esses bens e serviços.

Os governos locais afirmam que as leis que tratam do ICMS sobre combustíveis atrapalham a programação orçamentária dos estados e geram perdas de arrecadação.

CNBB CONDENA USO ELEITORAL EM CELEBRAÇÕES CATÓLICAS

A Confederação Nacional dos Bispos do Brasil emitiu nota condenando o uso político-eleitoral de eventos católicos, que devem se limitar a manifestações religiosas dos fiéis.

Não é feita nenhuma referência a ocorrências que possam motivar o anúncio feito nesta fase final da disputa pela Presidência e por alguns governos estaduais, onde haverá o segundo turno, no domingo dia 30.

Os meios de comunicação social noticiaram amplamente a participação do presidente nos festejos do Círio de Nazaré, no Pará, inclusive dando conta que o presidenciável – ou qualquer outro candidato não tenha sido convidado para a celebração pública que reuniu mais de 2,5 milhões de pessoas nas ruas de Belém.

Se não foi convidado formalmente pelas autoridades eclesiásticas, o presidente foi criticado por ter chegado à cidade em embarcação militar que conduzia as imagens santas.

Guerra Santa

Lamentavelmente a eleição deste ano está tendo uma conotação de “guerra eleitoral”, com a marcante atuação de candidatos se declarando evangélicos, estimulados por veteranos religiosos políticos, a ponto de se constatar que de cada grupo de 10 religiosos lançados na campanha, nove se declararem evangélicos, de várias denominações.

Os grupos se revelaram afinados com a posição evangélica do bolsonarismo, participante do governo.

Mais do que uma luta eleitoral, está havendo uma dissenção entre católicos e protestantes.

Auditoria das urnas

Passados nove dias do pleito, a auditoria militar das urnas eletrônicas e do processo eleitoral do Ministério da Defesa não divulgou as conclusões dos seus técnicos embora o trabalhoso resultado das apurações tenha saído no mesmo dia do pleito, sem manifestações de desagrado pelos concorrentes ou dos observadores internacionais.

A informação vinda de Brasília indica a entrega do relatório ao presidente da República e não ao TSE, autorizador do trabalho externo de vigilância, pelas Forças Armadas.

A opinião pública permanece inquieta sobre a legitimidade do pleito.

Perda de votos

O ex-deputado Felipe Peixoto (PSD) tem muita razão em supor que a sua estratégia de fazer campanha calcada em mensagens enviadas aos seus eleitores, foi a causa do desagrado diante da votação alcançada.

O editor desta coluna só recebeu a mensagem postada três dias após a divulgação do resultado eleitoral.

É tema para uma boa investigação.

Cadê a Covid?

Muita gente acredita que “a Covid foi embora”.

Há muito descuido diante da desejada prevenção, como apontam as grandes concentrações religiosas sem que o público, originário das mais variadas regiões, se revele cauteloso.

Os dados oficiais de terça-feira indicam registros de 88 óbitos e 7.311 casos de infecção, no Brasil à fora.

A vacinação não atingiu o índice desejado em relação à primeira dose e já há estados aplicando a quarta dose.

Se na terça apenas 7.311 casos de infecções,é bom não esquecer o recorde 183 mil casos confirmados em 31 de janeiro.