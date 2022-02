PAINEL: PAZ NA UCRÂNIA OU AMEAÇA À AMÉRICA

O domínio americano sobre a Ucrânia se assemelha à ação soviética nos anos de 1960, quando tentou instalar base de mísseis em Cuba, a 100km de Miami.

A interferência pacificadora do francês Macron, e de outros países europeus já começou a dar resultado, com Putin admitindo uma solução diplomática. E isto se tornou mais viável após ameaças russas de implantar bases militares em Cubana Nicarágua e na Venezuela. A cartada está dando certa pela presença do Presidente brasileiro para uma conversa com Putin, um diálogo que não abriu mesmo após passado um ano do Governo Joe Biden. China e Rússia melhoraram suas relações.

É admissível que Putin mantenha suas tropas na fronteira com a Ucrânia para tentar impedir qualquer ação militar dos EUA ou da Otan para ocupar o solo do ex-país soviético.

A “guerra verbal” vai continuar por muitos anos.

O avanço da pandemia é mais preocupante para todos os prováveis guerreiros.

Intenção de Bolsonaro

Passando a despontar no cenário internacional num momento de crise, o capitão Jair Bolsonaro não foi à Rússia como militar, mas como negociador para obter vantagens econômicas para o Brasil.

Nas vésperas do centenário de fundação do Partido Comunista Brasileiro, ele está distante do ‘imperialismo americano’ e próximo dos ‘camaradas’ que picham palavras de ordens contra seu governo.

Antes da viagem, ele afirmou que ‘algo’ importante iria acontecer nos próximos dias no Brasil, de olho na campanha eleitoral.

Putin foi acusado de usar alta tecnologia para influenciar as eleições nos EUA, e responde a processo por uso de “fake news”. Também denunciou que “as urnas eletrônicas, sem o voto impresso, são sujeitas a fraudes”.

Mudança de eixo

A América está deixando de ser o quintal dos EUA e abriu a janela para enxergar outros terrenos para negócios.

Equador, Venezuela e Cuba já haviam iniciado a troca de eixo.

O Presidente da Argentina foi ao encontro de Putin querendo se tornar a porta de capitais russos na América do Sul.

O Chile elegeu o jovem esquerdista Gabriel Boric (foto) para a presidência, desbancando a direita.

A América está virando as costas para a Europa e os EUA.

INSEGURANÇA

Ao consultar jornalistas sobre seus planos administrativos e políticos, o então prefeito Rodrigo Neves colheu uma lição dos profissionais mais habituados à vida social do que ao tecnicismo e ao modismo.

Quando abordou a possibilidade de armar a Guarda Municipal ante a crescente violência, avaliou a clara manifestação do representante de “A Tribuna” rejeitando a ideia e mostrado que muitos guardas, preocupados com suas famílias, eram contrários ao armamento.

Em duas semanas, Niterói viveu duas tragédias: um militar da Marinha matou a tiros um vizinho que chegara alta da noite ao portão de acesso aos condomínios onde ambos residiam. A vítima era forte e de cor negra.

Ontem, um policial à paisana, sacou a arma e matou um jovem que a ele se dirigira vendendo bala. Despreparado psicologicamente, o atirador disse ser hábito dos vendedores se aproximarem dos passantes para oferecer ou pedir algo. São comuns casos de em que a abordagem culmina com roubo de celulares e de bolsas.

A arma – aprenda, Bolsonaro – não é elemento de defesa, mas de ataque mesmo para os que “são treinados” e tem a missão de zelar pela paz.