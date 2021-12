Painel: Há 53 anos, Niterói, São Gonçalo e Itaboraí esperam pela Linha 3

Antes mesmo da inauguração da Ponte Rio-Niterói (1974), sucedem-se promessas de implantação da Linha-3 do Metrô, gerando abusivos gastos em estudos e projetos, com algumas alterações do modal. A importância de um eficiente sistema de transportes entre Rio e Niterói, atendendo também São Gonçalo e Itaboraí, foi reconhecida há mais tempo: em 1876 (passados 145 anos), D. Pedro II projetou um túnel subaquático, ligando o Rio (capital federal) a Niterói (capital estadual), como ponto inicial.

O estudo ‘Arranjos populacionais e concentração urbana no Brasil’ constatou que, no presente, a região Niterói-São Gonçalo é a segunda no país com maior mobilidade de pessoas. O primeiro lugar cabe à paulista Guarulhos, e a terceira à ligação Duque de Caxias-Rio de Janeiro. No lado de cá da Baía, são mais de 350 mil pessoas, dependentes de adequado meio de transporte nos deslocamentos para o trabalho e o estudo.

Boa parte se dirige às barcas, no centro de Niterói, sendo intenso e variável o movimento de veículos pela Ponte Rio-Niterói.

Muitas promessas e omissões

Num jogo de ‘engana povo’, a promessa inicial de um traçado bem cuidado para a circulação de ônibus foi substituído por outro projetos: trens (com parte em sub-solo), monotrilho, BRT etc.

Com a abertura da Niterói-Manilha, mais de dois anos após a inauguração da Ponte, foi sentida a necessidade da ligação de barcas entre São Gonçalo e a Praça XV, quando o ideal seria no sentido da Ilha do Fundão.

Esta última ideia foi apresentada pela brilhante visão do engenheiro fluminense Areia Leão, em seminário realizado pela sucursal do ‘Jornal do Brasil’, em Niterói, na década de 1960.

De todas, a proposta mais honesta, mais econômica e fácil de executar, sem projetos e licitações milionárias que engordam ‘caixas’ eleitorais.

Seria um alívio, para quem sofre em mais de 35 km, via BR-101, Ponte e Avenida Brasil, num percurso que afeta o tráfego de três importantes cidades. Esta viagem seria encurtada para quatro quilômetros, usando a saudável e segura viagem pelas águas da Baia de Guanabara, que é um bem público.

Economia de custos para os passageiros, poupança de combustível, menos estrese ou perda de horas de trabalho, lazer e estudo, além de alivio no pesado tráfego nas três cidades.

Volta das barcaças

A proibição do uso da velha Ponte (47 anos) para circulação de caminhões não teve uma alternativa para aliviar o peso da medida desordenada numa importante atividade econômica: o setor de cargas do qual dependem mais de 350 supermercados, horti-fruti-granjeiros e até os portos do Rio e Niterói.

Ônibus e ambulâncias podem trafegar, mas os ocupantes sofrem como os longos engarrafamentos.

As ações do passado eram mais positivas. Poderiam voltar à prática com aperfeiçoamentos.

As barcaças faziam o trajeto Praça XV-Rua Marechal (Cantareira) em 25 ou 30 minutos e em 35 minutos até a estação da Valda na Enseada de São Lourenço.

Nos tempos atuais o ideal seria uma estação, no início da Niterói-Manilha, e outra entre o Gradim e a Ilha do Fundão, com embarcações mais modernas.

Sobe e desce eleitoral

A preferência por uma mulher para a Presidência da República já vinha crescendo quando a empresária Luiza Trajano disse não aceitar o lançamento de seu nome para a disputa. Mas, ao sair, apareceu a candidatura da senadora Simone Tebet, já aprovada pelo MDB.

O ex-juiz Sérgio Moro chegou a crescer de 11% para 13% nas intenções de votos, mas sofreu perdas, aparecendo com 61% de rejeição, num empate técnico com Bolsonaro.

O governador João Dória acreditava numa melhor projeção após ser aprovado candidato pelo PSDB e buscar o programa madrugador de Bial para ter uma janela mais aberta à sua imagem. Usou-o para atacar Geraldo Alckmin, Lula e aquele por ele apoiado em 2018. Condenou a reeleição, como pretende Bolsonaro, e considerou que a redes sociais transformarão o próximo pleito como o mais sujo e sórdido de todos os tempos, tanto para os Executivos como para os Legislativos.

Coçou as onças com vara curta.

Comando do TRE

Num pleito tranquilo, o desembargador Elton Leme foi eleito e empossado presidente do TRE-fluminense. A sessão foi presidida pelo desembargador e representante da classe dos advogados, Vitor Marcelo Rodrigues, ex-Procurador Geral de São Gonçalo, cidade onde nasceu.