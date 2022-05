PAINEL – GOVERNO FICA SÓ COM 38,6% DO FATURAMENTO DA PETROBRAS

No período de janeiro de 2019 a março deste ano, a Petrobras registrou um faturamento de R$ 1,1 trilhões dos quais 38,6% foram destinados ao governo brasileiro.

O capital da empresa é de R$ 13.044.496.930,00, mas a União detém apenas R$ 3.740.470.877 (28,67%) com os acionistas estrangeiros estando bem próximos, com R$ 3.159.372.703,00, o que representa 24,20% do comando da empresa.

Os outros percentuais elevados são: 20,32% em ações ADR (ordinárias e preferencias), totalizando R$2.650.409.726. 203,00; R$ 17,80 % com aplicações de R$ 2.316.672,585,00 por outras pessoas físicas e jurídicas.

Os acionistas minoritários: são: BNDES -Participações, com 6,94% ( R$ 960.210,496,00); BNDES com1,04% (R$ 132.243,255,99): e Empregados da Petrobrás, com apenas 1,14%

No ano passado a empresa registrou R$ 106 bilhões de lucro e no primeiro trimestre deste ano saltou para R$ 44,5 bilhões quase a metade do registrado em todo o ano de 2021 com as novas altas de preços

MISÉRIA E MUNICÍPIOS

O que a Petrobrás destina ao governo, com as limitações de pagamentos ao Governo, é superior em cinco vezes o gasto anual para manutenção do “Auxilio Brasil” durante todo um ano, que representa R$ 89 bilhões para atender a 145 milhões de brasileiros na linha de pobreza.

Os municípios produtores e refinadores de petróleo não tem qualquer participação societária na empresa dita estatal brasileira. Apenas tem participação nos royalties do petróleo. Parte deste dinheiro poderia ser investido em ações da Petrobrás face a sua alta rentabilidade.

Telefonia rebelde

As empresas de telefonia não estão seguindo a norma de identificação das chamadas robotizadas para ofertas de serviços.

Ao contrário, as ligações diretas foram multiplicadas para desespero dos assinantes que são incomodados por grande número de chamadas.

As operadoras prendem as ligações para transmitirem as chatas mensagens até o final, mesmo que os interlocutores interrompam o monologo ou até tentem desligar os aparelhos através da tecla desligar, cabendo como último recurso desconectar totalmente o aparelho.

A agencia reguladora, apesar dos alertas da imprensa, não intervém para fazer as empresas respeitarem os direitos de individualmente e punir os abusos.

O isolamento do PSB

Mesmo tendo aprovado a filiação do ex-tucano Geraldo Alckmin e sua candidatura a vice na chapa de Lula, o Partido Socialista Brasileiro está solitário, não participando de qualquer Federação Partidária.

No Estado do Rio até aqui o PSB apresenta Marcelo Freixo (ex-P Sol) como seu candidato a governador. Expressiva ala local não está acatando a indicação e prefere Rodrigo Neves, ex-petista e pedetista há quatro anos e um dos principais nomes de apoio ao presidenciável Ciro Gomes. Eles torcem pela figura de “dois palanques presidenciáveis.”

Urbanismo em pauta

Termina sexta-feira os 10 dias de prazo estabelecido na recomendação da promotora Renata Scarpa para o Prefeito e a Câmara Municipal promoverem readequações no texto do projeto de Lei Urbanística.

Ela já havia questionado a ilegalidade de um vereador, com suspeita de ligações com o setor imobiliário ter participado do comando do processo no início da sua tramitação.