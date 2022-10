Painel: Região Oceânica preferiu votar em Cláudio Castro

Embora tenha sido o mais votado em Niterói, o ex-prefeito Rodrigo Neves não foi o preferido pelos moradores da Região Oceânica, onde a sua gestão foi marcada pelas suas maiores obras como o Túnel Charitas-Cafubá e a TransOceânica.

Cláudio Castro obteve 22.549 votos (39,92%) contra modestos 16.396 sufrágios (29,02%) de Rodrigo Neves, pouco mais do que os 14.288 (25,29%) dados a Marcelo Freixo, candidato lançado por Lula.

O ex-prefeito, porém, foi o vencedor no conjunto da cidade, tendo obtido 102.309 votos (34,22%), deixando Claúdio Castro com 100.418 (33,1%) e Marcelo Freixo, do PSB, com 79.794 votos.

Comércio varejista tem queda de 0,1% em agosto, diz IBGE

O comércio varejista brasileiro recuou 0,1% na passagem de julho para agosto deste ano. Esse é o terceiro resultado negativo do setor, que tem uma perda de 0,8% na média móvel trimestral. Os dados da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC) foram divulgados sexta-feira (7), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

No acumulado de 12 meses, o varejo teve perda de 1,4%. Por outro lado, o setor apresentou altas de 1,6% na comparação com agosto de 2021 e de 0,5% no acumulado do ano.

A queda de julho para agosto foi puxada por três das oito atividades pesquisadas pelo IBGE: equipamentos e material para escritório, informática e comunicação (-1,4%), outros artigos de uso pessoal e doméstico (-1,2%) e artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria (-0,3%).

Por outro lado, cinco atividades tiveram crescimento: tecidos, vestuário e calçados (13%), combustíveis e lubrificantes (3,6%), livros, jornais, revistas e papelaria (2,1%), móveis e eletrodomésticos (1%) e hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (0,2%).

A receita nominal recuou 0,3% na comparação com julho, mas cresceu 14,7% em relação a agosto de 2021, 15,7% no acumulado do ano e 13,1% no acumulado de 12 meses.

Varejo ampliado

No comércio varejista ampliado, que inclui as vendas de veículos e peças e os materiais de construção, caiu 0,6% de julho para agosto. Os veículos, motos, partes e peças cresceram 4,8%, enquanto os materiais de construção recuaram 0,8%.

O varejo ampliado também apresentou quedas na média móvel trimestral (-1,1%), na comparação com agosto de 2021 (-0,7%), no acumulado no ano (-0,8%) e nos últimos 12 meses (-2%).

A receita nominal caiu 0,3% ante julho, mas subiu 12,4% na comparação com agosto de 2021, 14,3% no acumulado do ano e 12,8% no acumulado de 12 meses.

NÚMEROS DERRUBAM MITOS E APONTAM NOVOS LÍDERES

As apurações deste ano movimentaram o xadrez da política fluminense com derrotas inesperadas, quedas de votação de mitos e indicação de novos valores na política. Os dados oficiais serão analíticos para a disputa municipal em 2024. Ficaram bem definidas as forças conservadoras e de esquerda e a hegemonia nesta ala, que agora se une em torno de Lula.

Veja o quadro:

Flávio Serafini (PSOL), que por duas vezes concorreu a prefeito e que agora apoiou Lula, foi o segundo candidato a deputado estadual mais votado na cidade, alcançando 20.812 dos 50 mil votos obtidos no Estado.

O estreante Vitor Junior (PDT) foi o segundo mais votado, com 16.718 votos, seguido da vereadora Verônica Lima (PT) e Douglas Gomes (PL).

Os demais candidatos locais bem votados e não eleitos foram Comte Bittencourt (Cidadania), com 14. 522 votos, Bruno Lessa (PSD), Renan Jordy (PL) e Leonardo Giordano (PC do B).

Niterói perdeu dois deputados

Para deputado federal foram reeleitos Carlos Jordy (PL) com 22.588 e Talíria Petrone com 22.054. Perderam os mandatos o atual deputado federal Chico D´Ângelo (PDT) e o estadual Waldeck Carneiro (PSB). Os dois faziam “dobradinha”, mas o segundo resolveu concorrer a federal. O terceiro mais votado em Niterói foi o vereador Renato Cariello.

Os demais bem votados foram Felipe Peixoto (PSD) com 6.919 votos. O já deputado Altineu Côrtes (6.370), o maricaense Washington Quaquá (6.216) e o deputado federal Chico D`Ângelo, com 5.630.

O deputado federal Alessandro Molon (PSB) obteve 96.149 votos para o Senado, quase se igualando aos votos dados ao candidato a governador do PL que obteve 100.418 sufrágios e apenas seis mil abaixo do mais votado, na cidade, Rodrigo Neves. Também quase se igualou à votação dada à presidenciável Simone Tebet (MDB), que obteve 114,665, terceira colocada em Niterói.

Poder gonçalense

O capitão Nelson, prefeito de São Gonçalo, conseguiu emplacar como deputado estadual seu filho, Douglas Ruas (PL), que integrou o seu secretariado e obteve boa votação em Niterói.

O seu concorrente à Prefeitura, que vinha prestando serviços à Prefeitura petista de Marica, Dimas Gadelha (PT) também se elegeu federal.

Quaquá e Horta

O mandato federal conquistado pelo vice-presidente nacional do PT, Quaquá, indica volta à plena harmonia politica entre ele e o atual prefeito de Maricá, Fabiano Horta.

Se o ex-não fosse eleito voltaria a disputar a cadeira entregue à sua cria.

Vazio carioca

O prefeito carioca, Eduardo Paes, quis liderar os acordos eleitorais no Estado com vistas à sua reeleição.

Fez tudo para se sobrepor ao ex-prefeito, César Maia, encontrando em Rodrigo Neves uma tábua de salvação, inclusive lançando o seu vice, Felipe Santa Cruz, que antes havia se lançado como candidato a governador pelo PSD.

Vendo o barco afundar, Maia correu antecipadamente para o bloco Ciro-Lula.

Mudanças de secretários

Também se conhecendo o resultado do segundo turno, a maioria dos prefeitos fará mudanças em suas equipes de trabalho.

Será preciso satisfazer os políticos que ganharam e minimizar o poder de mando dos derrotados, com vistas às eleições de 2024.

Mas ainda é preciso esperar conhecer quem poderá ir para Brasília: no avião de Lula ou no jato de Bolsonaro.