Painel: Rio vai propor adoção de tax free para turistas estrangeiros

O Estado do Rio de Janeiro pretende apresentar, na próxima reunião do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), em novembro, uma proposta de adoção de tax free (isenção de impostos) para compras de turistas estrangeiros. Além da aprovação unânime dos 27 secretários estaduais de fazenda do conselho, a política precisará ser votada na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) para ser implementada.

O tema foi debatido na tarde de ontem (20) na Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ). O secretário estadual de Turismo, Sávio Neves, explicou que dispensar turistas estrangeiros do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) na compra de produtos selecionados significaria uma renúncia fiscal de cerca de R$ 19 milhões. Por outro lado, a expectativa da Secretaria de Turismo é que haja um aumento de R$ 100 milhões em vendas.

A isenção de impostos para turistas estrangeiros existe em cerca de 60 países, incluindo vizinhos como o Uruguai e o Chile, além de Peru e Colômbia que aderiram à política recentemente. Os defensores da proposta argumentam que a possibilidade de não pagar impostos na hora de fazer compras é um dos critérios que tornam destinos turísticos mais atraentes.

Neves prevê que, com a aprovação do projeto no Confaz e na Alerj, seja possível implantá-lo já no primeiro semestre do ano que vem. Outra etapa necessária é a escolha, via licitação, de uma empresa privada para operar o sistema de tax free, que será informatizado, integrando comerciantes e o fisco estadual para dar rastreabilidade às compras.

A empresa Global Blue, operadora de tax free em mais de 40 países, participou do evento e apresentou que algumas questões legais precisam ser discutidas na elaboração da política de isenção de impostos, como quais produtos serão elegíveis, quais turistas podem se beneficiar da isenção e se haverá um valor mínimo para as compras, entre outros pontos. Modelos diferentes ao redor do mundo também preveem diferentes formas de desoneração, como já comprar o produto sem o imposto na loja, ou ser reembolsado do valor dos impostos no aeroporto, antes de retornar para o seu país de origem.

SEM O ‘CENTRÃO’, O MEDO COM A OPOSIÇÃO

O desenho de uma vitória eleitoral para devolver a Lula a Presidência da República agora tende a apresentar cores mais variadas de um Parlamento mais condizente com a sua missão representativa dos anseios populares, através de uma maior vigilância sobre as mudanças a serem propostas pelo Poder Executivo.

A possível da vitória da oposição indica ao eleitor a necessidade de se aprofundar no estudo do comportamento de cada candidato a deputado federal para a garantia de comportamento na Casa encarregada de dar os rumos legais e políticos ao Brasil, entre 2023 e 2027.

E esta responsabilidade é maior ante a eventualidade da reeleição do presidente autoritarista Jair Bolsonaro, que já defendeu o fechamento do Congresso, onde tem maioria com o apoio do “centrão” e em mudanças para não ser incomodado pelos ministros do STF.

Assessores do presidente garantem que ele tem pesquisas internas, não registradas no TSE, apontando a sua vitória, ainda no primeiro turno, com uma margem “de cinco a seis pontos”.

Se for consagrado nas urnas, o capitão Jair Messias Bolsonaro estará autorizado pelo povo para a prática das bandeiras que defende e de nada valerão os mandatos parlamentares.

Mesmo com pesquisas sobre a importância do “Auxilio Brasil”, que seria uma indicação de sua atenção com os mais pobres, Bolsonaro não está tendo sucesso nesta faixa. Sai-se muito bem nas faixas de maior poder aquisitivo.

É um risco grave a divisão do Brasil num jogo disputado por “ricos” e “pobres”.

MEMORIA DAS URNAS

Na eleição de 2018, quando a prisão decretada por Moro impediu a sua candidatura, Lula foi substituído pelo paulista e ex-ministro Fernando Haddad. As pesquisas indicavam vitória de Bolsonaro no primeiro turno com 46,8 milhões de votos, contra modestos 29,18% (31,5 milhões) do petista.

No segundo turno o terceiro colocado Ciro Gomes não quis tomar partido e viajou, mas Haddad subiu para 47 milhões (44,8%) e Bolsonaro venceu com 57 milhões (55,1%.).

Isto significa que 10,3% dos votos corresponderam a 10,7 milhões de sufrágios.

Na ocasião governava o país o vice Michel Temer investido após o impeachment de Dilma Rousseff que chegara ao Planalto com 54 % da votação superando o tucano José Serra, que alcançara 44,6%.

FRAQUEZA PARLAMENTAR

Embora a Câmara Federal se dedique a temas nacionais e até internacionais, tendo de decidir temas econômicos e federais, o atraso e as limitações na divulgação das candidaturas das 46 vagas que cabe ao Estado do Rio naquela Casa impede os eleitores de um julgamento mais apurado sobre a capacidade e o perfil dos disputantes.

Temas nacionais e mais profundos ficarão preteridos por questões de cada região dos estados, conferindo-lhes à incômoda condição de procuradores locais.

A grande maioria do eleitorado não sabe em quem votar com qualidade e quando levado a definir um nome, são lembrados aqueles que mais aparecem na mídia nacional e estadual, fato indicativo de que o interior continuará sendo minimizado em termos de representatividade.

ABUSO DE DIREITO

Um candidato a deputado está circulando com um carro adesivado como sendo de “Reportagem”, mas ostentando ampla propaganda eleitoral.

É um artificioso uso de direitos de direito de exclusividade para veículos de imprensa, quando a serviço da missão de informação.

O candidato exerce função profissional bem diferente do jornalismo.

Dúvidas de pesquisas

As mais de 10 instituições divulgadoras de pesquisas têm sido questionadas na internet.

Os usuários demonstram que as acompanham e estranham a diferença de ponto entre os principais concorrentes, mas todas apresentam Lula na frente. A menos favorável parte do Instituto Paraná, apontando um empate técnico, isto é, uma diferença de 4,5% para o ex-sindicalista.