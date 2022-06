PAINEL – OS MINISTROS E JUÍZES MACULADOS PELA POLÍTICA

O presidente Bolsonaro esboçou um movimento pretendendo o impeachment do ministro do STF, Alexandre de Moraes, por sua continua ação contra decisões e atos do governo e contra os membros da família presidencial.

Alegrou-se pelo êxito de plano para levar ao STF dois ministros ‘ terrivelmente evangélicos’, isto é, afinados com os detentores atuais do poder. Nomeou os ministros André Mendonça e Nunes Marques.

Desgastou-se com o ex-juiz Sérgio Moro, a quem havia nomeado Ministro da Justiça, em função de sua decisão decretando a prisão de Lula.

MORO PARADO PELA JUSTIÇA

Moro mostrou suas intenções, após tirar Lula do páreo sucessório de 2018.

Queria ser candidato a presidente da República, não contando com igual desejo do atual presidente.

O STF considerou o ex-juiz como tendo agido com suspeição na ‘ Lava Jato’, e com isto anulando a condenação de Lula a 518 dias de prisão.

Restou-lhe a compensação de concorrer ao Senado ou a Câmara Federal, mas o TSE considerou impróprio sua declaração de domicílio eleitoral em São Paulo.

NUNES MARQUES

O jurista Nunes Marques desde a sua investidura tem se revelado terrivelmente afinado à aquele que escolheu e tornou-se ministro da mais alta corte do país.

Agora, seus atos em prol do Bolsonarismo, demonstram uma conduta distante das obrigações de um magistrado.

Anulou decisão do TSE que havia decretado a cassação do mandato de um deputado condenado por envolvimento com fake news.

Sua sentença foi suspensa por decisão do STF.

Siricutico

O presidente Jair Bolsonaro voltou a subir o tom para criticar o Supremo Tribunal Federal (STF). O presidente da República não digeriu bem a derrubada da decisão monocrática do ministro Nunes Marques (indicado por ele) que suspendia a cassação do deputado federal bolsonarista Fernando Francischini (União-PR). A suspensão foi decidida pela Segunda Turma do STF.

“Aqui do outro lado, uma turma do Supremo Tribunal Federal, por 3 a 2, manteve a cassação de um deputado acusado em 2018 por espalhar fake news. Esse deputado não falou fake news, porque o que ele falou na live eu também falei para todo mundo, que estava havendo fraude nas eleições de 2018. Eu não vou viver como um rato, tem que haver uma reação”, esbravejou Bolsonaro.

Saídas

André Diniz não deve ser a única baixa no governo municipal para reforçar a campanha do pré-candidato Rodrigo Neves. Nos próximos dias são esperadas novas exonerações no Diário Oficial do Município, que circula junto com a edição de A TRIBUNA.

Chegadas

Por outro lado, as vagas que por ventura forem abertas nos primeiros escalões da administração podem não ser ocupadas necessariamente por seus sucessores naturais, como aconteceu com André Diniz, por exemplo, que emplacou sua subsecretária, Mariana Zorzanelli, no comando da pasta de Ações Estratégicas e Economia Criativa. Novas caras podem pintar – ou até mesmo reaparecer – pela cidade.

No sapatinho

Lembram do caso das rachadinhas, aquele esquema que ficou famoso por conta do filho do presidente Bolsonaro, envolvendo outros 21 deputados estaduais? Ao contrário do que muita gente pensa, o episódio não caiu no esquecimento do Ministério Público. Sem alarde, o órgão segue com as investigações e os parlamentares suspeitos de praticarem a irregularidade continuam bem ativos na lembrança dos promotores. Vamos aguardar.

Na bronca

Moradores do Engenho do Mato estão na bronca com a Prefeitura de Niterói. É que as obras da ciclovia da Avenida Irene Lopes Sodré estão paradas. Além disso, a péssima sinalização vem oferecendo risco a pedestres e motoristas. Sobretudo à noite, por conta da má iluminação da via.

Consciência

Mesmo sem a obrigatoriedade, chama a atenção o número de niteroienses que continuam fazendo o uso da máscara, principalmente em locais fechados, como comércios, shoppings, ônibus e carros de aplicativo. Ontem, na Policlínica de Itaipu, quase todas as pessoas que aguardavam por testes e vacinas de Covid estavam com a proteção. Assim como os funcionários, todos adequadamente vestidos com seus EPIs.

Restauração 100% feminina

Chama a atenção de quem passa pela Rua Presidente Backer, em Icaraí, no trecho entre a Paulo Gustavo e a Praia, o trabalho de restauração que está sendo realizado na bela obra do artista Julio Espinosa que decora a fachada do edifício Oscar Pereira, que fica no número 34. A recuperação está sendo feita por uma firma especializada e que conta com uma equipe formada só por mulheres. Parabéns pra elas!

PAES E RODRIGO

O prefeito Eduardo Paes está na fase do reinício de seu projeto político para 2022/2024.

Prometeu apoiar quem estivesse na frente nas pesquisas entre Santa Cruz (PSD) e Rodrigo Neves (PDT), para o Governo do Estado.

O seu candidato Felipe Santa Cruz, não cresce em pesquisas e desponta como um nome para vice.

Isso tudo apesar de ainda ter tentado emplacar seu candidato tendo um vice do PSDB de César Maia.

PAES E CASTRO

Paes no início de seu mandato rompeu com o PL, conversou com o PDT e não cumpriu, conversou com Castro, e tinha na manga uma chapa com o PSDB de César Maia, que aceitou ser vice de Freixo (PSB).

Agora, aliados de Paes, vão perder cargos no governo do estado como o Detran de Niterói.

Será que Paes voltará a conversar com Castro?