PAINEL: POVO ESPOLIADO NÃO REAGE AO DOMÍNIO DA ALTA CORRUPÇÃO

Brincando com falta de inteligência nas redes sociais e fazendo coro ao “Avante Brasil” predominante com a exploração da conquista do tricampeonato mundial no governo Médici, o brasileiro não é levado a meditar sobre a prática escravizante a que é submetido até mesmo no curso do decantado regime democrático, pelos ocultos “investidores” que tornam o rico Brasil campeão da miséria interna.

Os nossos “sábios debatedores de botequim”, torcedores no jogo Bolsonaro-Lula, gostaram quando o presidente, técnico do time “verde-e-amarelo”que os acionistas estrangeiros da Petrobras estavam tendo”gordas aposentadorias” às custas dos dividendos exorbitantes. Mas deixou o time brasileiro perder de 7 a 1. Não por incompetência ou falta de voz de comando.

O “time vermelho” ficou sobre a moita, esperando uma vitória ante a antipatia assumida pelos “duros” adversários: a vitória surgiria na fase final deste jogo.

O baixo nível

O “time vermelho” ameaçou suspender a goleada da plena privatização da empresa nascida de movimentos populares e dos militares verdadeiramente nacionalistas, como Estillac Leal, Horta Barbosa e os irmãos generais, pai e tio de um jovem, chamado Fernando Henrique Cardoso. primeiro a contrariá-los ao abrir o processo de desnacionalização do maior patrimônio brasileiro e com o lema verdadeiro do patriotismo “O petróleo é nosso”.

As lideranças estudantis modernas já debatem mais temas, distanciados do passado e das lutas pelo bem do povo e do país, dominados pela doutrina do “internetês”.

Os políticos, à caça de votos para a conquista de posições pessoais, entendem que os temas nacionais estão à espera de algum craque sem ambições.

Vivemos a era antiga em que se começou a afirmar que, ao contrário da Argentina ou dos suecos, o Brasil tem baixo nível de educação e participação politica, se deixando ser escravizado.

O valor político do petróleo

A teoria da subordinação do Brasil aos “preços internacionais do mercado” foi sustentada no governo moribundo, sem a reação do povo e dos empresários brasileiros, mas começou a ser desnudada, na campanha eleitoral.

A verdade está aí aparecendo: o candidato Lula falou em contrapor-se ao “entreguismo” da Petrobras começou a conter os lucros repassados ao exterior, e com isso a Petrobras “perdeu valor de mercado” e o interesse por suas ações entrou em queda em duas situações diferentes.

A Copa do Catar ajudou o brasileiro a entender a riqueza do país árabe. De um lado o controle da estatal petrolífera para atender aos interesses nacionais. Em segundo, a atração de mão de obras de países pobres, numa semelhança com a escravidão de africanos em beneficio dos “barões do café” e dos “reis do gado” ou os atuais “reis da soja e da tecnologia”.

Um ano de jogadas…

Em 1º de julho do ano passado o preço do m² estava em R$ 3,40 e enfrentou uma escalada até 11 de março de 2022, alcançando R$ 4,48. No auge da campanha baixou para R$ 3,7484 (23 de setembro), mas alcançou uma alta para R$ 4,03, no dia anterior ao primeiro turno.

Com a derrota de Bolsonaro e anúncio de Lula em cortar dividendos dos acionistas, baixou para R$ 3,584 em 17 de novembro.

Agora, sem governo, o gás teve o preço reduzido para R$ 3,24, abaixo do patamar de julho de 2021.

Deu para aumentar o caixa de empresas e de “investidores”, às custas dos eleitores.

Moro e o “tapetão”

O ex-juiz Sérgio Moro, detentor de 33%dos votos paranaenses como candidato ao Senado, pelo Paraná, não comentou a posição do TSE rejeitando aprovação aos seus gastos de campanha, mas reagiu à ação do senador Álvaro Dias objetivando impedir a sua diplomação e atacou até mesmo o União Brasil, seu partido:

“Não conseguiram nas urnas mas querem ganhar no tapetão”.

Álvaro Dias foi o segundo colocado na disputa.

Nome de praça

Icaraí e Santa Rosa deveriam promover concurso para escolher o nome a ser dado à praça que está surgindo na confluência das ruas Castilho França, Miguel de Frias e Mem de Sá. É preciso que esta fobia de dar nomes de aristas midiáticos a tradicionais logradouros acabe.

Para começar a pensar, a cidade tem débitos honorários com o escultor Honório Peçanha, que morou na Mem de Sá número 8, com os originários membros do MPB-4, com o pintor J. Carvalho e o monsenhor Elídio Robaina.

Honório, famoso, foi convocado pelas emissoras de rádio no dia 24 de agosto de 1954 para gravar a máscara mortuária de Getúlio Vargas.

Aceita-se mais sugestões.