Painel: Patrimônio abandonado vale bilhões de reais

O rejeitado Plano de Recuperação Fiscal não levou em consideração o gigantismo dos valores desperdiçados com o abandono de valiosíssimos imóveis pertencentes ao Estado, que geram despesas, se deterioram e não atendem aos interesses dos cidadãos. Diferente foi a decisão em torno da ativa e lucrativa Cedae, transferida à iniciativa privada em troca de recursos para obras novas, no período de transição do governo.

É chocante o quadro do Hospital Santa Monica, adquirido por uma fortuna igual ao custo de sua implosão, com a promessa de ali ser montada uma unidade do tão necessário ‘Centro de Imagens’. Obra iniciada e paralisada no mesmo governo de Sérgio Cabral.

Mais valioso, o amplo prédio de seis andares do IASERJ está inativo, e poderia ter sido usado para abrigar uma maternidade. O prometido Centro de Imagens, ou o Hospital que Niterói e região necessitavam emergencialmente quando eclodiu a pandemia. A Prefeitura teve de arrendar o hospital Oceânico.

Em ponto valioso do Centro estão abandonados o histórico prédio do Fomento, que mais tarde abrigou o TCE-RJ até a fusão. O também histórico prédio do Porto de Niterói e Estação Ferroviária General Dutra, prometido para ser um centro cultural e gastronômico, após a privatização foi transferido ao grupo privado. A ideia gastronômica permaneceu com a entrega antigo Mercado Municipal a outro grupo privado, que não conseguiu concluir a obra.

Outros prédios estaduais, como da antiga Escolas de Serviço Social e da ampla sede da Fundação Anchieta tiveram desastrosos destinos, sem que ninguém seja chamado a prestar contas da inércia do serviço público e da redução das ações sociais.

A “GRIPEZINHA”

Há bolsonaristas felizes com os números comparativos entre janeiro passado e o atual.

Iniciando-se o segundo ano do coronavírus, foram registrados 4.146 óbitos e, agora, um mês após detectada a variante Ômicron, foram registrados 359 óbitos no dia 31. Embora a tendência de dezembro fosse de queda, com menos de uma centena de casos\dia, o número agora está bastante mais elevado.

Já o número de casos em janeiro de 2021 estava em 86 mil e foi quase triplicado, chegando a 248 mil na terça-feira.

O otimismo bolsonariano indica que a elevação de casos foi bem mais acentuada do que a de óbitos. Pois a Ômicron é mais branda. “Uma gripezinha” como dissera o Presidente da República, que não admite os efeitos positivos da vacinação.

Mas as autoridades sanitárias tem comentado que a maioria das internações e dos óbitos ocorre em pessoas infectadas que não se vacinaram. O grau da atual fase é mais brando, mas o percentual de infecção é mais elevado.

Falta muito

Já completamos um ano de vacinação, mas não atingimos a marca de 70% completamente imunizados, embora 2\3 dos vacináveis (excluídos os menores de cinco anos) tenham sido beneficiados.

A aplicação da primeira dose alcançou 77% da população total do país e chegou à marca de 83% entre os vacináveis.

Isto significa que 48 milhões de nacionais não receberam a primeira dose, incluídos 2,5 milhões abaixo dos cinco anos, e pouco mais de 1,5 milhão da faixa superior, até onze anos de idade.

A segunda ou dose única ainda precisa alcançar 30% (63 milhões do total da população. Considerado apenas o público classificado, como na faixa dos vacináveis, faltam receber doses 25% dos enquadrados nesta faixa.

Piscadela de Kassab

Não evoluindo a possibilidade de ser vice na chapa de Lula, o presidente do PSD, Gilberto Kassab disse que seu partido terá candidato próprio, para repreentar a 3a. Via, mesmo que Rodrigo Pacheco desista da candidatura. Apontou outros, como o do governador o Rio Grande do Sul, para substituir o mineiro.

Mas como o Centrão é um partido de governo, disse na hipótese de Lula ir para o segundo turno, que votará no petista.

Outros membros do Centrão têm admitido apoiar o ex-presidente, após fechado o ciclo pré-eleitoral.