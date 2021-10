Painel: Interesse de Lula em Pacheco mostra força da terceira via

Está ficando cada vez mais evidente que o número de pessoas descontentes com Bolsonaro é tão grande quanto aqueles que rejeitam um governo de esquerda. Para fugir dos extremos do espectro político, o nome presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ganhou força no cenário político ao ponto de causar preocupação não só no presidente Jair Bolsonaro (ainda sem partido), cada vez mais desgastado em seu governo, como no até então favorito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Tanto que a ‘tropa de choque’ pró-Lula já entrou em cena, liderada pelo Senador Renan Calheiros (MDB-AL), relator da CPI da Covid-19, juntamente com senadores petistas que possuem afinidades com Pacheco, no intuito de tentar convencê-lo a ser vice de Lula.

Até então, para a esquerda, uma terceira via serviria sorver os votos daqueles que votaram em Bolsonaro em razão do antipetismo. No entanto, muitos já começam a perceber que o potencial eleitoral de uma candidatura de Centro pode não só tirar Bolsonaro do 2º turno, como também agregar os votos dos bolsonaristas contra Lula na batalha final. É isso que fez, da noite para o dia, Lula enviar seus chegados para prosear com o senador de MG.

Pacheco e Moro definem filiações

O cenário de terceira via ideal para Lula e Bolsonaro seria a candidatura do ex-juiz Sérgio Moro, que se filiou ao Podemos. O desgaste de Moro com a classe política é gigantesco. Começou na Lava-Jato e aumentou ainda mais enquanto ele esteve no Ministério da Justiça e Segurança Pública. Isso lhe dificultaria a construção de alianças políticas em diversos estados. Além disso, conta com a antipatia de lulistas e bolsonaristas, que contra Moro já tem discursos prontos e armas com muita munição.

Rodrigo Pacheco escolheu o PSD de Kassab. A legenda tem a segunda maior bancada do Senado. Não é novidade para ninguém que Kassab é muito próximo a Lula. Como também não representa novidade alguma que se ele tiver que escolher entre Lula e o poder, escolherá os dois. Contudo, dando-lhe o benefício da dúvida, certeza de poder é ter Rodrigo Pacheco como vice de Lula, que na plenitude de seus atuais 76 anos, dificilmente concorreria a uma reeleição aos 81.

Filiação Memorial

A filiação do Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ao PSD, acontecerá amanhã (27), no Memorial JK, em um evento em homenagem ao ex-presidente Juscelino Kubitscheck, que outrora fora senador por Minas Gerais pelo antigo PSD. Ele não confirma que será candidato à presidência. Mas um evento de tamanha grandeza e simbolismo não deixa dúvidas de que, no mínimo, o PSD será o ‘fiel da balança’ da eleição do ano que vem.

Eduardo Paes e o tabuleiro nacional

Com a nova configuração política nacional, Eduardo Paes vê suas chances de ser vice de Lula despencarem. Primeiro porque o partido pode ter candidatura própria à presidência; segundo, Pacheco seria a primeira opção para vice de Lula nesse momento. A única possibilidade de isso ocorrer seria no caso de Rodrigo Pacheco retirar-se do projeto nacional do PSD. O senador não precisa concorrer à reeleição, pois seu mandato é de 8 anos, iniciado em 2019. Para não ficar com o cavalinho na chuva, Eduardo Paes terá de coloca-lo no páreo estadual, apostando a prefeitura do Rio – pois teria de renunciar – ou seguir prefeito da capital e escolher o palanque estadual de acordo com o que ficar nacionalmente resolvido. Assim como Rodrigo Pacheco está sendo cortejado no cenário nacional, Paes é a ‘noiva’ da política fluminense, com diálogo aberto com Rodrigo Neves (PDT), Freixo (PSB), e Cláudio Castro (PL), além do correligionário coringa Felipe Santa Cruz, presidente nacional da OAB, embrionariamente lançado por ele para a sucessão do Palácio Guanabara.

Preparando terreno no RJ

O PRTB, partido do vice-presidente da República, General Mourão, já está se movimentando no interior do estado do Rio de Janeiro, em um projeto de ampliação da representatividade da legenda em regiões fluminenses importantes. Apesar de alegar que seu projeto político seria concorrer ao Senado pelo Rio Grande do Sul, Mourão figura bem nas intenções de voto para o governo do RJ. Como em política o nunca e o para sempre não existem, o PRTB regional prepara o terreno para uma possível semeadura de Mourão.

Enrustidos

É, minimamente enigmática, qualquer tentativa de leitura de comportamento de três personagens da política niteroiense: Comte Bittencourt (CID), Felipe Peixoto (PSD), e Bruno Lessa, no que se refere ao governo federal e à postura presidente da República, Jair Bolsonaro.

Nada dizem, nada falam, nada comentam. Esforçam-se, ao limite de suas sudoreses, para conciliar palanques ambíguos.

Sabemos que a água da política geralmente é turva. Mas as propriedades químicas do precioso líquido que combina silêncio, indiferença, ausência de espírito público e falta de personalidade política, está longe de poder ser considerado insípido, inodoro e incolor.

Tal ausência de personalismo é de turbar a paz do espírito de Brizola, pra quem iniciou no PDT; de causar constrangimento aos ideais da social democracia idealizada por muitos que lutaram pela redemocratização e afirmação do estado de direito no Brasil; e de causar asco àqueles que acreditam na cidadania social.

O fato de não serem programáticos é o de menos. A questão está mais relacionada à ambição na busca do poder para servir-se e não para servir, alcançado através de meios e métodos meticulosos, estudados apenas para o sucesso no sufrágio.

De portas abertas

É realmente liberal o Waldemar da Costa Neto, presidente do PL. Ele simplesmente escancarou as portas de sua legenda, o PL, para abraçar toda família Bolsonaro. Tal decisão cola de vez uma ‘praguinha’ de Bolsonaro no peito do governador do Rio, Cláudio Castro, que migrou para a legenda, bem como em mais de 20 prefeitos do estado. Em jogo, o fundo partidário para as eleições do ano que vem, pois é bem possível que haja uma debandada de deputados federais para qualquer legenda para onde Bolsonaro for.

Enquanto isso, Roberto Jefferson – hospitalizado e, segundo seu advogado, moribundo -, que apostou muito na ida de Bolsonaro para o seu PTB, segue privado de liberdade pela justiça.