Painel: Militância bolsonarista leva duro golpe na cara

Desde a derrota de Jair Bolsonaro para Lula no segundo turno, a ala radical e golpista de apoiadores do presidente da República tem se dedicado a promover movimentos contrários à Copa do Mundo do Catar – incluindo nisto os jogos da seleção brasileira – com o objetivo de manter as manifestações por uma intervenção militar no país “com Bolsonaro no poder)” Brasil afora, milhares de pessoas acampam em frente a quartéis. Enquanto muitos no jogo de hoje tomaram chuva, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, foi visto com a esposa curtindo a competição no Catar.

Seleção brasileira consolida favoritismo mesmo sem Neymar

Em uma Copa do Mundo repleta de zebras, o Brasil mostrou que sabe montar camelo no deserto. Jogando com um esquema mais conservador com dois desfalques , inclusive o principal deles o camisa 10 Neymar – a seleção conseguiu vencer o retrancado time suíço com gol marcado pelo volante Casemiro. Nossa equipe mostrou que tem plantel, jogo coletivo e segue sem sofrer chutes que chegassem à meta do goleiro Alisson.

Festejar vitória de carro pode gerar multa

Além das operações da Lei Seca terem sido intensificadas nos jogos da seleção brasileira, o Departamento de Trânsito lançou um informe sobre o que não pode ser feito por torcedores que gostam de personalizar seus veículos ou sair em comemoração de vitórias.

Os carros não podem ser pintados ou adesivados em mais de 50%. A infração é considerada grave, com perda de 5 pontos na CNH e multa de R$ 193,23.

Quem gosta de gesticular com um braço para fora do carro, dirigindo apenas com uma das mãos, comete infração média. A multa é de R$ 130,16, gerando ainda a perda de 4 pontos na CNH.

Já as buzinas tocadas de forma sucessiva constituem infração leve, com multa de R$ 88,38 e punição de 3 pontos na CNH.

Mas nem tudo é proibido. São permitidas as bandeiras grandes bem afixadas no capô do carro, bem como as bandeirinhas pequenas com suas hastes presas no vidro, ou as com elástico bem presas no retrovisor, sem cobrir o espelho. Quem quiser ser mais ostensivo pode pintar ou decorar o carro, desde que não ultrapasse 50% da cor original do veículo.

Taxa de incêndio na mira da PGR e do STF

O Estado do Rio de Janeiro é réu no Supremo Tribunal Federal (STF), de uma ação movida pelo procurador-geral da República, Augusto Aras. Trata-se de uma Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPFs), sôbre as normas que regulamentam a cobrança de taxas de prevenção e extinção de incêndios

A cobrança por emissão de certidões feita pelo RJ é considerada inconstitucional, já que a Carta Magna prevê a gratuidade de certidões como garantia fundamental dos cidadãos.

A ação tem como relator o ministro Edson Fachin. Segundo o PGR, “as normas violam a previsão constitucional de que a criação de taxa deve estar vinculada ao exercício do poder de polícia ou à utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição.

O procurador-geral também argumenta que as taxas incidem sobre serviços típicos de segurança pública, prestados de forma geral e indistinta, de prevenção e de extinção de incêndio e outros riscos.

“Trata-se, portanto, de atividades que, em razão de sua natureza, devem ser financiadas por meio de impostos” – pondera.

Em movimento

A Academia Niteroiense de Letras abre suas portas amanhã (30) para a palestra ‘Imigração’, da professora e doutora em ciências jurídicas e sociais Matilde Slabi Conti., presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Niterói. O evento está marcado para às 16h.

Honraria com estilo

O arquiteto e urbanista Octavio Raja Gabaglia será homenageado pela Assembleia Legislativa com a Medalha Tiradentes, a maior comenda concedida pelo parlamento fluminense. A iniciativa, aprovada por unanimidade, foi proposta pelo deputado Gustavo Schmidt.

Octávio é conhecido pela criação de um conceito arquitetônico que leva o nome de Búzios, na região dos Lagos, que é um destino turístico reconhecido mundialmente por sua paisagem, unindo belezas naturais a um padrão de construções com escala baixa, inspirada na adaptação das casas feitas pelos pescadores locais, onde prevalecem a madeira e as telhas em cerâmica.

“O que procurei fazer aqui [em Búzios], foi valorizar, não violentar, aquilo que atraía as pessoas que chegavam ao local. Compravam as casinhas simples dos pescadores e apenas davam a elas um pouco mais de conforto, mas sem perder a simplicidade. O ‘Estilo Búzios’ não nasceu, portanto, por acaso. Nasceu de um aprimoramento, de uma busca. Queria me aproximar ao máximo da construção do pescador. Tive que pesquisar, estudar, procurar entender aquilo que o pescador fazia por instinto, como os ângulos de queda do telhado, alturas e etc.”, conta.

O sol brilhou

Em pontos diversos da região, com maior ou menor intensidade, a chuva chegou exatamente no início da transmissão do jogo Brasil x Suiça.

Já acostumadas a viverem em tensão, muitas pessoas abandonaram os espaços descobertos e destinados à nervosa expectativa do jogo.

Para alguns, era mau agouro: acabar a festa. Para outras, anuncio de chuvarada de gols.

Os mais confiantes lembraram que nossa seleção é decisiva no segundo tempo.

Os que confiaram foram mais felizes com o sol brilhando e premiando nossos torcdedores.