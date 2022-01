PAINEL: NOVO PRESIDENTE NASCERÁ NAS URNAS EM MENOS DE NOVE MESES

Faltando apenas 39 domingos para as eleições de 2022, e 52 para a investidura dos que serão eleitos Presidente, Governadores, Senadores e Deputados, uma série de incertezas predomina no cenário político.

Duas estão fora do calendário oficial definido pelo TSE:

1-Os tormentos criados pelos ‘hackers’, que impedem o conhecimento da realidade estatística sobre a pandemia, serão contidos ante a garantia oficial da segurança do voto eletrônico?

2- As condições de saúde do Presidente Jair Bolsonaro, já submetido a seis cirurgias e longos períodos de internações, vai habilitá-lo a se manter como candidato a um segundo mandato?

Passou a fase de ameaças de golpes, mas ficou no ar a sua frase dizendo não saber se será candidato.

De outro lado, o jogo eleitoral não assegura a garantia de que os dados apresentados em pesquisas prévias atuais venham a traduzir a realidade da vontade opção popular por nove meses.

O atual líder nas pesquisas estará em plenas condições de saúde até lá, ou terá a necessidade de ser substituído pelo vice, que chegou a pensar em ser o candidato da 3a. Via?

ABRIL, MÊS DE MUDANÇAS

Encerrado o primeiro trimestre do ano, começará o período de um mês para os detentores de mandatos ou candidatos a conquistas, trocarem de partidos.

É o período de decisões para aqueles que se norteiam à compra dos que tem perspectivas de Poder, tanto diante do Governo Federal ou dos Estaduais.

Muitas opções serão baseadas na popularidade ou no desgaste dos atuais governantes, bem como dos candidatos a cargos superiores, inclusive de senadores.

A indecisão já é grande para os candidatos a cargos legislativos, visando as ‘dobradinhas’ na disputa a mandatos de deputado federal e estadual, bem como a compatibilidade com os candidatos a cargos executivos.

Os partidos, que tendem a formar federações com duração de quatro anos de fidelidade, terão de analisar se as agremiações a serem incorporadas terão potenciais de votos para a conquista de mandatos ou se estarão afinadas com seus preferidos nas disputas para Presidente e para governadores.

CANDIDATOS IMPROVÁVEIS

O ano encerrou com a redução de nome alinhados como pretendentes à disputa presidencial. Saíram o ex-Ministro Luiz Mandetta, o vice-Presidente Hamilton Mourão, dois postulantes eliminados na prévia do PSDB, e com Alckmin deixando de pretender voltar a concorrer a Presidente ou tentar retornar ao governo paulista. É incerta a candidatura do Cabo Daciolo.

Não tem conseguido bom desempenho em pesquisa nomes como Leonardo Péricles (UP), Alexandre Vieira (Cidadania), e André Janones (Avante).

Buscam espaços Simone Tebet (MDB), também cotada para vice; e Luiz Felipe D´Avila (Novo), enquanto Rodrigo Pacheco está ameaçado de perder espaço no seu novo partido, o PSD de Gilberto Kassab.

Os mais insistentes são Lula (PT), Bolsonaro (PL), Ciro Gomes (PDT), Dória (PSDB) e Moro (Podemos).

Preço de 1ª para carne de 2ª

A dona de casa desabafou num mercadinho de bairro onde estava acostumada a comprar o quilo de acém entre R$ 13 e R$ 15, como carne de segunda, e teve de desembolsar R$ 29,90. Na época, o filé mignon estava a R$ 41,00 e, agora, desapareceu, numa altura superior R$ 120,00.

O açúcar Neve estava a R$ 2,95, e está sendo vendido acima de R$ 4,20. Também o comparativo com maio do ano passado, meio-quilo do Café Pilão saiu de R$ 9,88 para a exorbitância de R$ 24,50, num mercado do bairro do Ingá. Um absurdo aumento de 148%, quando a inflação está na faixa dos 10%.

A queda acentuada nas vendas não está preocupando os comerciantes, felizes com grandes lucros em troca de poucas mercadorias.

Com tanta ganância e disparidade, é preciso voltarmos ao sistema de tabelamento de preços ou enfrentar graves crises e desordens.