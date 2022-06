Painel – Sebrae lança Campanha Nacional de Renegociação de Dívidas

O Serviço Brasileiro de de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) lançou na sexta-feira (3) campanha para apoiar os pequenos negócios que tenham empréstimos com parcelas em atraso. Podem aderir também aquelas que estiverem com garantia do Fundo de Aval do Sebrae (Fampe). A proposta é oferecer melhores condições aos micro e pequenos negócios para renegociar dívidas e voltar à normalidade dos fluxos de pagamento.

A campanha inclui um ciclo de palestras online no canal do Sebrae no Youtube, de 6 a 10 de junho. Ao longo de todo o mês, o Sebrae oferecerá orientação financeira às empresas que queiram readequar seu fluxo de caixa às nova condições do empréstimo. Segundo o Sebrae, a estimativa é beneficiar cerca de 14 mil empresas entre microempreendedores individuais (MEI), microempresas e empresas de pequeno porte.

A Campanha Nacional de Renegociação de Dívidas conta com o apoio de instituições parceiras como Banco do Brasil, Caixa, Serasa, Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, Banco de Desenvolvimento do Extremo Sul, Agência Estadual de Fomento do Rio de Janeiro, Agência de Desenvolvimento do Estado de São Paulo, Agência de Desenvolvimento do Estado de Goiás, Sociedade de Crédito Direto – ACCrédito e Banco Original.

Segundo o gerente de Capitalização e Serviços Financeiros do Sebrae, Caetano Minchilo, a campanha vem em um momento em que a inadimplência das empresas da base do Sebrae junto ao Fampe ainda não cresceu frente ao mercado e, por isso, a ideia é manter os números nesses patamares.

“O que queremos é manter a adimplência, conseguir dar para esses pequenos negócios que têm uma parcela grande do seu faturamento comprometida com parcelas de crédito uma oportunidade de alocação dessas dívidas para que esse impacto frente ao seu faturamento mensal seja menor”, afirmou.

Religião não busca poder terreno, mas o espiritual

Após esgotada a fase de notícias e declarações sobre o então propalado domínio do presidente Jair Bolsonaro no meio evangélico e o silêncio sobre as ameaças de golpe ou controle do Ministério da Defesa, no processo eleitoral, parece que nestes quatro meses anteriores à eleição os debates passarão para outro campo de julgamento sobre o Brasil 2024-2028.

Os evangélicos vinham sendo expostos à difamação diante de atos de alguns pastores e ditas lideranças beneficiadas pela prática de ações condenáveis no comando de entidades e no uso de bens público.

Não se questiona a fé e nem se admite uma guerra religiosa. O Brasil orgulha-se de uma convivência fraterna em meio a tanta diversidade de opções religiosas, étnicas, etárias e de gênero.

O presbiteriano Geremias de Mattos Fontes sempre buscou a harmonia e saiu do Governo honrado e exaltado por todos. Tivemos deputados federais atuantes e respeitos, como Daso Coimbra e José Maria Alves Ribeiro, nos mesmos períodos de mandatos, quando o destaque católico aflorava Sandra Cavalcanti, Célio Borja e Álvaro Valle, no lado carioca e Dayl de Almeida, no lado oposto da Baia de Guanabara.

Caminho da fé

A pesquisa indicando um empate técnico no meio evangélico entre Bolsonaro e Lula abriu novo caminho para evitar o separatismo religioso que se apregoava para, através da política, promover discordâncias religiosas, como também se pretende alimentar divergências de gênero e de raça.

Todas religiões se voltam para o bem espiritual e à elevação social de todas as pessoas e não à conquista de poder terreno com formação de currais eleitorais.

ESPANTADO

O deputado e presidente estadual do PSB, Alessandro Molon, veio cumprir agenda partidária em Niterói e terminou a noite no Yorubar (antigo Bar do Renato), na Praça Leoni Ramos, levado por Rafael Costa, que é candidato a deputado estadual e se fazia acompanhar do deputado Waldeck.

Ficou impressionado com a juventude universitária concentrada no interior do bar-livraria, na calçada e no espaço reservado às mesas que a Prefeitura dificulta o seu uso.

O pré-candidato a senador não esperava tanta gente e a acolhida recebida, alongando-se em conversas grupais.

O curioso é que havia muita gente do PT conversando com ele.

Entre seus concorrentes ao Senado estão Romário (Podemos) e André Ceciliano (PT).

Central de boatos

O que muita gente não entende é a diferença entre fake news, rumores, boatos, opiniões divergentes (livre expressão) e especulação política no jornalismo.

Quanto a este último item, é recente o episódio envolvendo este jornal. Havíamos informado em dezembro da tendência do deputado Waldeck Carneiro deixar o PT e ingressar no PSB, ante o quadro politico desenhado.

Repetidamente o deputado negou a possibilidade, mas finalmente ingressou e está em campanha pelo Partido Socialista Brasileiro, agora como candidato à Câmara Federal. Já Francisco D´Ângelo, da área da Saúde, ficou no PDT e tentará a releição.

Saída para os Lagos



A movimentação rodoviária no entorno da Região dos Lagos é mantida pelo autoritarismo das concessões de rodovias que concentram lucros e geram sacrifícios à economia e às pessoas, não permitindo a livre movimentação com melhoria das estradas locais paralelas ou transversais aos seus privados traçados.

É inadequada a movimentação de Macaé para São Pedro da Aldeia, sobrecarregada (como também a BR-101) porque forças ocultas impediram a pavimentação entre Silva Jardim e São Pedro da Aldeia. O mesmo acontece com a estrada saindo de Rio Bonito para Sampaio Correia e Bacaxá.

A eleição está aí. É hora de pressionar os querem ser representantes do povo e das cidades do interior.