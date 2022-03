Painel – Números de óbitos e de casos estão em baixa

Há um certo otimismo da vitória da ciência, dos administradores e do povo sobre o Coronavírus. Se o primeiro trimestre foi alarmante em termos de registros, março está sendo favorável.

O número de óbitos baixou para 410, no dia, com a média móvel dos últimos sete dias situando-se em 303 registros

A queda de registros de casos indicou 35,9 mil no país.

A ampliação da vacinação de crianças e a aplicação da terceira dose em 35,2% da população, também gerou, pois tem a ajuda dos que, embora vacinados, continuam zelando por medidas sanitárias preventivas.

Também acabou o ciclo do nervoso negacionismo e não tem havido dificuldades para suprimento de vacinas.

A boa disputa

A média nacional de aplicação da primeira dose alcançou 81,5% da população e a 87,5 % do público vacinável. Numa disputa pela eficiência, o Piauí alcançou 92,2% e São Paulo 88,9% Ambos correm para chegarem a 100% no final do mês de abril.

Nesta saudável emulação, vem pouco abaixo: Ceará, Paraná, Santa Catarina, Pernambuco, Minas Gerais e Espírito Santo que também estão acima de 80%

O Estado do Rio está com 78,5%.

SOB CONTROLE

Os dados estão nos conduzindo para o caminho, mas é preciso haver um avanço para chegarmos com mais 75% de vacinação em todos os Estados pelo menos até maio.

A chegada do inverno em junho pode ser perigosa, como aconteceu no Hemisfério Norte.

SEM RESTAURANTE

Valendo-se da inatividade do restaurante universitário da UFF e da baixa renda de muitos alunos vindos do interior, fornecedores de alimentação estão buscando milagres para a oferta de refeições a preços acessíveis para tirá-los da dependência da pobreza alimentar dos sanduíches.

Uma hamburgueria foi mais criativa. Funcionava apenas à noite, com apoio de equipes de entregadores motorizados e já começou também na hora (das 11 às 15 horas), oferecendo um cardápio de “quentinhas” ao custo médio de R$ 16,90, quando os tradicionais restaurantes sobreviventes ao isolamento têm preços médios acima de R$ 20 e até R$ 130,00 pelos churrascos mistos ou pratos com filé mignon.

Afastados da praça de São Domingos, muitos barraqueiros já programaram a volta à atividade, sabendo que também deverão minorar os preços apesar da elevadíssima alta nos preços dos produtos alimentares.

Espera hospitalar

Os hospitais registraram marcante queda de ocupação de leitos, mas alguns baixaram a qualidade dos serviços.

Os exemplos são muitos, mas chama a atenção o fato de uma adolescente chega com dores e só ser atendida pelo clínico após duas horas de espera.

A falha operacional deixou um susto em seu parente que, na recepção, foi informado da inexistência de qualquer paciente com o nome revelado pelo seu parente. A muito custo, apurou-se que ela estava na emergência. Mais tarde, ele retornou e novamente a paciente estava no rol dos “fantasmas”. Até que uma boa alma sacou a informação, que a recepção não conhecia: ”a pessoa já teve alta”.

Rodrigo Neves na ABI

O ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, fará na próxima terça-feira (29), às 18h, o lançamento de sua pré-candidatura a governador do estado do Rio de Janeiro, na Associação Brasileira de Imprensa (ABI). Também serão apresentados os “deputados e deputadas” do seu partido, o PDT.