Painel: Negros são maioria dos mortos em ações policiais

Pelo menos cinco pessoas negras foram mortas por dia em ações policiais, em 2021, nos estados monitorados pela Rede de Observatórios em Segurança Pública. O relatório Pele Alvo: a Cor que a Polícia Apaga, divulgado ontem (17), foi elaborado a partir de dados das secretarias de Segurança e foram obtidos por meio da Lei de Acesso à Informação (LAI).

Foram 3.290 mortes em operações policiais em 2021 na Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro e São Paulo. Dessas, 2.154 vítimas (65%) eram negras – utilizando como referência o critério do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) que considera negros a soma de pardos e pretos.

Os pesquisadores alertam que esse número é maior porque o Maranhão não registra a cor das vítimas e, nos outros estados, há muita subnotificação, que chega a 69% no Ceará.

“Levando em consideração somente os casos com informação racial, nota-se que o percentual de negros mortos pela polícia é muito maior que a presença de negros na composição populacional em todos os estados monitorados”, disse a rede.

Segundo ela, o estado que registrou no período avaliado o maior número absoluto de vítimas foi o Rio de Janeiro, com 1.060 pessoas negras mortas. Já a maior proporção de negros entre os mortos foi anotada na Bahia: 98%.

Chacinas – De acordo com o relatório, o Rio registra duas mortes de pessoas negras assassinadas pela polícia por dia e é o estado com maior total de chacinas. Dos 57 registros policiais com três vítimas ou mais, 30 deles apresentam totalidade de vítimas negras. Ao todo, foram 155 vítimas e 138 delas eram pretas ou pardas.

Rio de Janeiro e São Gonçalo são os municípios que mais matam pessoas negras no estado, seguidos por outros cinco da Baixada Fluminense: Duque de Caxias, Belford Roxo, São João de Meriti, Japeri e Nova Iguaçu. Na capital, as três áreas integradas de segurança mais letais para negros são Costa Barros, Jacarezinho/Méier e Realengo/Bangu.

As fake news não são uma invenção moderna

Apesar de estarem muito em evidência nos últimos tempos, as notícias falsas causam prejuízos aos brasileiros não é de hoje. Engana-se quem pensa tratar-se de uma invenção moderna.

Assim como acontece atualmente nos atos antidemocráticos espalhados pelo país, onde pessoas acreditam numa verdade que não existe, contestam o incontestável e espalham mentiras das mais escabrosas, o Brasil viveu algo semelhante no meio da década de 40.

Com o fim da Segunda Guerra, em 1945, imigrantes japoneses criaram um grupo extremista que começou a espalhar a notícia falsa de que o Japão não tinha perdido a Guerra. Seus membros alegavam que as informações de que o imperador japonês Hirohito tinha anunciado a rendição do país eram mentiras espalhadas pelos Aliados para abalar a moral dos nipônicos.

‘Corações Sujos’

O grupo nacionalista era chamado de Shindo Renmei (Liga do Caminho dos Súditos) e acreditava tanto em sua própria versão da realidade, que assassinavam que dissesse que o Japão tinha perdido a guerra. Ou seja, quem falasse a verdade.

As vítimas eram sobretudo os outros imigrantes japoneses que aceitavam o fato de o Japão ter se rendido e por isso, eram chamados pelos membros da Shindo Renmei de “corações sujos” e deveriam ser eliminados em favor do amor à pátria.

Guardada as devidas proporções, não é mera coincidência a semelhança com o que vemos atualmente ser praticado por aqueles que se negam em aceitar o resultado das urnas.

Aliás…

Se todas as greves gerais, paralisações, bloqueios e ‘decretos’ que popocam na internet desde a derrota do atual presidente fossem verdade, o Brasil a essa altura já estaria falido.

É preciso muita calma nessa hora.

Imagem arranhada

Nem mesmo a até então proba Fundação Getúlio Vargas (FGV) escapou das famigeradas armadilhas das falcatruas. Criada em 1944, a respeitada instituição foi alvo ontem de uma operação da Polícia Federal por suspeita de fraudes em licitações.

Entre os alvos, membros da família Simonsen, dirigentes da FGV.

Eles são herdeiros de Mário Henrique Simonsen (1935-1997), ex-ministro da Fazenda durante o governo de Ernesto Geisel e ex-ministro do Planejamento no governo Figueiredo na década de 70.

Mário Henrique foi um dos criadores da Escola de Pós-Graduação em Economia (EPGE) da FGV.

Pediu pra sair

Mal começaram os trabalhos e a equipe de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva já sofreu a primeira baixa, e numa área crucial: o planejamento.

O ex-ministro Guido Mantega renunciou ao cargo ontem. E a saída não se deu de forma amigável.

Mantega teceu duras críticas a quem chamou de “adversários interessados em tumultuar a transição e criar dificuldades para o novo governo”.

De acordo com Mantega, ele aceitou fazer parte da equipe de transição como voluntário, já que existe uma decisão que o impede de assumir cargo público por oito anos. Ainda assim, não poucpou críticas ao Tribunal de Contas da União (TCU).

A carta

“Aceitei com alegria o convite para participar do Grupo de Transição, na certeza de poder dar uma contribuição para a implantação do governo democrático do presidente Lula.

Entretanto, em face de um procedimento administrativo do TCU, que me responsabilizou indevidamente, enquanto ministro da Fazenda, por praticar a suposta postergação de despesas no ano de 2014, as chamadas pedaladas fiscais, aceitei trabalhar na Equipe como colaborador não remunerado, sem cargo público, para não contrariar a decisão que me impedia de exercer funções públicas por 8 anos.

Mesmo assim essa minha condição estava sendo explorada pelos adversários, interessados em tumultuar a transição e criar dificuldades para o novo governo”, diz um trecho da carta enviada ao coordenador geral da Transição, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin.