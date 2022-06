PAINEL – PLANO URBANÍSTICO COM MAIS ADENSAMENTO E MENOS MOBILIDADE

O “furo” do repórter Victor Andrade e do editor Marcelo Macedo Soares, ao antecipar o conteúdo do projeto substitutivo à proposta inicial de uma nova Lei Urbanística, abriu ao conhecimento público o entendimento das mudanças desejadas pela equipe de urbanistas do município.

A manutenção do teor com referência ao adensamento populacional de São Domingos e do Gragoatá, causou o maior espanto por contrariar o desejo de investimentos para solução dos problemas viários atuais e valorizar um acelerado potencial de adensamento populacional, sem atender a necessidade de zelo com o meio ambiente e proteção da população e da cidade, das consequências das mudanças climáticas. Há previsão de que a elevação do nível do mar é uma realidade já admitida em inúmeros estudos internacionais.

Em dias de temporais e de maré alta, ou de ressacas, o mar tem avançado sobre vias litorâneas e criado dificuldades para o escoamento das águas pluviais até em pontos distantes como as proximidades do Túnel para São Francisco, do Estádio Caio Martins e no bairro do Ingá, que está bem próximo da orla.

O primeiro ponto é a precária condição dos canais existentes desde remotas eras, quando a população não estava alojada em espigões, alguns não respeitando as normas relativas à chamada lei das matas ciliares ou até edificados sobre canais, como o edifício onde funcionou o Cine São Bento. Todos canais da região estão encurtados, espremidos entre casas ou edifícios e transbordam.

Quase 70% das empresas ativas no país são MEI, divulga ministério

Quase 70% das empresas em atividade no Brasil são formadas por microempreendedores individuais (MEI), divulgou hoje a Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia. Segundo o boletim Mapa de Empresas, existem 13.489.017 MEI no país, de um total de 19.373.257 empresas ativas.

No primeiro quadrimestre deste ano, o tempo necessário para abrir um negócio ficou em 1 dia e 16 horas, o que representa uma redução de 1 dia e 13 horas em relação ao primeiro quadrimestre de 2021. De acordo com o Ministério da Economia, esse é o intervalo mais curto da série histórica. Segundo a Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade, a meta é reduzir o tempo para menos de 1 dia até o fim deste ano. Atualmente, 61,3% das novas empresas alcançam esse prazo.

Categorias – Em relação aos MEI, 1.114.826 registros foram abertos de janeiro a abril, alta de 14% na comparação com os últimos quatro meses de 2021, mas com recuo de 3,2% em relação ao período de janeiro a abril do ano passado.

Nas demais categorias de empresa, o ritmo de abertura varia. De janeiro a abril, 226.549 sociedades empresariais limitadas foram criadas, alta de 19,1% em relação ao primeiro quadrimestre do ano passado e de 3,2% sobre os quatro meses finais de 2021. Ao todo, existem 4.667.178 empresas dessa categoria em funcionamento no país.

Em relação às Empresas Individuais de Responsabilidade Limitada (Eireli), 2.381 firmas foram criadas no primeiro quadrimestre deste ano, queda de 92,4% ante o mesmo período de 2021 e de 55,5% sobre setembro a dezembro do ano passado. Existem 937.163 empresas em atividade nessa categoria.

Nos quatro primeiros meses de 2022, foram abertas 3.749 sociedades anônimas, recuo de 23,8% em relação ao mesmo período de 2021 e de 20,6% em relação aos últimos quatro meses do ano passado. Há 177.898 sociedades anônimas em funcionamento atualmente.

De janeiro a abril, foram abertas 880 cooperativas, alta de 23,2% em relação aos quatro primeiros meses de 2021, mas queda de 3,8% na comparação com o último quadrimestre do ano passado. Ao todo, existem 35.169 cooperativas em atividade no país. A categoria “demais tipos de empresas” totalizou 66.832 unidades em funcionamento, com 1.742 aberturas no primeiro quadrimestre, queda de 32,5% em relação aos quatro primeiros meses de 2021 e de 40% em relação ao intervalo de setembro a dezembro do ano passado.

Setores – Na comparação por setores, a maior parte das empresas brasileiras atua no setor de serviços: 48,9%, segundo o boletim. Em seguida, vêm o comércio (32,6%), a indústria de transformação (9,3%), a construção civil (7,9%), a agropecuária (0,7%), a indústria extrativa mineral (0,1%), e outros setores (0,5%).

Presidenciáveis ‘covidianos’

Bolsonaro disse já ter sido afetado levemente pelo vírus e Lula está em isolamento. Ciro disse ter passado pela experiência.

Bom para eles, que podem acreditar numa possível imunização no ardor da campanha e se sentirem livres do drama de Tancredo Neves, que adoeceu quase na véspera da posse, o que favoreceu a ascensão do vice, José Sarney.

Se Lula, por alguma razão, não concorrer, pode-se imaginar que o plano B da oposição seria Geraldo Alckmin, atual candidato a vice, ou o ex-candidato, Fernando Haddad.

Para Bolsonaro, certamente seria o seu vice na chapa, o general Braga Netto.

Já Ciro Gomes não escolheu o vice, que talvez seja Simone Tebet.

Isto não é futurologia, mas apenas especulação jornalística, pois tudo tem de ser pensado.

Ano de guerra

O mundo estava em paz aparente até que a Rússia de Vladimir Putin atacou a antiga República Socialista da Ucrânia.

O espírito bélico e invasor da Europa parecia sepultado, como também aparentava a postura sempre dominante dos EUA.

Mas Biden, contando com a adesão ao boicote internacional que há 50 anos isolou Cuba, ensaiou ataques à Rússia e, agora, aliado ao Japão e Coreia do Sul, ameaça um novo conflito entre as Coreias do Norte e do Sul.

Lá nos EUA, Joe Biden está alarmado com as chacinas internas e quer limitar o direito ao uso de armas por civis.

No Brasil, o presidente fala em “guerra” interna e exalta os seus fãs que atenderam ao seu projeto de liberar o uso de armas por civis, contando com sua autodefesa.

MEDO DAS ARMAS

Um levantamento feito pelo Instituto Sou da Paz e divulgado pela Globonews, indicou que 605 mil armas estão registradas por civis que podem adquirir um número ilimitado e não controlado de munições.

Segundo o gerente do Instituto, o dado é superior ao arsenal do Exército, Marinha e Aeronáutica.

Além disto, é preocupante saber que a PM de São Paulo, a maior do Brasil, dispõe de apenas 86 mil armas.

Não existem dados sobre o armamento em poder da bandidagem, muitas importadas ilegalmente e de maior poder de destruição de vidas.