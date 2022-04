PAINEL – 100% 1

9.

Os pecadores

Após afirmar que seu adversário não acredita em Deus, classificou os apoiadores de Bolsonaro como “o povo evangélico e pastores pecadores que usam o nome de Deus em vão”.

De grão em grão

A Lúcia Borges foi apontada pela revista “Forbes” gaúcha como a mulher mais rica do Brasil e a 350% no ranking mundial. A sua fortuna foi orçada em US $ 7,4 bilhões (R$ 34,6 bilhões).

Ela e o marido, falecido, fundaram a empresa Amagi, no Paraná, por ela transferida para o Mato Grosso, em 1979.

Considerada a “rainha da soja” dedicou-se à produção de outros grãos e à industrialização.

Seu filho único tornou-se Senador e foi Ministro da Educação.