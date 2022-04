PAINEL – O BRASIL NÃO É RÚSSIA E NEM UCRÂNIA

Quando o Uruguai se declarou um país independente, e na Guerra de 1864\70, o Brasil não anexou ao seu território o Paraguai de Solano Lopes, o Duque de Caxias foi elevado à honra de ser proclamado como “o Pacificador” e patrono do Exército brasileiro.

O Brasil se uniu criando os “Voluntários da Pátria” e, vencedor, manteve-se pacifista. Só entrou na II Guerra Mundial, quando a Alemanha de Hitler afundou navios brasileiros em nossas costas. Lutamos contra o totalitarismo, com exemplos de bravura da FEB, na Itália, comandada por Mascarenhas de Moraes e Humberto Castelo Branco.

Não aceitando os caminhos seguidos pelo Brasil, o governo norte-americano chegou a cogitar enviar a 6ª Frota para ameaçar a soberania brasileira engrandecida após a campanha “O petróleo é nosso” e os resultados da Petrobrás. A campanha popular teve apoio de notáveis militares nacionalistas como Horta Barbosa e os irmãos generais Cardoso. A ameaça americana foi barrada pelas nossas Forças Armadas, sem alarde.

O PAPEL DE CADA UM

Não existe supremacia de um Poder Republicano sobre outro e todos tem missões claramente definidas, devendo a cada um zelar pela harmonia entre eles. Papéis definidos claramente

O Legislativo elabora as leis. O Executivo tem de cumpri-las. O Judiciário tem de analisar e julgar os conflitos de interpretação.

Os ministros dos Tribunais não podem, como também os detentores de postos militares, ainda que civis como o Ministério da Defesa, não tem o poder de emissão deposições pessoas, inclusive em casos não julgados.

Militar envolvido em pronunciamento tem de ser punido pelos seus superiores.

Promover discórdia política e publicamente no ano eleitoral denota o uso do Poder para jogar lenha na fogueira, jogando gasolina no ardor dos confrontos políticos.

Espionagem nos camarotes

Não foi só de efusiva alegria o clima dos caríssimos camarotes da Marques do Sapucaí, mas de preocupação para os titulares, alvos de muitas revelações e com a fraterna espionagem política e empresarial.

A tradicional demonstração de riqueza na festa mais popular gerou muitos “dossiers”, mais detalhados que os antigos “enfornes” e “informações“, que abasteceram o glossário das “fichas” do antigos DOPS, do SNI, Comissões de Investigações Sumárias, etc…

Traições políticas e revelações de grandes negócios entre políticos e empresas foram anotadas com variadas intenções.

Busca pelo PSB

O ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves postou nas redes socais uma alegre foto ao lado presidente do PSB local, Rafael Costa. Ele vem trabalhando pelo apoio do partido, que indicou Geraldo Alckmin para vice de Lula e tem como candidato a senador, o deputado Molon, opositor à candidatura de Marcelo Freixo, preferindo-o como candidato a deputado federal.

Rafael Costa, ex-Secretário de Direitos Humanos de Niterói vai concorrer a deputado estadual.

Coincidência

Logo após a proclamação da vitória de Emanuel Macron, possivelmente o criador da 3ª Via Mundial, como pacifista, consulente da Internet quis saber da relação do novo mandatário francês com uma figura de Niterói. Ele havia encontrado uma referência a Macron Store Amóra em Portugal.

Também pesquisamos. Trata-se de uma empresa de armazengem situada na cidade Amóra, em Portugal, onde também existe um cidadão com o nome francês, Jourdan.

Curiosamente o marechal Jourdan, comandando tropas de Napoleão, foi vencido em batalha na terra lusa, em Buçaco. Do outro lado, Caetano Alberto Borja Amóra, nascido em 1772 participou de muitas lutas e em 1834 liderou a revolta popular para proclamar Dona Maria II, Rainha de Portugal, derrotando D. Miguel.

Casou-se em 1804 com Violante Ferreira. Seus descendentes e o irmão Lourenço, iniciaram no Ceará a numerosa família Amóra, no Brasil.

Dória isolado

Foto Valter Campanato – Agência Brasil

Após nova vitória dentro do PSDB contra o ex-presidenciável governador do Rio Grande do Sul e a desistência de Sérgio Moro, João Dória imaginou ter chegado a hora para ser o candidato da 3ª Via, que se pretende formar com a possível união do UBR, PSDB e MDB.

O jantar que convocou para ontem, em sua casa, foi adiado: ninguém quis participar.