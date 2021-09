Painel: Novas alíquotas do IOF já estão em vigor

As novas alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), que começaram a valer ontem, aumentam o custo do crédito para empresas e famílias. O aumento, que é de 36%, vai ser cobrado até o dia 31 de dezembro de 2021 e incidirá sobre operações de crédito, câmbio e seguro ou relativas a títulos e valores mobiliários. O objetivo do governo é custear o Auxílio Brasil, programa que deve substituir o Bolsa Família.

O IOF é um imposto cobrado pelo governo em alguns tipos de transações financeiras. Ele é composto por duas alíquotas diferentes: a diária e a fixa que incidem sobre operações de crédito, câmbio (compra e na venda de moeda estrangeira, como o dólar), de seguro realizadas por seguradoras, relativas a títulos ou valores mobiliários e também em operações com ouro.

Isto significa que, quando o imposto aumenta, mais caro fica o custo efetivo total de cada uma das operações.

No caso do decreto publicado pelo governo no Diário Oficial da União, o aumento da alíquota do IOF vai incidir nas operações de operações de crédito (como empréstimo e financiamento). O aumento também será aplicado em operações de financiamento para aquisição de imóveis não residenciais, em que o mutuário seja pessoa física.

Para as pessoas físicas a alíquota passa de 3% ao ano (diária de 0,0082%) para 4,08% ao ano (diária de 0,01118%). Já para as pessoas jurídicas, a alíquota anual passa de 1,5% (atual alíquota diária de 0,0041%) para 2,04% (diária de 0,00559%).

Ou seja, a nova tarifa vai ser aplicada, por exemplo, quando alguém entrar no cheque especial ou atrasar a fatura do cartão e em financiamentos.

Vale destacar que os novos valores serão cobrado apenas na alíquota diária dessas operações de crédito. Nesses casos, a base de cálculo é o valor do principal de cada liberação.

Um exemplo: quem cair no rotativo do cartão de crédito será cobrado em 0,38% do valor mais uma taxa diária de 0,01118%. A mesma alíquota será aplicada no empréstimo consignado e no cheque especial.

Outro ponto importante é que o decreto deixa de fora da cobrança das novas alíquotas as pessoas jurídicas do Simples Nacional. Para elas, permanece a atual alíquota para operações diárias de crédito, que 0,00137% ao dia.

UNIÃO VENDERÁ BARATO PRÉDIO QUE A UFF DEIXOU DETERIORADO

Numa lista de 2.263 imóveis federais abandonados que o “Programa de Aquisição de Imóveis” pretende se desfazer, há um de Niterói representativo do desmazelo e amor ao patrimônio público.

Trata-se de um casarão na esquina das ruas Tiradentes (148) e Nilo Peçanha, apontado como “imóvel desocupado, foi da UFF” para o qual teriam aparecido quatro interessados, atraídos pela avaliação oficial: R$ 1,47 milhão

O terreno fica numa esquina valorizada e o imóvel dispõe de 830 m² de área, uma grandeza superior à área de 10 apartamentos que, no bairro, representam um valor muito elevado.

Pleno abandono

Há quem diga que apesar da lei do recuo, o adquirente não se obrigará a ampliar as calçadas, por, supostamente, se tratar de imóvel tomabdo pelo seu valor histórico.

Nele funcionou a Legião Brasileira de Assistência (LBA) “menina dos olhos” de Darcy Vargas e Alzira Vargas do Amaral Peixoto.

Pelo esforço e visão criativa da saudosa professora Violeta Campofiorito Saldanha da Gama, o governo permitiu-lhe a criação da Escola de Serviço Social (depois integrada à UFF) que passou a ali funcionar até a depuração do regime militar.

UFF abandonou imóvel

Recentemente este jornal publicou foto do imóvel mostrado a sua depredação e a existência de uma placa relativa às obras delegadas a uma empresa privada, que praticamente nada fez e não foi punida.

A UFF decidiu destiná-lo a uma das sedes do IACS, Instituto que possui outras duas sedes e associou-se à Prefeitura para construir mais uma no Aterro e cujo prazo de execução já terminou sem nenhuma responsabilidade apurada.

Desperdício

Mas a mesma UFF que possui inúmeros prédios em Niterói com ociosidade não encontrou como alojar a sua Fundação Euclides da Cunha, preferindo contratar um espaço por R$ 30mil pertencente à Irmandade São Vicente de Paulo, numa grande extensão da Rua Miguel de Frias.

O bom gestor público poderia ter agido para recuperar o imóvel e ali instalar a Fundação.

O dinheiro de quatro anos de aluguel corresponde ao preço que o Governo está vendendo o imóvel, após tirá-lo de outro ente federal.

O “Trolley-bus” que passava por aqui

O doloroso racionamento decorrente da crise de energia de 1967 determinou a extinção das linhas dos bondes elétricos franceses operados pelo Serviço de Viação Estadual (SERVE).

O inovador sistema havia sido implantado pelo governador Ernani do Amaral Peixoto, em 1954, substituindo os bondes da era 1906/junho 64. Eles haviam sido eletrificados em 1924.

Após o regime militar surgiu a empresa estadual, a Cia. de Transportes Coletivos (CTC) que, com empresas privadas, investiu, a partir de 1967, em ônibus comuns, com estas últimas assumindo o mercado de transporte urbano e intermunicipal. Já havia projeto para extinguir o “estatal” trolley, o que ocorreu em 1967.

No tempo do SERVE a Federação dos Estudantes Secundários de Niterói conseguiu (1958) o direito à meia passagem. Os 36 mil filiados podiam comprar os “passes” na sede da entidade que agia energicamente para evitar compras por “piratas” e nada recebia pela operação feita com a colaboração dos estudantes.

O regime de 1964 acabou com este modelo de direito social, moralidade e eficiência.

Os trolleys passaram a operar as linhas criadas para o serviço de bondes. Faziam o contorno na Praça Martim Afonso, a exemplo dos antigos bondes que possuíam um reboque traseiro, aumentando a capacidade de transporte. Não existia a figura de “borboletas”, mas cobradores de passagens que se moviam pelo estribo, passando de banco em banco.

Ciclo-bonde

Do tempo dos bondes só não foram retirados os trilhos no entorno da Praça de São Domingos.

Quando a UFF se instalou no bairro, cogitou-se estender a linha de bondes até as Barcas, num percurso de 1,2 km de idade e volta.

Mais tarde a UFF criou um serviço de “ônibus universitário”, restrito à corporação universitária e já extinto, como a ciclovia que chegou a ser construída pelo Ministério das Cidades e a Prefeitura, no contorno do campus, mas que também não funcionou.