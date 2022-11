Painel: Setor de serviços cresce 0,9% em setembro, informa IBGE

O setor de serviços cresceu 0,9% em setembro e atingiu o quinto resultado positivo seguido. O ganho acumulado no período ficou em 4,9%, segundo dados da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgados sexta-feira (11), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O setor está 11,8% acima do nível de fevereiro de 2020 (pré-pandemia) e alcança o novo ponto mais alto da série histórica, superando novembro de 2014.

Se comparado a setembro de 2021, o volume de serviços subiu 9,7%, sendo a 19ª nona taxa positiva consecutiva. Nessa comparação, houve expansão em todas as cinco atividades e crescimento em 63,3% dos 166 tipos de serviços investigados. “Entre os setores, o de transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (15,3%) exerceu a principal contribuição positiva sobre o volume total de serviços. Os demais avanços vieram dos serviços de informação e comunicação (6%); dos profissionais, administrativos e complementares (6,9%); dos prestados às famílias (17,8%) e de outros serviços (2,6%)”, informou o IBGE.

No ano, o acumulado do volume de serviços avançou 8,6% na comparação com o mesmo período de 2021. Em 12 meses, passou de 9%, em agosto, para 8,9%, em setembro, e permaneceu com a trajetória descendente iniciada em abril de 2022, quando registrou 12,8%.

Conforme a pesquisa, três das cinco atividades investigadas acompanharam o avanço de 0,9% do volume de serviços em setembro de 2022, comparado ao mês anterior. Entre os destaques, a de informação e comunicação teve alta de 2%, sendo o terceiro resultado positivo consecutivo, com ganho acumulado de 4,1%. “Todos os grupamentos dentro dos serviços de informação e comunicação mostraram crescimento”, informou o gerente.

As outras elevações foram nos serviços prestados às famílias com 1%, emplacando o sétimo crescimento seguido, fazendo um ganho acumulado de 11,7%; e em profissionais, administrativos e complementares de 0,2%, que mostrou um comportamento menor, com ganho agregado de 0,3% nos dois últimos meses.

Dentro dos serviços prestados às famílias, a PMS registrou avanço na receita das empresas de restaurantes; hotéis; serviços de bufê e atividades de condicionamento físico. Nos serviços profissionais administrativos e complementares, a alta foi em locação de automóveis; serviços de engenharia; soluções de pagamentos eletrônicos; consultoria em gestão empresarial; atividades de cobranças e informações cadastrais; gestão de ativos intangíveis; e organização, promoção e gestão de feiras, congressos e convenções.

MEDO DO TABELAMENTO PUXA INFLAÇÃO

Tânia Rêgo/Agência Brasil

A saída da taxa de deflação vigente por quatro meses com a volta do índice mensal inflacionário, em outubro, pode ser traduzida como medo do mercado a uma política de tabelamento ou congelamento de preços nos moldes do Plano Real de 1994, e diante da volta da alta na cotação do dólar em relação à moeda brasileira.

O temor está sendo admitido diante da firmeza dos pronunciamentos do presidente eleito Lula, jurando que vai acabar com a desnutrição dos brasileiros, mensagem transmitida com a emoção de lágrimas nos olhos daquele que lançou o Bolsa Família, na pobre cidade de Itira, no Vale do Jequitinhonha, no início do seu primeiro governo.

Mas já ao indicar dois dos criadores do Plano Real para comandar a economia, Lula demonstrou seu empenho em acabar com o lucro fácil e exagerado, às custas do empobrecimento da população, bem como as taxas de remessa de lucros obtidos no Brasil para o Exterior, como acontece com a Petrobras às custas dos altos preços dos derivados do petróleo no mercado interno.

Dólar barato

No início do Plano Real, em 1994, o presidente da República era Itamar Franco, que nomeou Fernando Henrique Cardoso como ministro da Fazenda. Com o êxito do Plano FHC elegeu-se Presidente da República.

Logo no início o Real foi valorizado a ponto de ser cotado abaixo da base mínima do dólar.

O plano ampliou o poder de compra dos brasileiros , reduziu de 190% para 3% a inflação e a taxa de população miserável, nos seus dois primeiros anos.

Um casal brasileiro se deu ao luxo de um verdadeiro banquete num dos mais finos restaurantes parisienses, próximo do Museu do Louvre, gastando modestos U$ 100 (R$90,00). Na época, um pãozinho havia baixado, no Brasil, para R$ 0,9.

Farra das aplicações

Há muita gente se enriquecendo no Brasil com aplicações financeiras em fundos de investimentos vinculados à dívida pública nacional, que é gigantesca, como é imensurável o ganho com a elevação dos juros que oneram os cofres públicos.

Embora no governo passado tenha se alegrado com a notícia de que os bancos estavam tendo bons lucros, Lula está convicto que atualmente as altas taxas cobradas estão aniquilando empresas e comprometendo a economia das pessoas físicas, como atestam os altos índices de inadimplência.

BONS LUCROS PARA OS BANCOS

REUTERS/Sergio Moraes

Os balanços trimestrais dos principais bancos brasileiros indicaram bons resultados em lucros e queda da inadimplência.

O Itau anunciou lucro de R$ 8 bilhões e mais de R$ 3,8 milhões do Itau SA. O Banco do Brasil ficou perto, com R$ 8,3 bilhões e o Bradesco apontou estimativa de R$ 5,3 bilhões.

Ainda não foram divulgados resultados do Santander, BNDES e Caixa Econômica.

No período de 12 meses encerrado em julho os bancos anunciaram lucros de R$ 138 bilhões.

O setor não foi abalado pela pandemia.

Sem Sardemberg

Alegando necessidade de reduzir as suas atividades jornalísticas, Carlos Alberto Sardemberg deixou de apresentar o programa econômico do jornal da TV Globo. Fez uma longa e modesta despedida, reverenciado por Miriam Leitão.

Em seu último programa manifestou preocupação com os dados da economia, expressando quanto aos efeitos dos atos anunciados por Lula. Certamente tem uma visão mais conservadora.