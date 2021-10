Painel: Lula chega aos 76 anos e avalia o peso da idade e do poder

Dois dos “presidenciáveis” mudarão de idade nos dias 27 deste mês, e 3 de novembro. É uma oportunidade para análise do desempenho etário na habilitação para o desempenho no Poder.

Lula chega aos 76 anos, e na primeira vez em que assumiu a Presidência da República, estava com 55. Disputante pela primeira vez, o senador Rodrigo Pacheco chega aos 45 anos no dia 3 de novembro.

O atual Presidente, Jair Bolsonaro, assumiu o Poder aos 63 anos. Historicamente, o mais jovem, ao chegar ao Poder, na qualidade de vice, foi Nilo Peçanha, aos 40 anos, no início do século passado.







Os “quarentões” não deram muita sorte, como se deduz:

• Jânio Quadros contava 44 anos e renunciou sete meses após empossado (1961).

• João Goulart, aos 43 anos, sendo deposto três anos após.

• Getúlio Vargas, 48 anos quando da Revolução de 30 e levado ao suicídio 34 anos depois.

• Fernando Collor de Mello, aos 40 anos e afastado por “impeachment”.

Já Luiz Ignácio da Silva foi empossado, pela primeira vez, aos 57 anos.

O mais idoso seria Tancredo Neves, falecido dias antes da posse, aos 75 anos de idade, em 21 de abril de 1985. Foi eleito pelo Congresso, tendo José Sarney como vice.

Tática de campanha

Após formar a composição das chapas que apoiará nas eleições estaduais, trabalho a ser encerrado em fins de março, o presidenciável Lula planeja iniciar a campanha para identificá-lo como o responsável pelos grandes atos que o fizeram merecer credibilidade internacional.

Além do Bolsa Família e início das obras da transposição do Rio São Francisco, ele vai destacar pontos como o fato de ter quitado a famigerada dívida com o FMI, elevado o Produto Interno Bruto (hoje com índices negativos) e elevado em 100% o salário-mínimo.

Ante a crença de que Rodrigo Pacheco possa ser o seu principal adversário e não Jair Bolsonaro, seus marqueteiros já tem pronto estudo comparativo dos êxitos de seus oito anos de governo em confronto com antecessores e sucessores.

Congelamento de preços

Uma das bandeiras das esquerdas, no passado, foi o congelamento de preços para conter a carestia.

É um tema proibidíssimo no Brasil, junto com bandeiras de tabelamento de preços, afetando o princípio do livre comércio.

Uma das medidas que o Brasil chegou a adotar no passado foi o sistema CLD, que seria medida econômica intermediária.

Através dele, naqueles tempos da SUNAB, das COAPs e Delegacias de Economia Popular, os preços seriam fixados com base na fórmula Custo, Lucro e Despesa.

Agora sob forte pressão inflacionária a Argentina encontrou outro caminho intermediário: congelar os preços de 1.245 produtos e serviços.

Nada a ver com os Planos Cruzado e Real, adotados no Brasil.

Melhorou

Se não é positivo – pelo menos – é menos negativa a posição do Presidente Bolsonaro na última avaliação conduzida pelo Data Folha,

A sua rejeição caiu de 63 pra 58%, e isto antes de sua ida ao Santuário Nacional de Aparecida.

Piorou

As inovações do Presidente, contudo, não indicam bons caminhos no fim do seu mandato.

Ele declarou, ontem, estar pensando em privatizar a Petrobras.

A estatal vem apresentando bons lucros para alegria dos investidores que detêm grande fatia das ações da Petrobras negociadas na Bolsa de Nova Iorque, proporcionando grandes lucros para os gringos que se enriquecem com a má gestão da riqueza nacional.

Privatizada, a Petrobras reduzirá preços para reduzir lucros?

Se o Presidente não pode controlar os preços, a iniciativa privada muito menos. Como também não terá como exigir que os governos estaduais abram mão da cobrança do ICMS, por imposição constitucional.

Cassando Jango

A Rodovia Norte Sul ligando o Pará ao Rio Grande do Sul não receberá o nome do Presidente João Goulart em função de veto Presidencial ao projeto neste sentido para evitar homenagem a quem se desassociou do ideário democrático.

Jango foi eleito vice-Presidente e assumiu o lugar deixado vago por Jânio Quadros. Foi deposto pelo regime militar com o apoio do deputado capitão Bolsonaro, que vinha defendendo a tese dos seus apoiadores; “Ditadura com Bolsonaro no Poder”. Anteriormente, elogiou o militar Ustra, símbolo da tortura do, regime de 64.

João Vicente Goulart indagou o que dirá a história sobre este dois momentos e festejou o fato do pai não ser homenageado por “este Presidente”.