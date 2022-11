Painel: Secretário promete liberar verba para retomar emissão de passaportes

Suspensa desde a noite de sexta-feira (18) por falta de recursos, a impressão de passaportes pela Polícia Federal (PF) receberá um reforço imediato de R$ 37 milhões do Ministério da Economia. Os R$ 37 milhões restantes dependem de aprovação de projeto de crédito suplementar pelo Congresso Nacional.

A informação foi dada ontem (22) pelo secretário especial de Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia, Esteves Colnago. Segundo ele, o contingenciamento (bloqueio) extra de R$ 5,7 bilhões do Orçamento não afetará o serviço da PF.

Em entrevista coletiva para explicar o contingenciamento, Colnago disse ter se reunido com o presidente da Comissão Mista de Orçamento (CMO) do Congresso, deputado Celso Sabino (União Brasil-PA). De acordo com o secretário, o parlamentar comprometeu-se a acelerar a tramitação do crédito para garantir a aprovação antes do fim do ano.

“Não vamos ficar sem emissão de passaporte, vai ser suplementado [ter verbas remanejadas de outra área]”, afirmou o secretário de Orçamento Federal do Ministério da Economia, Ariosto Culau. Ele disse que a impressão de passaporte é considerada serviço essencial do governo.

Desde setembro, o Ministério da Justiça pedia R$ 74 milhões para recompor a verba para atender à demanda de emissão de passaportes. Os recursos haviam sido contingenciados (bloqueados) em setembro, para evitar o estouro do teto federal de gastos.

Essa não é a primeira vez em que a emissão de passaporte é suspensa por falta de verbas. Em 2017, a Polícia Federal deixou de fornecer o documento por algumas semanas. Na ocasião, o governo pediu um crédito extraordinário (fora do teto de gastos) de R$ 102 milhões para resolver o problema.

MORAES E OS MORADORES DE RUA

A audiência pública para discutir as condições de vida das pessoas que vivem em situação de rua no Brasil, realizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), encerrada ontem (22), reuniu representantes dos poderes Judiciário, do Executivo e entidades da sociedade civil.

O encontro tem fundamento em uma Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental, com o objetivo fundamental da República de construir uma sociedade justa e solidária, a dignidade da pessoa humana e os direitos fundamentais à vida, à igualdade, à saúde e à moradia, que decorreria de omissões estruturais de todos os Poderes e níveis federativos.

Questões como censo das pessoas em situação de rua, a violência do poder público contra elas, abrigos temporários, políticas públicas efetivas, retirada das ruas, renda mínima, entre outras, foram discutidas durante as reuniões.

Encerrando a audiência, o ministro Alexandre de Moraes anunciou que irá chamar os governadores, os prefeitos de capitais e associação de prefeitos para discutir as três principais frentes apresentadas pelos expositores: como evitar que a pessoa chegue à situação de rua, como dar-lhes dignidade enquanto estão nas ruas e como ajudá-las a sair.

REALIDADE ANTIGA

Não é de hoje que esta população, invisível para muitos, está nas ruas. A discussão, apesar de positiva, acontece 34 anos após a promulgação da Constituição de 1988, quando a população de rua incluía menores abandonados, costumeiramente recolhidos pelas antigas FUNABEM (federal) ou FEBEM (estados). Muitos passaram a ser absorvidos pelo tráfico de drogas.

REALIDADE ATUAL

Foto: José Cruz/Agência Brasil

Nos últimos anos, a ausência de políticas públicas nacionais e estaduais, acabou por sobrecarregar os municípios na prestação da assistência a esta população. Vale destacar que muitas cidades não possuem recursos suficientes para lidar com a situação, em muitas das vezes relacionada a migração populacional do norte para o sul, quase sempre em busca do sonho de uma vida melhor.

A ausência de qualificação profissional, e os cenários de recessão econômica são fatais para os chamados subempregos, que dependem em muito da confiança de quem investe para gerar postos de trabalho.

O medo e a insegurança também aumentaram, pois as pessoas começaram a enxergar os invisíveis, por conta de suas abordagens. Muitos estão apenas esmolando, implorando por trocados, doações de alimentos ou até mesmo tentando sobreviver do comércio de doces. Mas há os casos daqueles que perdem a esperança e, impelido pelo desespero de sua situação, passam a cometer crimes, principalmente de roubo e furto.

MAL QUE NÃO TEM CURA

A ausência de compromisso orçamentário com a saúde básica por parte do governo federal parece não ter cura. E isso se tornou ainda mais grave com o governo Bolsonaro.

A proposta orçamentária para 2023 concentra 1/3 dos investimentos na área da Defesa (em tempos de absoluta paz), enquanto o orçamento do programa Farmácia Popular está defasado em quase R$ 1,8 bilhão, de acordo com o Instituto Brasileiro de Saúde e Assistência Farmacêutica, conhecido como “Cuida Brasil”. A dotação orçamentária para o programa é a menor desde 2013 e, se comparada ao ano passado, a diferença é de R$ 1,5 bilhão a menos.

NOVA ONDA

A equipe de transição do presidente eleito Lula quer saber do atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, quais providências foram adotadas pelo atual governo para conter a nova onda de Covid-19. Somente no estado do Rio de Janeiro, foi registrado o aumento de 330% do número de casos da doença de uma semana (30/10 a 5/11) para outra (6/11 a 12/11). O índice de testes positivos está em 37%.

Além do RJ, 21 estados registraram aumento de casos.

Cores da Copa

Muita gente vibrou quando o verde-amarelo da Austrália deu um tiro que parecia ser fatal para o sonho da azulada França, empenhada em tornar-se tricampeã do mundo.

Faltou artilharia para os canarinhos da Oceania. O que seria uma bomba na história da Copa, como ocorreu com a derrota da Argentina, virou uma gripezinha.

O verde-amarelo voltará a ser a nossa alegria, amanhã.

Afinal, agora somos todos brasileiros.