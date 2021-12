PAINEL: HOSPITAL ESTAVA FECHADO QUANDO CIRCO PEGOU FOGO

Na história das mais dramáticas perdas vidas decorrentes de incêndios no território brasileiro a mais importante foi registrada há 50 anos, no dia 17 de dezembro. No espaço que passou a ser Clínica do Exército, entre os prédios da Subsistência do Exército e do antigo Tribunal de Contas do RJ. Fato com destaque mundial e com a mais detalhada cobertura feita pela “A Tribuna”. O Maruí não tinha espaço para 500 mortos. O Prefeito de São Gonçalo, Geremias Fontes, com a ajuda do também gonçalense Carequinha, teve de implantar um cemitério no bairro São Miguel.

Além dos mortos, mais de 800 feridos, inclusive com dramáticas queimaduras, o que trouxe a Niterói o cirurgião plástico Ivo Pitanguy, que no mesmo ano, socorreu Roberto Silveira

O ano havia começado mal para os fluminenses. A primeiro de fevereiro, morreu, em Petrópolis, aos 37 anos, o governador Roberto Silveira, cotado ser o candidato do PTB a Presidente da República em 1965. Seu irmão, Badger Silveira, foi deposto pelo regime militar, como também Jango, que era o vice de Jânio Quadros renunciante em agosto, após oito meses da sua posse.

O quadro era mais dramático. Hospital Antonio Pedro, novamente estava fechado, ante a campanha pela sua federalização. Já anteriormente, a Prefeitura adotara a mesma medida, diante da falta de meios para manutenção do gigante construído com recursos oriundos do ativo Cassino Icarahy. Hoje, o HUAP conta com cerca de 140 leitos dos seus habituais 450.

DEVER DO REPÓRTER

Naquele domingo calorento, um repórter tirou a camisa na redação niteroiense de a ‘Última Hora’, quando foi alertado sobre o fogo iniciante na lona de nylon do Circo.

Titubeou, pois as noticiais chegam sempre em tom alarmante. Mas mandou apurar.

Instintivamente, lembrou de dois irmãos menores, que lhe pediram dinheiro ”para o Circo”. Com o bolso escasso, disse só ter dinheiro para pagar os “ingressos do cinema”.

Tinha de tomar uma decisão dramática, ao ser confirmado o fogo. Ligou para a Rádio Jornal do Brasil, agilizando o socorro. E, apressadamente, ligou para a casa do General Cyro da Silva, para saber se os irmãos estavam “em casa”, onde não havia telefone.

”Meus irmãos foram salvos porque, Graças a Deus, meu dinheiro era escasso. Aprendi uma grande lição divina” – comentou.

Mensagens de fim de ano

É raro encontrar empresas e pessoas confiando na eficiência dos Correios para as postagens humanitárias, comerciais ou políticas, transmitindo votos de Feliz Natal e Próspero Ano Novo. Os emissores sabem que os atrasos em entregas podem ultrapassar meses, como o receptor de uma carta de cobrança expedida em março e recebida em 3 de dezembro.

Os frustrados receptores acabam sendo injustos por não terem recebido a manifestação esperada de amigos e de parentes distantes e até então infalíveis no expressar fraterno, normalmente recebido antes e até a noite do nascimento do Menino Jesus.

O perdão aos maus julgadores pode ocorrer dias ou meses após o período consolador.

A péssima gestão dos Correios vem sendo atribuída como parte do processo de desmoralizá-lo para gerar a sua privatização.

Há muitas empresas privatizadas cobrando mais caro e prestando serviços mais ineficientes em relação às épocas em que eram empresas públicas.

Brindes e solidariedade

Neste final de ano, notam-se raras empresas usaram a distribuição de brindes ou pelo menos folhinhas ou os calendários e almanaques com do Ano Novo.

Mas, nas redes sociais, sem conotação de afetividade pessoal, pululam nada criativas mensagens, satisfazendo o ego de muita gente sem gerar o amor fraternal.

Saudar o ‘25 de dezembro’ não exige criativa artística ou copiativa, mas sentimento expresso pelo coração com expressão de amor ao próximo e disposição de se orientar pelas palavras do Criador.

O verdadeiro Natal

Um dono de boteco reuniu a pequena família em sua casa, no Morro do Estado, para a felicidade da Ceia de Natal.

Em meio à alegria do modesto encontro familiar, fez uma pausa para levar palavra a uma casa vizinha.

Surpreendeu-se porque o casal idoso estava em plena solidão e não tinha uma mesa posta. l

Voltou à própria casa, levando o pobre casal a partilhar da sua mesa alegre mesa familiar. E cobriu com uma blusa a idosa que senti frio.

Não buscou agradecimento, mas como evitar o transbordamento do seu enriquecido coração naquela Santa Noite.

Foi o maior presente ofertado e o maior respeito comunitário conquistado por uma família humilde.

O AI-5

Tão logo as tropas ocupavam as ruas, o novo regime proibiu a circulação de todos os jornais, ainda que devessem publicar a íntegra do Ato Institucional número 5, sem comentários para informações adicionais. A DOPS, através do temido inspetor Araújo, estava mobilizada.

Alberto Dines, do ‘Jornal do Brasil’ estampou no alto da primeira página, a previsão do tempo, não lida pelos censores: ”Tempo quente. Sufocante, O ar está irrespirável, O país está sendo varrido por fortes ventos. Máxima 30 graus e mínima cinco graus”.

Mais criativa para o entendimento dos leitores, “A TRIBUNA” retirou seus textos normais, e aproveitou as matérias de um jornal tipográfico editado em sua gráfica para festejar o Dia da Marinha. Caracterizava, assim, a anormalidade institucional.

Quatro da manhã, o inspetor da DOPS, o temido Azeredo, comandava a apreensão dos jornais que chegavam ao ponto de distribuição. Nem mesmo o “Jornal dos Sports” escapara.

O diretor de “A Tribuna” argumentou não haver nenhum conteúdo sobre a crise “mas notícias exaltando o Dia do Marinheiro”.