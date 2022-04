PAINEL – SÓ 20 PARTIDOS CONTAM COM DEPUTADOS

O balanço do troca-troca indicou a caminhada para a redução do atual número de 32 partidos políticos: apenas 20 terão representantes na atual legislatura da Câmara Federal.

O número terá baixas, pois o PSDB e o Cidadania articulam a fusão, o mesmo devendo acontecer com a propalada união a outras legendas. O Novo, também com oito, deve subsistir. E partidos de baixa representação, como a Rede (2), PV e PTB (5, cada). Pros e Podemos (8 cada) correm o risco de serem atingidos pela cláusula de barreira.

Partidos sem base

Não contam com nenhum parlamentar o PTC, PMN, PHS (agora integrado ao Podemos), PRP (integrado ao Patriota), PPL (integrado ao PC do B), o Democracia Crista e o novato União Popular, além do PCO e do PSTU)

Ciro e o voto de Bolsonaro

Já presidente, Bolsonaro criticou duramente o ex, Fernando Henrique Cardoso. Contou que quando o paulista disputava o mandato com o colecionador de derrotas, Lula, só teve a opção de demonstrar a sua rejeição aos dois e, no primeiro turno restou-lhe a opção de dar o voto a Ciro Gomes.

FHC foi reeleito com 35,9% dos votos, Lula chegou perto, com 31%, e Ciro Gomes limitou-se ao terceiro lugar com 10,9%.

Agora, sonhando ser alçado ao segundo turno, espera que o fato não venha a ser novamente divulgado, mas é um indicador da viabilidade de, não indo ao 2º turno, Bolsonaro venha a apoiá-lo contra Lula.

Mas, pelas pesquisas, se Lula não for ao segundo turno a tendência, é do eleitorado preferir Ciro a Bolsonaro.

Novo secretariado

Aproveitando as renúncias dos Secretários de Cultura e de Direitos Humanos, para concorrerem a mandatos de deputados, há a possibilidade de o Prefeito Axel promover uma mudança ampla no seu Secretariado, visando injetar sangue novo para dinamizar a administração.

Existem algumas peças que não estão apresentando afinidade com a meta de uma gestão plenamente exitosa.

Ranking negativo

O Estado do Rio, embora tenha pequeno território, e conte com apenas 17,5 milhões de habitantes,

não está se saindo bem no combate à pandemia.

Dez dos seus 92 municípios estão na lista dos 100 do Brasil mais abalados por registros de óbitos. Desta forma, 5.470 são mais saudáveis.

Estes 10 chegaram a 21 mil enlutamentos, o que corresponde a um registro em cada 32 ocorridos em todo o país.

O recorde fluminense cabe a São Gonçalo (3,6 mil) seguido de Niterói (2,7 mil), Nova Iguaçu (2,2 mil) e Campos dos Goytacazes (2,1 mil).

A lista se completa, pela ordem, com Duque de Caxias, Petrópolis, São João do Meriti, Volta Redonda, Belfort Roxo e Teresópolis que aparece com 984 vidas perdidas