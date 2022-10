Painel: Mercado financeiro reduz projeção da inflação de 5,71% para 5,62%

A previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerada a inflação oficial do país, caiu de 5,71% para 5,62% para este ano. É a 16ª redução consecutiva da projeção.

A estimativa consta do Boletim Focus de ontem (17), pesquisa divulgada semanalmente, em Brasília, pelo Banco Central (BC) com a expectativa de instituições financeiras para os principais indicadores econômicos.

Para 2023, a projeção da inflação ficou em 4,97%. Para 2024 e 2025, as previsões são de inflação em 3,43% e 3%, respectivamente.

A previsão para 2022 está acima do teto da meta de inflação que deve ser perseguida pelo BC. A meta, definida pelo Conselho Monetário Nacional, é de 3,5% para este ano, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Ou seja, o limite inferior é 2% e o superior 5%.

Em setembro, houve deflação de 0,29%, o terceiro mês seguido de queda no indicador. Com o resultado, o IPCA acumula alta de 4,09% no ano e 7,17% em 12 meses, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Taxa de juros – Para alcançar a meta de inflação, o Banco Central usa como principal instrumento a taxa básica de juros, a Selic, definida em 13,75% ao ano pelo Comitê de Política Monetária (Copom). A taxa está no maior nível desde janeiro de 2017, quando também estava nesse patamar.

PESQUISA MANTÉM A LIDERANÇA DE LULA

A pesquisa IPEC realizada no final da semana e liberada no entardecer de ontem mantém a vantagem de sete pontos percentuais a favor da candidatura de Lula e avalia que apenas 7% dos eleitores não se consideram completamente decididos sobre o voto.

O candidato petista tem se mantido na liderança com a variação de sete a nove pontos a seu favor desde o encerramento do primeiro turno. Em números absolutos de votos, isto significa mais de sete milhões de votos a serem destinados totalmente para Bolsonaro.

Faltando 14 dias para o pleito, os pesquisadores admitem estar havendo um consolidação de tendência. Mas pode haver desconto porque é anunciada uma possibilidade de erro de dois pontos para cima e de dois para baixo na previsão envolvendo os dois candidatos

O Ministério da Defesa já recebeu e não divulgou a avaliação do pleito feita pelas Forças Armadas. O presidente Bolsonaro apenas se limitou a dizer que as urnas eletrônicas usadas são arcaicas, implantadas no final dos anos 90.

Moraes e Moro

Destacado pela sua firmeza na defesa do sistema de votação e pela sua enérgica reação ao domínio do Poder Executivo sobre o Legislativo, o ministro Alexandre de Moraes tornou-se a figura judiciária e política do Brasil. Foi além do desempenho do ministro aposentado Joaquim Barbosa, que não aceitou o lançamento de seu nome para a disputa da Presidência da República.

Também em função da exposição na mídia nacional, o ex-juiz Sérgio Moro teve seu nome no rol dos “presidenciáveis” deste ano, mas preferiu concorrer ao Senado, ganhando um estável mandato de oito anos na Câmara Alta.

Moro impediu a candidatura de Lula em 2018, esperava ser indicado para compor o STF, mas acabou ministro da Justiça de Jair Bolsonaro, de quem voltou a ser aliado após a vitória pessoal nas urnas, apesar de questionado pelo STF, que o considerou suspeito no julgamento de Lula.

Agora o ministro e o ex-juiz estão cotados na lista de presidenciáveis em 2026.

A grande divisão

O descaminho da vida política brasileira teve o condão midiático da quebra das relações entre as religiões.

Quem sabe se na eleição de 2026 teremos o radicalismo de vermos na disputa, de um lado, nomes como do Arcebispo D. Orlando Brande e, do outro, o Bispo Edir Macedo, da IURD, ou ainda do pastor RR Soares, que elegeu seu filho como deputado.

Também podemos imaginar disputas midiáticas como Datena e Luciano Hulck, ou entre um representante do Corinthians e outro do Flamengo.

Sem sectarismo

(Carlos Moura/SCO/STF)

Não está vingando a tentativa de acrescentar mais quatro às 11 cadeiras de ministros no STF.

No próximo governo serão aposentados apenas Ricardo Lewandowski e Rosa Weber.

Bolsonaro, que quer indicar um “terrivelmente evangélico”, caso saia vencedor no pleito, poderia chegar a quatro e, havendo mais quatro vagas, poderia chegar a oito indicações, dominando a Casa.

Dos atuais ministros Dilma indicou quatro; Lula, três; Bolsonaro, dois; Temer, um e FHC também apenas um.

Certamente a divisão politica-religiosa deste ano não permitirá mais a escolha de um “terrivelmente evangélico” ou “terrivelmente católico”.

Assim poderiam ser levantadas suspeitas de pré-julgamento, com as partes comparecendo em juízo com a definição da sua confissão religiosa e eleitoral.