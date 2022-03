Painel: OAB indicou 18 nomes para três vagas no tribunal

Em longa sessão, com sabatina dos postulantes, o Conselho de 80 membros da OAB-fluminense indicou os 18 nomes para as três chapas que disputarão o preenchimento de três vagas de desembargadores.

As listas serão enviadas ao Conselho Pleno do TJ para formação de três listas tríplices a serem analisadas pelo governador do Estado para escolha dos substitutos de dois atuais desembargadores e de mais uma vaga recentemente criada.

Embora sete irmãos ou filhos de desembargadores tenham concorrido, o mais cotado na primeira chapa, Vitor Marcelo Aranha Afonso Rodrigues, foi apontado como o mais cotado para ser escolhido pelo governador Cláudio Castro, caso o Conselho do TJ mantenha seu nome na lista tríplice. Ele já havia sido escolhido para o mandato de um ano como desembargador junto ao TRE, que expira em setembro. Tem forte torcida de ex-alunos, de quando foi professor de Direito, de muitas expressões da advocacia, da política e da Justiça. Foi Procurador Geral em São Gonçalo e reside em Niterói.

Atravessou a Baía

Rodrigo Neves ficou feliz por ter contado com duas mil pessoas num evento no Rio de Janeiro.

Longas filas se formaram em busca de seu autografo no livro “Golpe derrotado”, onde são relatadas as ações para afastá-lo da Prefeitura e mantê-lo preso durante o período de passagem dos anos 2019\20 e que certamente será tema de sua campanha eleitoral, pois não houve formalização de processo judicial e ele foi o grande vencedor nas eleições seguintes quando conseguiu gigante vitória para Axel Grael como seu sucessor.

Orgulhou-se também de que sua cidade foi a única onde Eduardo Paes, por ele apoiado no segundo turno, superou a votação de Wilson Witzel para governador.

Jorge e Rodrigo

Também consagrado pela sua administração em Niterói e filho de um ex-governador, Jorge Roberto Silveira, muito popular no interior, não teve sucesso em sua candidatura porque “não soube atravessar a Baía”, onde está a maioria do eleitorado fluminense.

Garotinho embaralha

Agora filiado ao União BR, fruto da união do DEM com o PSL, o ex-governador Anthony Garotinho decidiu lançar-se candidato a governador, podendo causar graves prejuízos à candidatura do governador Cláudio Castro (PL).

Os dois são destaques no cenário eleitoral evangélico e disputam preferência eleitoral em Campos, no Norte fluminense e em muitas cidades do interior, onde o PL detém o controle de muitas prefeituras

Garotinho elegeu sua filha Clarissa vereadora (e até deputada estadual e, atualmente federal) pelo Rio. Além de Clarissa, ele tem mais um filho atuante na política: Wladimir Garotinho, ex-deputado federal e prefeito de Campos.

De olho na Baixada

Segundo maior colégio eleitoral do Estado, só agora a Baixada Fluminense é cotada pelos “caciques” empenhados na eleição estadual, mas para compor chapas de apoio.

O governador Cláudio Castro deu o primeiro passo, admitindo completar sua chapa com um nome feminino e uma liderança daquela região.

A deputada federal Daniella do Waguinho anunciou ter sido a escolhida. Ela é esposa do atual prefeito de Belfort Roxo, conhecido como Waguinho.

Em pesquisa divulgada pela TV-Record, Cláudio está na liderança, deixando em segundo e terceiros lugares, Marcelo Freixo e Rodrigo Neves, estes dois empatados.

Menos pior

O Brasil é o 14ºpaís do mundo no ranking de incidência de óbitos por milhão de habitantes.

Estamos vivendo um março de acentuadas quedas na expansão de casos e óbitos.

Fique atento

A gripe pode ser um passo marcante em casos de Covid, e é bom aproveitar a oportunidade de se vacinar na campanha nacional contra a gripe, a ser aberta dia quatro de abril e a durar até três de junho, portanto antes do início do inverno. No hemisfério norte, com altas incidências de Covid, o inverno está chegando ao seu final.