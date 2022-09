Painel: Pesquisa não define eleição em primeiro turno

Mesmo apontando Lula com 50% dos votos válidos, os institutos de pesquisas não asseguram uma decisão imediata pois considera que diante da possível margem de erro de avaliação, o melhor colocado possa aparecer nas urnas com 52% ou com apenas 48% dos votos.

A grande diferença entre Lula e Bolsonaro pode ser alterada em função da votação dos demais candidatos para fixação do limite de 50% a mais dos votos.

Quanto ao segundo turno, se houver, os dados ontem divulgados, dão ampla vitória ao candidato petista.

Contagem de votos começa no domingo

Os brasileiros poderão conhecer já na noite de domingo os vencedores das eleições, ante o esquema que agilizou ainda o sistema de informática, para surpreender ainda mais os observadores internacionais que já consideram o Brasil como o mais preparado para a prática democrática

As Forças Armadas também acompanharão o ágil processo de apuração tão logo sejam encerrados os trabalhos de dos eleitores, que só poderão votar até às 17 horas.

Todas as medidas de segurança foram adotadas, inclusive quanto à proibição de porte de armas nas imediações das seções eleitorais ou mesmo a sua circulação.

RODRIGO NÃO ENCERROU A CAMPANHA

Ainda confiante de que 50% dos eleitores não definiram seus votos e que o quadro das urnas poderá ser diferenciado em relação ao apresentado nas últimas pesquisas, Rodrigo Neves imagina encerrar a sua campanha com uma consagração em Niterói para ter repercussão estadual.

Ele vinha crescendo e já atingindo 9%, crescimento atribuído ao seu desempenho no debate com os candidatos a governador e acreditava numa maior repercussão com o comício programado duas vezes para ocorrer em Niterói.

A primeira programação foi suspensa em função da tristeza pela morte de um funcionário da Enel atingido por forte choque naquele local. O segundo foi inviabilizado pelas chuvas.

Mas a sua atividade não vai parar, pois havendo segundo turno, poderá atuar decisivamente para a formação do novo Governo.

IGNORANDO OS CANDIDATOS

A maioria dos eleitores não se recorda dos nomes dos candidatos premiados com seus votos no pleito passado e com isto não podem exercer o direito de questioná-los no exercício dos mandatos.

Muita gente, faltando poucas horas para o pleito, não tem a menor ideia sobre a destinação de seus votos. Pode-se até saber dos candidatos badalados nas disputas para cargos executivos.

Infelizmente muita gente aceita o nome e o número fornecidos por um cabo eleitoral, daqueles que são ocupantes de cargos de confiança. Outros aceitam palpites de panfleteiros ou influência de propaganda que não traça o perfil dos indicados.

Nesta eleição, raro foi o candidato que apresentou uma plataforma e seu currículo. Prevaleceram mensagens demagógicas, sem ideias ou orientação.

Antes da expansão da internet circulavam “jornaizinhos” de campanha, especialmente os elaborados por partidos esclarecedores.

Insegurança

As cenas de assaltos em plena luz do dia voltaram a apavorar os moradores de Niterói. Apenas nesta semana, dois casos, flagrados por câmeras de segurança, deixaram claras a ousadia e a impunidade com que agem os criminosos.

A falta de policiamento, muitas vezes contestada pelas autoridades de segurança, está evidente nas ruas da cidade, já que além da onda de arrombamentos a comércios durante a madrugada, os bandidos agora agem livremente também durante a luz do dia.

No caso dos furtos praticados na madrugada, a Polícia Militar alega que eles acontecem fora do horário de atuação dos agentes do Segurança Presente, que teve seu funcionamento claramente prejudicado após o Governo do Estado assumir sua gestão.

Agora, parece evidente que, também durante o dia, o patrulhamento realizado nas ruas não está sendo suficiente para coibir a criminalidade.

Em boa hora

Muito positiva a iniciativa da Prefeitura em desapropriar o prédio onde funciona o Hospital Oceânico Gilson Cantarino, que fica mais próximo da municipalização. A Região Oceânica, qo contrário da Zona Sul de do Centro, que contam com grande concentração de hospitais, ainda carece de uma rede de saúde de acordo com sua população.

Mas..

A unidade poderia ampliar seus serviços e passar também a atender emergências. Os moradores de bairros populosos como Itaipu e Piratininga, por exemplo, hoje contam apenas com o Hospital Itaipu (antigo Unimed), que é particular, e a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Mário Monteiro.

Normalidade em alto-mar

Transatlânticos (Fernando Frazão/Agência Brasil)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) decidiu rever as regras para embarque, desembarque e transporte de viajantes em navios de cruzeiro vigentes desde o surgimento da pandemia de Covid-19. A queda do número de casos e mortes pela doença no Brasil motivou a revisão.

Máscaras continuam

Não haverá mais, por exemplo, monitoramento constante da situação de saúde dos viajantes a bordo, com testagem diária dos passageiros e tripulantes. O uso de máscara só continua obrigatório em situações específicas, como nos casos de pessoas que tiveram contato com quem suspeita que está doente ou confirmou ter o vírus, e no caso de quarentena na embarcação, quando todos os ocupantes deverão usar máscara.

Amarelinha liberada

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, disse ontem (29) que os eleitores poderão comparecer aos locais de votação no domingo (2) com a camisa que quiserem. O ministro afirmou que não há proibição para que eleitores deixem de votar com a camisa do Brasil.

“Os eleitores e eleitores podem ficar tranquilos, podem ir vestidos trajando a camisa que quiserem. Inúmeras fake news (desinformação) estão dizendo que o Tribunal Superior Eleitoral proibiu ir de verde e amarelo, com a camisa do Brasil. O eleitor vai com a camisa que quiser”, afirmou.