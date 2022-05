Painel – Quase 29 milhões de declarações do IR foram entregues, diz Receita

A Receita Federal informou que até às 16 horas de sexta-feira (27) haviam sido entregues um total 28.880.296 declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2022. A expectativa é que 34.100.000 declarações sejam enviadas até final do prazo, que termina no próximo dia 31 de maio.

Quem estiver obrigado a entregar a declaração e não fizer até o fim do prazo estará sujeito à multa. O valor da multa é de 1% ao mês, sobre o valor do imposto de renda devido, limitado a 20% do valor do imposto de renda. O valor mínimo da multa é de R$ 165,74.

A multa é gerada no momento da entrega da declaração e a notificação de lançamento fica junto com o recibo de entrega. O contribuinte terá 30 dias para pagar a multa. Após este prazo, começam a correr juros de mora, corrigidos pela taxa Selic, atualmente em 12,75% ao ano.

Quem deve declarar – São obrigados a declarar o imposto os contribuintes que receberam, em 2021, rendimentos tributáveis, sujeitos ao ajuste anual, maiores do que R$ 28.559,70. Além desses contribuintes, quem recebeu, no ano passado rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte em valor superior a R$ 40 mil, como rendimentos de aplicações financeiras, doações, heranças, partilha de divórcio, meação, indenizações, dividendos e juros sobre capital próprio; quem recebeu, em 2021, receita bruta anual decorrente de atividade rural em valor acima do limite de R$ 142.798,50.

Também é obrigado a declarar o imposto quem tinha, em 31 de dezembro de 2021, a posse ou propriedade de bens e direitos, inclusive terra nua, em valor superior ao limite de R$ 300 mil; as pessoas que obtiveram, em qualquer mês do ano passado, ganho de capital na alienação de bens ou direitos, sujeito à incidência de imposto ou realizou operações em bolsa de valores.

CIRO É A SEGUNDA OPÇÃO ENTRE OS ELEITORES DE LULA E BOLSONARO

A pesquisa Datafolha que apontou a redução do percentual de aceitação do presidente Bolsonaro acendeu a chama para clarear os caminhos do atual terceiro colocado nas avaliações: Ciro Gomes. Ele aparece na liderança de preferências entre os eleitores dos dois melhores colocados, o que pode ser traduzido como indicativo para sua escolha como candidato da propalada terceira via.

Na definição de qual seria a segunda opção de voto dos pesquisados, 20% preferiram Ciro;17% optaram por Lula e apenas 12% indicaram Bolsonaro. Caso Bolsonaro não esteja no páreo, 21% optam por Ciro e 20% por Lula.

Com a saída de João Doria, a sua herança é assim distribuída: 29% para Lula, 27% para Ciro e 22 % para Bolsonaro. Os poucos eleitores de Simone Tebet também preferem Ciro Gomes com 21%, enquanto Lula arrebanharia 20% e Bolsonaro 18%.

QUEDA LIVRE

É muito delicado no quadro politico a apresentação de vertiginosa queda da avaliação da candidatura do presidente Jair Bolsonaro, em meio à constância de suas declarações levantando suspeições contra o já tradicional sistema de urnas e apuração eletrônicas.

A última pesquisa Datafolha coloca-o com quase a metade da cotação de Lula, indicado como detentor de 48% da preferência popular e deixando o candidato à reeleição com apenas 27%.

A situação pode piorar em face da saída de João Doria e inviabilização da terceira via. Sem o ex-governador paulista, 56% dos seus eleitores estão divididos entre Lula e Ciro e apenas 12% escolheriam Bolsonaro.

ASCENSÃO INESPERADA

Dois fatos estão empolgando os lulistas: a adesão do pessedista mineiro Antonio Kalil, candidato a governador em Minas Gerais, à chapa Lula-Alckmin; e a desmitificação de que os evangélicos são bolsonaristas.

No confronto eleitoral Bolsonaro aparece com apenas três por centro acima de Lula: 39% para Bolsonaro e 36% para o ex-líder sindical.

RETA FINAL

Faltam apenas 126 dias para o comparecimento dos eleitores às urnas. É um tempo muito curto para Bolsonaro inverter o placar, mesmo com uma solução milagrosa da crise dos derivados de petróleo.

O chamado “voto útil” acrescenta crescimento de quem tem a melhor perspectiva de poder e enfraquece as bases do atual segundo colocado, no primeiro turno.

Ciro sabe que a rejeição demonstrada para o segundo turno é de 54% na conta de Bolsonaro e de 33% no julgamento de Lula.

Não é improvável a teimosia de Ciro, mantendo-se no páreo e no seu sonho de disputar o Governo com Lula.

CIDADÃO DE MARICÁ

O ex-deputado estadual e atual coordenador de Cidade Inteligente da Prefeitura do Rio, Felipe Peixoto, foi agraciado na sexta-feira (27) com o título de cidadão maricaense. Ele recebeu a honraria do vereador Felipe Auni, que aparece na foto ao lado do prefeito de Maricá, Fabiano Horta, e do homenageado.

“Fiquei muito feliz com essa homenagem. Recebo o título de cidadão maricaense como um reconhecimento especial aos projetos de melhorias para Maricá que apresentei na Alerj em meus dois mandatos de deputado”, disse Felipe Peixoto.

Shows da miséria social

A ampla gastança de dinheiros públicos para engordar as contas de artistas mais badalados pela mídia nacional, valoriza a posição de Jair Bolsonaro de limitar os dispêndios com “promoções culturais”.

Depois da denúncia de gastos com um show pela Prefeitura de um montante superior à verba destinada à nutrição, durante um ano, agora o pequeno município roraimense de São Luis (oito mil habitantes) entrou no placar da vergonha, ao contratar show de Gusttavo Lima por R$ 800 mil

Temos aí a direita milionária explorando a esquerda miserável.

Axel e Rodrigo

Além da dor de cabeça representada pelas mudanças no projeto de lei urbanística e da ligeira afecção de Covid, o prefeito Axel Grael vive o momento de contestação de rumores dando conta de divergências entre ele e o seu antecessor, RodrigoNeves, seu candidato a governador.

Se Costa e Silva definiu o RJ como “estado de lavadeiras” a modernidade exige outra definição para as ondas de boatos e rumores que excedem a irresponsabilidade das fake news e de comentários da incultura das redes socais.

Só três federações

Termina terça-feira o tempo dado aos partidos que pretendam formar federações para a disputa da eleição deste ano.

Após o registro da federação entre PT, PC do B e PV, foram aprovados os registros de união do PSOL com a Rede; e do PSDB com o Cidadania.

Os partidos bolsonaristas não informaram se haverá pedido de constituição demais de uma federação.