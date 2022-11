PAINEL: PEC DA TRANSIÇÃO ANDA NO SENADO E LIRA GANHA APOIO DA ESQUERDA

Bastaram menos de 48 horas da presença do presidente eleito Lula em Brasília para que duas questões políticas fossem destravadas.

Uma foi a conquista do número de assinaturas necessárias no Senado, para a tramitação da chamada PEC da Transição, Luja para garantir que o atual programa ‘Auxílio Brasil’, futuro ‘Bolsa Família’, não seja limitado pelo teto de gastos previstos para os próximos 4 anos.

A outra foi o anúncio de apoio à reeleição de Arthur Lira (PP-AL) para a Câmara dos Deputados pela federação encabeçada pelo PT, com PV e PCdoB, com 80 deputados e mais -os 14 do PSB..

NOVA LEI DO IMPEACHMENT

A comissão de juristas encarregada pelo Senado de elaborar um anteprojeto de lei visando atualizar a Lei do Impeachment, datada de 1950, está perto de concluir o trabalho e entrega-lo ao presidente da Casa, senador Rodrigo Pacheco. Ela foi criada em março desse ano, pois o diploma legal, datado de 1950, apresenta-se defasado, tendo sido apenas parcialmente recepcionado pela Constituição Federal de 1988.

Presidida por Ricardo Lewandowski, ministro do SFT a comissão conta ainda com Antonio Anastasia, ministro do TCU Rogério Schietti Cruz, ministro do STJ ; Fabiano Silveira, ex-ministro da Controladoria-Geral da União); Marcus Vinícius Coêlho, ex-presidente da OAB ; Heleno Torres, jurista; Gregório Assagra de Almeida, jurista; Maurício Campos Júnior, advogado; Carlos Eduardo Frazão do Amaral, advogado; Fabiane Pereira de Oliveira, assessora do STF; e Luiz Fernando Bandeira de Mello Filho, conselheiro do Conselho Nacional de Justiça.

Um dos principais temas é a impossibilidade de ajuizar pedidos de impeachment contra magistrados por crime de responsabilidade com base em suas decisões judiciais. Ou seja, haverá maior restrição aos casos de impeachment de membros do poder judiciário e a mesma regra deverá se aplicar aos componentes do Conselho Nacional de Justiça e Conselho Nacional do Ministério Público

Impeachment e Constituição Cidadã

Durante a vigência da nova Constituição, dois presidentes da República jsofreram as consequências do impedimento de prosseguir no exercício do cargo: Fernando Collor, em 1992; e Dilma Rousseff, em 2016. Michel Temer chegou a responder duas vezes processos de impeachment, mas não houve votos suficientes para admissibilidade do pedido na Câmara dos Deputados.

Collor renunciou ao mandato antes de ser julgado, na tentativa de não perder os direitos políticos, que acabaram suspensos por 8 anos. Já Dilma Rousseff, condenada pelas ‘pedaladas fiscais’, teve o seu julgamento ‘fatiado’ em duas partes, sendo condenada a perder apenas o cargo e não os direitos políticos.

No estado do Rio, o então governador Wilson Witzel sofreu, em junho de 2020, processo de impeachment após diversas denúncias de irregularidades em sua gestão. Acabou por perder seu mandato, após julgamento do Tribunal Especial Misto.

O vice Cláudio Castro, que há 9 meses governava interinamento Estado interina, foi efetivado no cargo. Conquistou maioria na Alerj e foi reeleito em primeiro turno.

SÚDITOS DO MESMO REI EM LADOS OPOSTOS NA COPA

Inglaterra e País de Gales têm o mesmo Rei: Charles III. Também o mesmo primeiro-ministro, Rishi Sunak, assim como a mesma moeda e idioma. Contudo, no futebol, o reino deixa de ser unido por conta de uma rivalidade entre os países da monarquia parlamentarista mais importante do mundo, que antecede à criação da Fifa em quase 50 anos.

A duas seleções duelaram ontem pela Copa do Mundo, com os ingleses levando a melhor pelo placar de 3×0. A Inglaterra se classificou para as oitavas de final e Gales encerrou sua participação sem vitórias.

Além de Inglaterra e País de Gales, o Reino Unido é composto ainda por Escócia e Irlanda do Norte. A mesma rivalidade acontece, também, na Eurocopa.

Entretanto, nos jogos olímpicos de verão ou de inverno, todos disputam as competições de futebol pela bandeira da Grã-Bretanha.

SÃO GONÇALO TERÁ NOVO RESTAURANTE POPULAR

O Governo do Estado marcou para amanhã a inauguração do novo ‘Restaurante do Povo’, no bairro do Alcântara.

Serão servidas três mil refeições por dia, com café da manhã e almoço. Com este, são dez os restaurantes já inaugurados e há a promessa do governador Cláudio Castro de inaugurar mais 16 até o final de 2023.

EDUARDO BOLSONARO DIZ ESTAR NA COPA CLAMANDO POR JUSTIÇA

Tentando amenizar a péssima repercussão que sua ida à Copa do Mundo no Catar teve no Brasil, falando a milhares de fanáticos golpistas que estão em frente aos quartéis, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho 03 do ainda Presidente Jair, tentou justificar sua ida ao Oriente Médio como missão oficial.

“Nos últimos quase quatro anos, o Brasil vem sendo vítima de um movimento que busca isolá-lo do resto do mundo. Por meio da construção de argumentos, cujo único objetivo é impactar negativamente a imagem do atual presidente da República, Jair Bolsonaro, e posicionar nosso país como uma pária mundial. E é lamentável dizer que grande parte dessa missão ficou a cargo da grande mídia do nosso país. Hoje, como um representante do povo brasileiro no Catar, aproveito a oportunidade de toda mídia mundial estar aqui. Meu nome é Eduardo Bolsonaro, sou deputado federal e estou aqui falando em nome de boa parte da população brasileira, que clama por justiça e liberdade” – disse num vídeo, em língua inglesa, com legendas em português, onde ele aparece de terno.

Convidados especiais para Brasil x Suíça, os tetracampeões Ronaldo, Cafu e Roberto Carlos foram ao estádio de terno. Já o filho do presidente e sua esposa estavam caracterizados como torcedores.

BOLSONARO NA REDE SOCIAL (foto 2 – reprodução twitter)

Após 30 dias de ausência no Twitter, presidente Jair Bolsonaro reapareceu na rede social publicando esta foto, que intrigou seus seguidores. O ressurgimento na mídia digital, sob silêncio, sem nenhuma manifestação por escrito, dividiu as reações da militância. Enquanto alguns manifestavam apoio incondicional ao ‘mito’, outros reclamavam das condições precárias a que estão se submetendo nos protestos em frente aos quartéis.

TRÊS DÉCADAS

A Casa de Cultura de Rio Bonito comemora hoje seus 30 anos de vida em uma nova sede. É que depois de vagar por diferentes endereços, a Casa que leva o nome do poeta Hélio Nogueira, está definitivamente no edifício onde por anos foi a sede da Prefeitura da cidade. O encontro vai reunir fazedores de cultura do município.