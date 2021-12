PAINEL: SUCESSÃO DE CRIMES POLÍTICOS REVIVE ERA DE TENÓRIO EM CAXIAS

Três vereadores assassinados, atentados com fuzilamento de carros do prefeito e do seu irmão, deputado federal e muitos outros ataques à bala em direção a carros de políticos e cabos eleitorais estão pondo em evidência o temor do processo político, naquele que é o 17º município brasileiro em número de votantes.

Duque de Caxias está voltando à era de Tenório Cavalcanti, alagoano de Palmeira dos Índios, que usava uma capa preta e ostentava uma metralhadora portátil, a famosa ‘Lurdinha’. Ele montou uma ‘fortaleza’ como sua residência, em Duque de Caxias, e criou no Rio um jornal que, no dito popular “se espremer sai sangue”. Era a ‘Luta Democrática’.

Entre suas bravatas ameaçou o Ministro da Fazenda, Clemente Mariani e investiu contra o deputado Juracy Magalhães, que saíra em defesa da autoridade federal. ACM atuou para encerrar sua carreira em 1964, após ele ter sido candidato a governador no atual capital, Rio de Jane

iro (ex-Guanabara); e depois no antigo RJ.

Violência sistêmica

Nos últimos quatro meses, o município de 680 mil eleitores foi abalado pelos assassinatos dos vereadores Sandro do Sindicato, Alexsandro da Farmácia, e Joaquim Quinderé, além do irmão deste.

O deputado federal Gutenberg Reis teve o seu carro metralhado, mas, por sorte, não estava embarcado. Igual atentado ocorreu contra o seu irmão, o atual prefeito Washington Reis, ambos do MDB, com o último pretendendo ser candidato a governador.

A licença saiu

No dia seguinte à notícia deste jornal abordando a rapidez da instalação, na Concha Acústica, de um parque de diversões dotado de roda-gigante, um emissário do Corpo de Bombeiros levou ao Parque do Campo de São Bento o ato de encerramento da sua interdição ocorrida há exatamente trÊs meses.

A proprietária Therezinha Alves já havia colhido muitas assinaturas para pedir esclarecimentos sobre a interdição, pois não conseguia esclarecimentos da unidade preventiva de acidentes.

É brincadeira?

O Brasil é um dos maiores produtores mundiais de gás e de petróleo. Exporta em dólares e a maior parte dos seus lucros vai para investidores na Bolsa e Valores de Nova Iorque.

Neste ano de pandemia, já elevou os preços do gás natural 20,5% e o veicular em 37,78 e o gás residencial em 50%

Agora, comunicou à Naturgy que a partir de janeiro aplicará um aumento cumulativo de 50%, embora pretendesse uma elevação de 100%.

Recordista

A tragédia do Gran Circus Norte Americano manteve a liderança de Niterói na escala das maiores tragédias coletivas causadas pelo fogo.

Aqui foram 503 mortos e mais de 800 feridos.

A tragédia gaúcha, na Boate Kiss, ficou no segundo lugar: 242 mortos e 636 feridos.

A insegurança de Paes

Tendo prometido cumprir o mandado de quatro anos como prefeito, Eduardo Paes acredita ter condições de disputar o governo do Estado pela segunda vez.

Já havia alardeado ter sido convidado para ser na chapa de Lula que, contudo, mas o líder nas pesquisas buscou o caminho de São Paulo, maior colégio eleitoral do país. Conversa com o ex-tucano Geraldo Alckimin para minar as bases e João Dória.

Em contra partida, Paes passou a conversar com Dória, imaginando a união São Paulo-Rio de Janeiro. Os dois Estados somam 58 milhões dos 141 milhões de eleitores. Lula tem a preferência do nordeste, e Bolsonaro é mais do sul. O Centro-Oeste tem uma candidata, Simone Tebet.

Pedra no Rio

Paes teme a candidatura do governador Cláudio Castro, mas a grande pedra no seu sapato é o vice-prefeito carioca. Nilton Caldeira já prognosticou: se Paes concorrer ao Governo, ele assume a Prefeitura e começa uma devassa na municipalidade, com ajuda de Bolsonaro e Cláudio Castro, entre outros. Mas, permanecendo na prefeitura, terá de enfrentar forte oposição a partir de abril, o que favorecerá Cláudio Castro que, como ele, é do PL, partido atualmente com maior força eleitoral no

Estado do Rio, sob a liderança do deputado federal Altineu Côrtes.

O PL é apoiado por prefeitos de 42 dos 92 municípios fluminenses e tem fortes bancadas parlamentares.