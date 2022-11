Painel: Geração de energia eólica no mar pode ser oportunidade para estaleiros

Os projetos de construção de usinas eólicas offshore para a geração de energia elétrica são vistos pela indústria naval como oportunidade para que estaleiros diversifiquem a carteira de clientes. O tema foi um dos destaques do Panorama Naval no Rio de Janeiro 2022, documento lançado ontem (16) pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan).

O setor de estaleiros tem passado por uma retomada considerada “tímida” desde 2019, segundo a Firjan, com a geração de 6 mil postos de trabalho. Apesar do saldo ser positivo, o patamar atual de empregos ainda representa apenas um quarto do que havia em 2014.

Neste cenário, os projetos com pedidos de licenciamento ambiental para usinas eólicas no mar surgem no horizonte como possibilidade de aquecer o setor, que já tem experiência em projetos offshore da indústria de óleo e gás, um de seus principais clientes.

O documento publicado pela Firjan inclui artigo do Sindicato Nacional da Indústria da Construção e Reparação Naval e Offshore (Sinaval), estimando que, em um horizonte de cinco anos, os parques eólicos serão um setor aquecido e com demanda para os estaleiros, que poderiam até mesmo integrar as estruturas ao que já existe no oceano para a exploração de petróleo.

Projetos – A gerente de Petróleo, Gás e Naval da Firjan, Karine Fragoso, acredita que áreas já concedidas para a exploração de óleo e gás poderiam abrigar também projetos de geração eólica offshore. ele avalia que a integração das duas cadeias pode facilitar a viabilidade dos projetos.

Karine Fragoso explicou que a indústria naval do estado do Rio de Janeiro representa quase 50% do setor no país. Em um cenário de menos pedidos de grandes embarcações e estruturas por parte da indústria de óleo e gás, muitos estaleiros conseguiram sobreviver aos anos de crise no país, realizando reparos, manutenções e pequenas construções.

Em uma semana em que a colisão de um navio abandonado contra a Ponte Rio-Niterói surpreendeu a população, Karine Fragoso ressaltou que é preciso que se jogue luz sobre o problema das embarcações paradas na Baía de Guanabara.

Uma tragédia anunciada na Baía de Guanabara

O acidente envolvendo o navio São Luiz, que se chocou com a Ponte Rio-Niterói na última segunda-feira (14) era uma tragédia anunciada. Não é de hoje que os órgãos fiscalizadores vazem vista grossa para a enorme quantidade de embarcações abandonadas na Baía de Guanabara.

Em janeiro deste ano, em matéria publicada por A TRIBUNA, ambientalistas do Movimento Baía Viva (MBV) alertaram para o problema. Após uma vistoria, o MBV constatou que, naquela época, pelo menos 78 embarcações estavam nesta situação. As carcaças estão apodrecidas, e, no passado, eram usadas até mesmo como abrigo.

Muitas estão pichadas e guardam consigo marcas de mau uso. Os riscos socioambientais e econômicos desse lixo náutico são de vazamento de óleo, graxa e outros produtos tóxicos presentes nessas embarcações.

Em outubro de 2019 a Marinha do Brasil, por meio do Comando do 1º Distrito Naval (Com1DN), informou ao jornal A TRIBUNA que nas imediações da Ilha da Conceição existiam aproximadamente 50 cascos de embarcações e outros 10 isolados pela Baía da Guanabara, que foram sendo deixados no local pelos seus proprietários.

Transtornos

Por sorte, ninguém ficou ferido e o acidente não provocou danos graves à estrutura da Ponte Rio-Niterói. Mas os transtornos causados foram muitos, não só para quem ficou preso na via, mas também no trânsito nas ruas do Rio de Janeiro e de Niterói.

Mais uma vez ficou evidente a dependência das duas cidades da Ponte Rio-Niterói e é inconcebível que, quase 50 anos após a sua construção, aquela que é considerada a ‘a obra do século’ fique a mercê de tragédias que poderiam ser evitadas se houvesse uma fiscalização adequada.

Fake

Com o acidente de segunda-feira, votou a circular nos grupos de internet uma notícia falsa que vira e mexe volta a dar as caras. É uma foto de uma espécie de vão na ponte Rio-Niterói e a legenda dá a entender que seria uma avaria em função do ocorrido. É fake news.

A imagem é antiga e já circula nas redes sociais pelo menos desde 2014. O que aparece nela é, na verdade, a chamada junta de dilatação, prevista no projeto original, que tem o objetivo de acomodar o concreto quando ele se dilata ou se contrai segundo a variação de temperatura.

Conexão Rio-Niterói-Maricá…

A equipe de transição do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, passa agora a contar com representantes das três cidades. Depois de Rodrigo Neves, ex-prefeito de Niterói, ontem foi anunciada a entrada de Marcelo Freixo, ex-morador da cidade. Quem também passa a integrar o time é o carioca André Salvador, que é morador de Niterói, e Celso Pansera, ex-deputado federal; ex-ministro da Ciência e Tecnologia; atual presidente do Instituto de ciência, tecnologia e inovação de Maricá (ICTIM).

… e São Gonçalo também

Tanto Rodrigo Neves quanto Marcelo Freixo, construíram carreira política em Niterói. Mas ambos são nascidos na cidade vizinha de São Gonçalo.

O ‘cara’ de Lula no RJ?

Apoiado por Lula na fracassada tentativa de ocupar uma vaga no Senado, o presidente da Alerj, André Ceciliano (PT), vem se articulando para fazer seu sucessor na Casa.

Segundo fontes, Ceciliano teria concordado em apoiar Rodrigo Bacellar (PL), homem forte do governador Cláudio Castro. Mas, a rádio corredor do Legislativo Fluminense comenta-se que ele pode virar de lado e oferecer seu apoio a Kair Bittencourt, também do PL.

Dizem ainda que se valendo da “moral” que herdou com o apoio de Lula na campanha, Ceciliano estaria utilizando esse prestígio para negociar. Afinal, a partir de fevereiro, ele ficará “desempregado”.