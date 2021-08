Painel no viaduto de Alcântara será entregue no aniversário de São Gonçalo

O viaduto do Alcântara segue mudando de cor e ganhando novos contornos a cada dia, pelas mãos dos artistas gonçalenses que fazem parte do projeto Cidade Ilustrada. A primeira etapa do projeto, que teve início no final de julho, será entregue no dia 22 de setembro, aniversário da cidade. Na próxima fase, prevista para começar no dia 1º de outubro, será contemplado o paredão próximo à Estrada Raul Veiga, que recebe obras de revitalização. Todo o processo será realizado com recursos de compensação ambiental.

A obra de arte a céu aberto remonta à história da região que hoje conhecemos como a cidade de São Gonçalo, antes de ser fundada, exaltando os Tamoios, povos originários da região, vegetação e animais nativos. O painel, que “rouba” a atenção de quem passa pela região, tem como um dos objetivos resgatar o senso de representação.

Foto: Renan Otto

O painel já mudou a dinâmica urbana do Alcântara e carrega na cor das tintas e nos traços de cada desenho a essência da cidade, que é o berço do grafite no Estado do Rio de Janeiro. Com todos os artistas da cidade, o projeto – que tem a curadoria e a direção de arte de Marcelo Eco, conta com os grafiteiros Ogai, Siri, Tex, Trep, Gut e Xamp; produção de José Luiz Mancha.

O trabalho tem sido acompanhado diariamente pelo secretário de Turismo e Cultura, Lucas Muniz, que participou de todo o projeto desde o início. Segundo ele, as intervenções serão importantes tanto para a população quanto para a valorização do turismo no município.

Projeto – O projeto foi idealizado pelo próprio prefeito, Capitão Nelson, que recebeu um grupo de grafiteiros da cidade em fevereiro para desenvolver um projeto que proporcionasse um ambiente agradável, além de conscientizar a população sobre a necessidade de conservar o local, melhorando o aspecto da cidade. A ideia é colorir as estruturas contando um pouco da história de cada bairro, com a arte que tem suas origens no município. Os primeiros viadutos contemplados para receber as artes serão do Alcântara, Colubandê, Santa Luzia e Maria Paula.