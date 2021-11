Painel: São Gonçalo não pode ser um vale alagado

Dois fatos assemelhados dominaram os noticiários visuais no mês chuvoso de outubro com demonstrações da gravidade dos riscos e acontecimentos vividos de áreas planas como a Região Metropolitana e em especial para o município de São Gonçalo que precisa de ações emergenciais ante a previsões de mudanças como a elevação do nível do mar.

Grandes extensões do município e densamente ocupadas como o Jardim Catarina estão quase ao nível do mar e sofrendo grandes e permanentes alagamentos, situação agravada nos temporais que coincidem com os momentos de marés altas. Os empoçamentos perduram por longos tempos e a Prefeitura não está preparada diante das precárias condições das chamadas galerias pluviais enquanto o Estado e a União não cuidam do desassoreamento dos canais, rios e outros caminhos para o escoamento das águas ou de contenções regulares nas encostas.

Superávit da balança comercial é o mais baixo para outubro desde 2015

O crescimento das importações e a desaceleração das exportações de alguns produtos fizeram o superávit da balança comercial cair para o nível mais baixo em seis anos em outubro. No mês passado, o país exportou US$ 2,004 bilhões a mais do que importou.

Esse foi pior resultado para o mês desde 2015, quando o superávit tinha atingido US$ 1,567 bilhão. Em relação a outubro do ano passado (resultado positivo de US$ 4,404 bilhões), a queda chega a 54,5% pelo critério da média diária.

O saldo recuou, mesmo com as exportações totais batendo recorde. No mês passado, as exportações somaram US$ 22,52 bilhões, alta de 27,6% sobre outubro de 2020 pelo critério da média diária. As importações, no entanto, cresceram mais e totalizaram US$ 20,516 bilhões, alta de 54,9% na mesma comparação.

Apesar da alta do preço das commodities, as exportações desaceleraram. No mês passado, o volume de mercadorias embarcadas subiu apenas 0,7% em relação a outubro de 2020. Os preços subiram, em média, 26,3% na mesma comparação.

Por causa da quebra na safra de milho, afetada pela seca e pelas geadas, as exportações do produto caíram US$ 442,6 milhões em julho na comparação com o mesmo mês do ano passado. O mesmo ocorre com os açúcares e melaços, cuja exportação caiu US$ 324,1 milhões, também afetado por quebra de safra.

A suspensão das compras de carne bovina pela China fez as vendas do produto cair US$ 265,8 milhões em outubro em relação ao mesmo mês do ano passado. Apenas no segmento da agropecuária, o volume de exportações caiu 12,8% na mesma comparação, enquanto os preços subiram 36,8%.

Volta do DNOS

Importante trabalho regulador era cumprido no passado quando o Governo Federal mantinha órgãos como o DNOS (Departamento Nacional de Obras e Saneamento) ocupando-se das áreas alagáveis e com o DNOCS (Departamento Nacional de Obras contra a Seca) mais voltado para o Nordeste.

Obras reguladoras no estilo das canalizações do Rio São Francisco garantiam o adequado uso do solo.

A volta da dragagem é indispensável e nos tempos atuais tem de estar vinculada a programas de habitação e de produção de alimentos.

Este é o desafio para o momento histórico das mudanças climáticas.

Devastação ambiental e cultural

O Jardim do Ingá – ou Praça César Tinoco – está se tornando num campo de estudos ante o processo de desmobilização do patrimônio público.

Já noticiamos o desaparecimento dos bustos do poeta Casimiro de Abreu e das linhas de bronze exaltando o famoso poeta, além da grande placa comemorativa identificando o valioso espaço.

Já anteriormente três das suas grandes e centenárias árvores haviam sido removidas sob a alegação de “doença incurável”. Encerrando-se o mês do aniversário da praça, serras poderosas fatiaram os centenários troncos, galhos e recolheram as folhagens. Além destas doenças, famílias lamentam que também a iluminação ficou descuidada.

A Guarda Municipal não zela pela praça completando o quadro de omissão dos órgãos subalternos que dela deveriam cuidar honrando o que recebem dos contribuintes

Atuação politica

Jair Bolsonaro não sofre com organizações partidárias no combate ao seu comportamento, sua omissão diante de problemas nacionais ou por suas estrabólicas ideias. A grande força de oposição ao seu governo e ao seu perfil está situada na esfera judicial.

Numa estranha situação ele não teme o poder dos julgadores. Não teme as consequências do desrespeito às leis normas ou à opinião pública.

Reina acima de um Congresso que não o julga por crimes de responsabilidade e não teme o Judiciário que alinha suas afrontas à própria Constituição, inclusive empenhando-se numa ilegal campanha eleitoral antecipada ou , como vinha fazendo, defendendo o fechamento do Congresso e do Poder Judiciário.

O ano de 2022 será quente no processo político quando o conjunto dos seus adversários vai centrar-se no propósito de impugnação de sua candidatura, com base em inquéritos que ja´o colocam como réu.

Ex-combatentes

Há 66 anos acabou a II Guerra Mundial e os brasileiros iniciaram o culto aos sacrifícios dos integrantes da FEB que alcançou vitórias nos campos de batalha contra para derrotar as tropas direitistas de Mussolini e de Hitler.

Se ainda existir vivo algum integrante da Força Expedicionária Brasileira certamente a dor teria de ser grande diante da foto do deputado italiano direitista pisando no solo do Cemitério de Pistóia onde repousam as lembranças dos nossos 500 pracinhas abatidos na luta pela democracia que, na época, uniu americanos, soviéticos e europeus.

A direita voltou para manchar a casa eterna dos nossos heróis do passado

Honras são devidas a Mascarenhas de Moraes, Castelo Branco e Paulo Torres que reforçaram as forças aliadas nos campos da Itália.

Os esquecidos

Alguém sabe informar qual a atividade desenvolvida no prédio de dois pavimentos antes destinado a ser a Casa dos Ex-Combatentes? O imóvel ainda está lá, na Avenida Jansen de Mello. Por décadas mereceu o zelo de Rubens Baptita da Silva, zeloso com a memória da ação dos pracinhas fluminenses, inclusive com bustos de nossos heróis. Mas nunca figurou na lista de marcos históricos a serem cultuados na cidade de Niterói.