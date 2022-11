Painel: Projeção da inflação para 2022 varia de 5,60% para 5,61%

A previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerada a inflação oficial do país, teve variação positiva de 5,60% para 5,61% para este ano. É a primeira elevação na projeção, após 17 semanas de redução consecutiva.

A estimativa consta do Boletim Focus de ontem (31), pesquisa divulgada semanalmente pelo Banco Central (BC), em Brasília, com a expectativa de instituições financeiras para os principais indicadores econômicos.

Para 2023, a projeção da inflação ficou em 4,94%. Para 2024 e 2025, as previsões são de inflação em 3,50% e 3%, respectivamente.

A estimativa para 2022 está acima do teto da meta de inflação que deve ser perseguida pelo BC. A meta, definida pelo Conselho Monetário Nacional, é de 3,5% para este ano, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Ou seja, o limite inferior é 2% e o superior 5%.

Em setembro, houve deflação de 0,29%, o terceiro mês seguido de queda no indicador. Com o resultado, o IPCA acumula alta de 4,09% no ano e 7,17% em 12 meses, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Taxa de juros – Para alcançar a meta de inflação, o Banco Central usa como principal instrumento a taxa básica de juros, a Selic, definida em 13,75% ao ano pelo Comitê de Política Monetária (Copom). A taxa está no maior nível desde janeiro de 2017, quando também estava nesse patamar.

Para o mercado financeiro, a expectativa é de que a Selic encerre o ano nos mesmos 13,75%. Para o fim de 2023, a estimativa é de que a taxa básica caia para 11,25% ao ano. Já para 2024 e 2025, a previsão é de Selic em 8% ao ano e 7,75% ao ano, respectivamente.

ELEIÇÃO COM AMEAÇA DEIXA PAIS SEM GOVERNO

A imediata ação dos caminhoneiros bloqueando as estradas e fazendo o povo temer pelo desabastecimento, seguido de imagináveis saques e necessidade de decretação de um estado de sítio, pôs a nu os temores de uma convulsão social com o inconformismo diante da derrota do bolsonarismo.

Após o resultado da opção popular pelo outro candidato, de oposição, o país mergulhou num estado de mais profunda decepção, sem comando. Até o momento da edição desta coluna – 24 horas após a configuração da vitória do candidato oposicionista – estava sem a marca da presença do presidente da República, recolhido e sem transmitir ordens para o Palácio do Planalto ou para os ministérios.

O país ficou estagnado e o povo perplexo, querendo supor sobre o que estava acontecendo e quase as consequências desta brutal, ensejadora da desordem não causada pelos eleitores e nem pelos assessores do presidente a ser investido em janeiro.

A Justiça não tem como decretar a vacância do cargo ou empossar o atual vice-presidente, general Hamilton Mourão.

Não há também como se esperar uma intervenção militar, salvo se houver consequências dramátcias ameaçando a segurança pública e nacional.

Legitimação do pleito

O imediato pronunciamento de chefes de importantes países, como Joe Biden, reconhecendo a legitimidade do pleito, ou do presidente da Argentina, em marcar a sua primeira viagem ao país vizinho para traçar planos futuros com o presidente eleito Luiz Ignácio Lula da Silva, inviabilizam qualquer plano de interferência internacional para contestar a validade da decisão democrática. Observadores internacionais acompanharam o processo eleitoral, como também o fizeram as Forças Armadas, ante os temores alardeados por Bolsonaro quanto à possibilidade de desvios na conduta do processo que chegou ao fim, consolidando a democracia brasileira numa vitória semelhante à da movimentação pelas “Diretas Já!”.

Clima de ameaças

Até o dia do pleito não havia a segurança para os eleitores expressarem o descontentamento com o governo reinante, salvo para os figurantes no cenário como candidatos coadjuvantes.

Já com a expressiva vitória de 2018 revelou-se o radicalismo do bloco vencedor num ardor de inspirar mais medo com a antes temorosa e improvável prevalência do decadente comunismo.

A “guerra fria” permaneceu no Brasil, com novas figuras macartistas embaladas com a emgrenagem do culto à personalidade do autoritário capitão Bolsonaro, amigo de Trump e de Putin.

Expressar opinião divergente era gerar enérgica reação absolutistas no meio de um povo tão pacífico e ordeiro, obediente ao princípio de não discutir politica ou religião, mas, com cautela, apenas sobre futebol.

Hora da verdade

As bravatas de fechar o Congresso, prender ministros e até lançar bombas sobre o STF, as demonstrações de força paramilitares em motociatas, as ofensas à dignidade pessoal dos contrários, as concessões de benesses eleitorais a grupos arregimentáveis e a concessão de direitos financeiros mo curso eleitoral, pareciam garantir o continuísmo, como nos regimes totalitários.

O povão oprimido começou a revelar seu descontentamento, de forma mais aguçada exatamente dia do pleito.

Muita gente teve a audácia de revelar publicamente a preferência e começaram a aparecer eleitores não comprometidos com a paixão autoritária, usando adesivos encalhados de Lula.

O peso do voto

Nos primeiros momentos das apurações Bolsonaro superava seu adversário e foi sentindo o improvável para os seus planos: a ascendência de Lula nas regiões mais populosas e portanto, mais pobres.

Não uma vitória expressiva dos contrários. Mas a diferença de dois milhões representou marcante derrota do pefil do governo.

Vale a máxima:

“Pode-se enganar milhões de pessoas por muto tempo, mas não a todas pelo tempo todo”.