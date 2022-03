PAINEL – QUATRO CIDADES DO RJ ENTRE AS 20 COM PIOR SANEAMENTO

No ranking dos 20 grandes municípios brasileiros apresentado pelo Instituto Trata Brasil, não constou nenhuma do Estado Rio no item “melhores condições de saneamento”, mas na avaliação das piores apareceram quatro: São Gonçalo, Duque de Caxias, São João do Meriti e Belfort Roxo.

A avaliação foi feita com base nas condições de abastecimento de água e de tratamento de esgotos e das quatro cidades fluminenses situadas entre as piores, três fazem despejos na Baia de Guanabara.

Só Belfort Roxo não se limita com a Baía de Guanabara, enquanto Niterói está na 23ª posição das 100 melhores.

Segundo o levantamento, 100 milhões de brasileiros não são servidos por tratamento de esgotos, e 35 milhões não recebem água tratada. A capital, Rio de Janeiro, não está nem entre as 20 melhores e nem entre as 20 piores. O primeiro lugar em saneamento cabe a Santos (SP). Em relação às regiões do país os piores quadros se registram no Sudeste, no Norte e no Nordeste.

Niterói tem o melhor padrão de saneamento entre os 92 municípios fluminenses.

Crise nos condomínios

Assustados com as altas de custos e o crescimento da inadimplência dos condôminos, os síndicos de condomínios verticais e horizontais estão articulando uma reunião conjunta para apreciar a gravidade da situação, entendendo que a aplicação de multas e de juros sobre atrasos não significará aumento da receita.

Eles estão assustados com o aumento de 17,5% das tarifas de energia, a vigência do novo salário mínimo e com o grande número de apartamentos vazios, ante as dificuldades para venda ou locação.

Alguns projetam implantação de caixas para absorver águas das chuvas para serviços de lavagem de áreas comuns ou atender aos grandes gastos com descargas em banheiros, pois a água é a conta mais alta entre os serviços públicos.

Alguns condomínios adotaram o sistema de portaria eletrônica, demitindo funcionários, mas alguns moradores dizem não ter havido economia e lamentam a falta de seres humanos no serviço condominial.

A robotização não está sendo apontada como melhoria de serviços.

INVASÃO DE BRASILIA

Se Vladimir Putin não conseguiu dominar Kiev, capital da Ucrânia, o presidente brasileiro Jair Bolsonaro, mesmo como mero capitão, sem blindados ou mísseis, pretende tomar Brasília no domingo.

Reagindo às pesquisas favoráveis a Lula, ele quer dar uma demonstração de força com um milhão de pessoas aplaudindo o seu plano de ganhar mais um mandato presidencial.

Para a convenção do PL, marcada para assinalar o lançamento oficial da sua nova campanha, ele mandou mobilizar pré-candidatos, militantes e apoiadores dos 27 Estados brasileiros, com destaque para motocicletas, mas sem esquecer dos carros, cavalos e ônibus especiais.

O aeroporto de Brasília voltará a ter a movimentação dos tempos anteriores à pandemia.

É aguardada a presença do general Braga Neto seu candidato a vice.

Vírus sob controle

Para a OMS, o coronavírus poderá estar em grau de nível de controle quando em todo o mundo a vacinação completa atingir mais de 70% da população vacinada.

O Brasil está fazendo seu dever de casa pois superou a média de 74, % de pessoas vacinadas, embora existam situações em Estados com percentuais abaixo dos 55

O índice de pessoas protegidas pela primeira dose é de 81,53%, pois alcançou 175,1 milhões de brasileiros,

O reforço alcançou 34,2 milhões e já se fala na necessidade da quarta dose para anteceder o período de inverno.

Com o início da vacinação contra gripe espera-se acentuada baixa no número de casos diários.

Ontem ocorreram 35.916 casos, uma situação positiva em relação a 31 de janeiro, quando houve registros de 188 mil casos num só dia.