PAINEL: Plenário do TSE confirma multa de R$ 22,9 milhões ao PL

O plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmou, por unanimidade, ontem (15), a condenação do Partido Liberal (PL) ao pagamento de multa de quase R$ 23 milhões por litigância de má-fé. No recurso, a legenda pediu ao TSE para invalidar os votos, somente do segundo turno, decorrentes de urnas dos modelos 2009, 2011, 2013 e 2015 — que representam quase 60% do total —, alegando “desconformidades irreparáveis de mau funcionamento”.

No julgamento, os ministros rejeitaram o recurso da sigla e acompanharam a decisão do presidente da Corte, ministro Alexandre de Moraes, que já havia negado a liminar. No entendimento de Moraes, os argumentos apresentados pelo partido não são capazes de reformar a decisão monocrática questionada. “No caso, o PL se insurge unicamente quanto à aplicação da multa por litigância de má-fé, sem fundamento suficiente ao juízo de retratação”, disse ministro.

Moraes lembrou que as mesmas urnas eletrônicas, de todos os modelos em uso, inclusive as anteriores a 2020 contestadas pelo PL, foram empregadas tanto no primeiro quanto no segundo turno, sendo impossível dissociar ambos os períodos de um mesmo pleito eleitoral.

Segundo o ministro, ainda que – por hipótese – a discussão pudesse ficar restrita ao segundo turno das eleições deste ano, não haveria razão para que o alegado vício ou suposto mau funcionamento de urnas eletrônicas – se existisse – fosse discutido apenas com relação às eleições para presidente da República, pois deveria se estender, no mínimo, para as eleições de governadores em segundo turno e nas mesmas urnas.

“Desse modo, ficou evidente a intenção deliberada da requerente em incentivar movimentos criminosos e antidemocráticos, inclusive com a propositura do requerimento flagrantemente descabido”, disse Moraes.

POLÍTICOS ACREDITAM EM NOVA ELEIÇÃO PARA GOVERNADOR

As ações judiciais contra o governador Cláudio Castro (PL), caso resultem em cassação da chapa vitoriosa em outubro, implicaria na necessidade de convocação de uma nova eleição para ocupação do cargo, caso isto ocorra em até dois anos do início do mandato.

Esta possibilidade propalada nos meios políticos foi admitida pelo advogado Luciano Alvarenga, especialista em Direito Eleitoral, após a decisão da Procuradoria Eleitoral pedir a cassação e a inelegibilidade da chapa com base em contratações irregulares na Fundação Ceperj.

Sem analisar os méritos dos questionamentos quanto a possíveis irregularidades na prestação das contas eleitorais da chapa Cláudio Castro-Thiago Pamoplha, o jurista afirmou que tal situação está prevista na Constituição. O processo, porém, é complexo e demorado.

Além do questionamento em trâmite no Tribunal Regional Eleitoral (TRE), que aprovou as contas eleitorais, contrariando o Ministério Público, existe outro, em área criminal, não incluindo o atual vice-governador eleito.

Estão na fila

Não existe nenhuma ação contrária a Cláudio Castro por atos como governador interino em substituição a Wilson Witzel e agora eleito para governar por mais quatro anos, mandato conquistado nas urnas e a ser iniciado em 1ºde janeiro de 2023.

No pleito de outubro deste ano, os outros dois mais votados foram Marcelo Freixo (PSB) e Rodrigo Neves (PDT), cotados para cargos na área federal.

Na hipótese de nova eleição, os partidos poderão apresentar os ex ou novos candidatos.

Numa nova disputa, poderá surgir candidatos anteriores e outros nomes como de Alessandro Molon, do PSB, o segundo mais votado no pleito que reelegeu Romário como senador. Molon obteve mais de 1,7 milhão de votos, mesmo sem apoio de Lula, que apoiou André Ceciliano.

JUSTIÇA ENTRA EM FÉRIAS

O recesso de fim de ano no Judiciário fluminense começará na terça-feira, dia 20, prolongando-se até a sexta-feira, 20 de janeiro, mas com plantões para solução de casos excepcionais.

A medida surgiu pela igualdade defendida pela OAB-RJ, visando assegurar o direito também aos advogados.

SENADOR VITALÍCIO

Presidente Jair Bolsonaro discursa após cerimônia de posse do Ministro de Estado da Cidadania, Joao Roma, e do Ministro de Estado Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Onix Lorenzoni e sanção da Lei da Autonomia do Banco Central

O presidente Jair Bolsonaro poderá ficar livre dos muitos processos acionados contra ele, caso o Congresso Nacional aprove a criação do direito a mandato vitalício para os que exerceram a Presidência da República.

O autor do projeto é Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados. Pela proposta, os senadores vitalícios ficariam impedidos de concorrer a novos cargos eletivos, teriam direito a gabinete e a cargos, além de participar das sessões, com direito a voz, mas não ao voto.

Os únicos ex-presidentes vivos são José Sarney, Fernando Collor de Mello, Dilma Rousseff, Michel Temer e Lula.

PRÉDIO DA CANTAREIRA

O imóvel do antigo Estaleiro das barcas da Cantareira foi declarado de utilidade pública para ser desapropriado pela Prefeitura, visando a implantação de um novo projeto voltado para a economia solidária.

O imóvel se estendia até a linha da água e foi ampliado, encurtando a Via 100.

Pertencia à Companhia Cantareira de Viação Fluminense (CCVF), empresa que teve vários nomes até assumir o seu comando o saudoso Jelson da Costa Antunes, com a direção entregue ao genro, Amaury, que, agora, seria o seu proprietário.

Talvez com a iniciativa, a Prefeitura atenda ao apelo para implantar um balneário público do bairro intensamente movimentado, sendo inclusive polo da boêmia universitária.

O COBRELOA

Gilson Monteiro recordou a história do Bar Cobreloa, agora demolido em favor da mobilidade urbana.

Do seu tempo de colunista em “A Tribuna”, ele recorda a atração da casa com seu filé de jiboia, carne de rã ou jacaré e a reação do Ibama, nos anos 80.

Ninguém se lembra da autoria da nova fama da casa, que passou a ser conhecida como Cobreloa.

Menosprezado no Brasil, o clube chileno derrotou equipes como o Flamengo, Peñarol e Colo-Colo, sagrando-se duas vezes vice-campeão a Taça Libertadores, em 1980 e 1981.