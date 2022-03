Painel: PSD prefere namoro com Leite e não quer Lula com Kalil

Após a desistência do presidenciável Rodrigo Pacheco, o ex-presidente Lula manifestou o seu propósito de apoiar o atual prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil para concorrer ao governo do Estado de Minas Gerais, onde o PT pretende não lançar candidatura própria.

O presidente do PSD-nacional, Gilberto Kassab, imediatamente reagiu reafirmando a posição em defesa de uma candidatura própria, tendo como substituto o atual governador gaúcho, Eduardo Leite, ainda filiado ao PSDB, mas cortejado por outros partidos.

Os dois terão de deixar os atuais mandatos e se filiarem a novos partidos até o dia 31 de março.

De olho nos Estados

Muita água vai rolar nas duas próximas semanas a começar pela definição do quadro eleitoral nos Estados.

Geraldo Alckmin terá de definir sua filiação ao PSB e se aceitará a retirada da candidatura governamental de Márcio França com a indicação deste para única vaga a ser disputada para o Senado, com mandato de oito anos.

Geraldo Alckmin havia estabelecido que não sendo candidato a Governador, apoiaria França, mas Lula não abre não da candidatura governamental de Fernando Haddad, que o substituíra como candidato a Presidente, em 2018, tendo obtido 47% dos votos nacionais.

Indecisão no RJ

Resta decidir a situação do Estado do Rio onde os dois governáveis das esquerdas estão temerosos de uma derrota para o candidato Cláudio Castro, atual governador e apoiador de Jair Bolsonaro.

Marcelo Freixo saiu do Psol para ingressar no PSB, acreditando em ser o candidato de Lula.

Com os quase dois anos de banimento de Lula da política, o ex-prefeito Rodrigo Neves, que sempre militou no PT, encontrou no PDT a sua alternativa. Mas o novo partido tem candidato próprio a Presidente, o ex-Ministro de Lula e ex-governador do Ceará, Ciro Gomes.

Os dois, no último pleito em que concorreram, obtiveram, cada um, mais de 140 mil votos. Freixo iniciou sua carreira em Niterói e se transferiu para o Rio, sempre concorrendo a deputado federal.

Desnacionalização

O alto custo dos Planos de Saúde não significa uma melhor qualidade diante da eficiência do Sistema Único de Saúde (SUS), criado sob a égide do médico e mestre da UERJ, Hésio Cordeiro.

Já a Amil, que dominou o mercado por muitos anos, está dependendo da Agencia Nacional de Saúde para suprir as exigências dos seus insatisfeitos clientes. Ela surgiu em 1978 como Associação Médica Internacional que, pelo gênio e competência de Edson de Godoy Bueno, que dirigia a Casa de Saúde São José, em Duque de Caxias, onde montou a maior e melhor maternidade do Estado.

Hoje, a Amil tem seus planos administrados pela Associação Personal à Saúde (APS) pertencente ao grupo norte-americano UHC (United Health Brasil) dirigido por Herning von Koss e Cláudio Seferin.

Viva o SUS

Pela ação integrada entre os entes federais, estaduais e municipais, incluídas faculdades e órgãos de pesquisa, o serviço público brasileiro se orgulha de manter o mais completo e eficiente serviço de atenção à Saúde Pública, inclusive com campanhas educativas e preventivas.

O Sistema Único de Saúde é considerado um modelo da desejada assistência universal, com bons profissionais e atendendo à todas as classes sociais.

Nos EUA, a saúde é muito cara e não há facilidade de acesso como no Brasil. A iniciativa privada é absoluta e uma simples consulta ou medicação pode custar US$ 1 mil ou mais Dólares.

No Brasil, os investimentos são públicos e envolvem desde a construção de inúmeros imóveis, equipamentos, como a manutenção e até o fornecimento de ambulâncias, vacinas e demais medicamentos.

Com os planos de saúde privados, um casal de idosos paga mais de R$ 5 mil. Imagine-se se o Estado brasileiro cobrasse tal valor, todos os meses como “imposto individual ou familiar para a saúde”.

Reforçar e proteger o SUS é um dever de todos nós.

Celebração



Comemorando os 41 anos do PDT, um grupo histórico do partido em Niterói se encontrou para conversar, relembrar grandes momentos, falar de cultura.

Os amigos Chico Aguiar, Trajano Ribeiro, Zezé Latigé, Ivan Macedo Viana, Lula Bastos, Barroco, Marcos Sabino, Miguel Vitoriano, Davi Antunes conversaram sobre a importância do partido na redemocratização (início dos anos 1980) e na realização de projetos culturais que mexeram com o país como o nosso Museu de Arte Contemporânea (MAC), Sambódromo e Caminho Niemeyer.