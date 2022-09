Painel: Governo bloqueia mais R$ 2,635 bilhões do Orçamento

A possibilidade de estouro no teto de gastos fez o governo contingenciar (bloquear) mais R$ 2,635 bilhões de gastos não obrigatórios do Orçamento Geral da União de 2022, anunciou ontem (22) o Ministério da Economia.

O bloqueio de verbas consta do Relatório Bimestral de Avaliação de Receitas e Despesas, enviado hoje para o Congresso Nacional. Publicado a cada dois meses, o documento orienta a execução do Orçamento. A distribuição dos cortes pelos órgãos do Poder Executivo Federal será divulgada em decreto presidencial a ser editado até o fim do mês.

De acordo com o relatório, a necessidade de bloqueio total do Orçamento de 2022 caiu de R$ 12,737 bilhões no terceiro bimestre para R$ 10,5 bilhões no terceiro bimestre. Como o governo ainda tinha R$ 7,865 bilhões bloqueados, o valor do bloqueio novo ficou nos R$ 2,635 bilhões definidos no relatório.

Despesas – A projeção para as despesas primárias em 2022 caiu R$ 2,954 bilhões, devendo fechar o ano em R$ 1,831 trilhão. A estimativa para os gastos obrigatórios caiu para R$ 1,678 trilhão, valor R$ 1,944 bilhão menor que o projetado em julho. A previsão de gastos discricionários (não obrigatórios) do Poder Executivo foi reduzida em R$ 1,01 bilhão, para R$ 153,236 bilhões. Isso resultou na variação total de R$ 2,954 bilhões.

A distribuição dos novos cortes pelos ministérios só será divulgada no próximo dia 30.

No fim de março, o governo havia contingenciado R$ 1,722 bilhão em emendas de relator. Em maio, a equipe econômica inicialmente divulgou bloqueio de R$ 8,239 bilhões, mas o valor foi posteriormente reduzido para R$ 6,965 bilhões

Em julho, o governo fez novo bloqueio de R$ 6,739 bilhões. De lá para cá, haveria necessidade de um novo bloqueio de R$ 10,5 bilhões, mas, como existem R$ 7,865 bilhões em emendas de relator e em emendas de bancada bloqueados, só foi necessário bloquear R$ 2,635 bilhões.

A cada dois meses, o Ministério da Economia divulga o Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas, documento que orienta a execução do Orçamento. Com base nas previsões de crescimento da economia, de inflação e do comportamento das receitas e das despesas, a equipe econômica determina o bloqueio necessário para cumprir as metas de déficit primário (resultado negativo das contas do governo sem os juros da dívida pública) e o teto de gastos.

No último dia 15, a Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia tinha divulgado as estimativas usadas na elaboração do relatório. A previsão de crescimento para o Produto Interno Bruto (PIB, soma das riquezas produzidas pelo país) aumentou de 2% para 2,7%. A estimativa de inflação oficial caiu de 7,2% para 6,3%.

RODRIGO MARCA COMÍCIO EM NITERÓI

O ex-prefeito de Niterói , Rodrigo Neves, escolheu o dia de hoje (23) para sua maior apresentação pública na cidade que o consagrou politica e administrativamente permitindo o lançamento de sua candidatura a governador, pelo PDT.

Ele fará comício na Praça de São Domingos (Cantareira) reduto da boêmia dos universitários e onde tem se reunido seus aliados dos tempos em que integrou o PT e dissidentes do PSB que apoiam Alessandro Mollon para a vaga de senador e não a do deputado petista André Ceciliano.

É possível a presença do ex-prefeito de Maricá e vice-presidente nacional do PT, que concorre a deputado federal.

Chegou-se a anunciar a vinda – não confirmada do presidenciável Ciro Gomes (PDT) no bairro de predominante presença de comerciários oriundos do sertão do Ceará.

Os candidatos a presidente e a governador pelo PDT estão aparecendo como terceiros colocados nas pesquisas desde o início desta divulgação.

SOB PRESSÃO

Até mesmo lideranças que se destacaram nas esquerdas em seus países, estão pressionando o ex-ministro Ciro Gomes para atuar de forma que possa garantir a eleição de Lula, no primeiro turno.

As lideranças petistas têm propagado que Ciro tem “favorecido o bolsonarismo com a divisão do voto da esquerda”.

Numa das hipóteses de pesquisas, o cearense-paulista chegou a ser apontado como capaz de derrotar Bolsonaro, caso chegasse ao segundo turno. A situação é inviável ante a distância dele dos dos mais cotados nas pesquisas.

Mantendo-se candidato torna-se difícil a vitória de Lula já no primeiro turno e não há previsão do caminho dos votos do pedetista na relação Lula-Bolsonaro.

Governador

Diferente é o quadro da disputa pelo Governo do Estado, onde se desenha um segundo entre o bolsonarista Cláudio Casto (PL) e Marcelo Freixo (PSB, ex-PSOL).

Estando na frente, o atual governador teria atingido o seu teto eleitoral, o que tornaria mais indecisa a situação no segundo turno.

Marcelo Freixo não conta com a simpatia de todos os blocos da esquerda e tem alta taxa de rejeição. A sua esperança está em um acordo que permita ao PDT apoiá-lo, junto com os demais partidos da esquerda que tem candidatos a governador.

Para animar a sua campanha afirma-se que ele tem perspectiva de poder: tornar-se ministro dos Direitos Humanos, caso não se eleja.

HAVERÁ SEGUNDO TURNO

Mesmo com a hipótese de nova votação para definição da eleição presidencial, o eleitor fluminense não estará livre do retorno às urnas. A eleição para governador está longe da possibilidade de um vencedor no dia 2 de outubro. Cláudio Castro foi apontado com 36% de preferência e Freixo com 26%.

O governador não se assustou com os 6% de crescimento de Marcelo Freixo, mas tem de avaliar que os demais sete candidatos somam 13 pontos, sendo cinco deles de esquerda e não poderá esperar apoio do ex-governador Wilson Witzel (2%) e nem do representante do Novo (1%).

Na avaliação do Data Folha, o indicativo é de vitória do candidato do PL com 46% contra 35% de Freixo.

Não houve relevante mudança na pesquisa divulgada em relação a outras duas após o 22 de setembro. Mas os números indicam que Lula não está com facilidade para atingir a vitória na primeira etapa.